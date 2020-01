BEHANDLER DYR: Oliver Funnell (v) and Gayle Kothari (h) behandler en koala på Kangaroo Island i Australia, 10 januar 2020.

Over én milliard dyr rammes av brannene i Australia: – Aldri opplevd lignende

Verdens naturfond advarer om naturen ikke vil klare å bygge seg opp igjen selv. Mange arter kan være i ferd med å dø ut.

Nå nettopp

– Jeg tror ikke dette kan sammenlignes med noe som helst annet, med tanke på hvor store områder som blir ødelagt så hurtig, sier professor Chris Dickman ved universitet i Sydney i en artikkel på universitetets egne nettsider.

Mer enn én milliard pattedyr og reptiler er truet, og kan miste både livet og sine naturlige habitater som følge av skogbrannene, ifølge professoren.

Bare i regionen New South Wales har nesten 2000 hjem blitt ødelagt på grunn av skogbrannene i Sør-Australia.

Nesten 18 millioner dekar har blitt ødelagt – mye av det skog og naturreservater som er dyrenes hjem.

Veterinær avliver kenguruer

I Mallacoota i Victoria søker kenguruer tilflukt på en golfbane i nærheten av naturreservatet som var deres hjem. Mange av dem har brannskader på potene og sliter med å puste på grunn av røykforgiftning.

– Jeg har mareritt. I mine 40 år som veterinær har jeg aldri opplevd noe lignende, sier Chris Burton til CNN.

Den 70 år gamle veterinæren går rundt med smertestillende og en rifle.

Kenguruene han og kona ikke klarer å redde blir først bedøvet, deretter avlivet for å gjøre en slutt på smertene deres.

– Naturen vil ikke bygge seg opp igjen

– Dette er en katastrofe for mennesker, dyr og naturen, sier Karoline Andaur konstituert generalsekretær i WWF Norge.

Deres estimater samsvarer med andre rapporter: Over 1,25 milliarder dyr er påvirket både direkte og indirekte på grunn av brannene.

– Det største problemet blir at naturen ikke vil bygge seg opp igjen på naturlig vis etter disse enorme ødeleggelse. Vi må plante skog igjen, samtidig som at det ikke må bygges nye veier og bebyggelse i disse områdene, fortsetter Andaur.

Arter kan dø ut

Noen av disse dyrene er utrydningstruede allerede, og kan i verste fall dø ut i løpet av skogbrannsesongen.

Én av disse artene er musen som bor på Kangaroo Island. En tredjedel av øya, som ligger utenfor Adelaide i Sør-Australia, er brannslukkingsarbeidet er vanskelig å utføre.

Koalaen er også en av artene som kan dø ut, da habitatene deres står i flammer og mister tilgangen til mat og vann. 30 prosent av New South Wales sin koalabestand har allerede dødd.

Irwins familie bistår

Familien til Steve Irwin, bedre kjent som Crocodile Hunter, har fulgt i fars fotspor. De eier og driver Australia Zoo, hvor det er et sykehus kun for dyr som nå jobber på spreng for å redde så mange brannskadede dyr de klarer.

Andre kjendiser som Chris Hemsworth, Margot Robbie, Kylie Jenner og Lews Hamilton bidrar også med å redde landet fra brannene via egne donasjoner og oppfordringer til å donere selv.

Publisert: 10.01.20 kl. 18:10

Mer om

Flere artikler