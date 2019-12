Frykter flere er tatt av stort snøskred i Alpene

Det er iverksatt en stor redningsaksjon etter at det ikke et snøskred i en skibakke i Andermatt i Sveits torsdag formiddag.

Politiet sier til avisen Blick at skredet skal være rundt 50 meter bredt, og at de frykter at flere kan ha blitt tatt av skredet.

Hvor mange som kan være tatt av er uklart, melder TV-kanalen Tele 1. Det er for tiden høy risiko for skred i Andermatt-området etter at det de siste dagene har kommet mye snø.

Publisert: 26.12.19 kl. 13:46

