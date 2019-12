Seks personer tatt av snøskred i Alpene

Seks skiløpere ble tatt av et snøskred i en skibakke i Andermatt i Sveits torsdag formiddag. To fikk lettere skader.

Det er iverksatt en stor redningsaksjon etter et snøskred i en skibakke i Andermatt i Sveits torsdag formiddag.

Seks personer skiløpere ble tatt av skredet. To personer ble funnet av redningsmannskaper med lettere skader. Fire andre som også ble tatt av skredet, var uskadet. Sveitsisk politi opplyser at de enten ble reddet ut eller klarte å komme seg løs fra snømassene på egen hånd.

Avisen Blick skriver at skredet var 300 meter langt og 60 meter bredt.

Det er for tiden høy risiko for skred i Andermatt-området etter at det de siste dagene har kommet mye snø.

26.12.19 kl. 13:46 27.12.19 kl. 07:34

