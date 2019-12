En kvinne og et barn hakker i stykker steiner som er utvunnet fra en kobolt-gruve i Lubumbashi i DR Kongo. Foto: JUNIOR KANNAH / AFP

Tesla, Apple og Google saksøkt av kongolesiske familier

Flere familier i DR Kongo har gått til sak mot internasjonale teknologigiganter. De hevder at barna deres er blitt drept eller lemlestet på jobb i kobolt-gruvene.

Nå nettopp

Teknologigigantene Apple, Google, Microsoft, Tesla, og Dell navngis i søksmålet, og anklages for å ha medvirket til at flere barn som arbeidet for å utvinne kobolt i gruvene i deres leverandørkjede enten har dødd eller blitt alvorlig skadet.

Kobolt er en viktig ingrediens i litiumbatteriene som brukes i smarttelefoner, datamaskiner og elbiler. Ifølge Amnesty kommer opp mot 70 prosent av all kobolt i verden fra Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo).

Det er advokatfirmaet International Rights Advocates som står bak søksmålet på vegne av 14 familier, skriver BBC.

I rettsdokumentene, som avisen Guardian har fått tilgang til, beskriver familiene at barna ble tvunget til å skaffe jobb i gruvene på grunn av fattigdom. Her skal de ha utvunnet kobolt og utført annet farlig arbeid i mørke, underjordiske tunneler for så lite som 2 amerikanske dollar om dagen.

Foto: Reuters

Her forteller et av barna at han begynte å jobbe i gruvene da han var ni år gammel, og at han tidligere i år jobbet med å bære sekker med kobolt for selskapet Kamoto Copper Company. Han skal ha falt inn i en tunnel, blitt dratt ut igjen av noen kolleger – og blitt liggende hjelpeløs til foreldrene fant ham. Nå er han lam fra brystet og ned.

Vinneren av Nobels Fredspris i 2018, Denis Mukwege, gikk kraftig ut mot utvinningen av kobolt og forbrukerne i Vesten i sin tale etter å ha mottatt prisen:

– Når du kjører din el-bil, bruker din smarttelefon eller beundrer dine smykker, tenk et øyeblikk over den menneskelige kostnaden fremstillingen av disse gjenstandene har. Det minste vi som forbrukere kan gjøre er å insistere på at disse produktene fremstilles på en slik måte at menneskeverdet ivaretas. Å lukke øynene for dette dramaet er det samme som å være medskyldig, sa Mukwege.

Hevder selskapene visste

En sentral del av søksmålet til familiene er ifølge Gurdian påstanden om at selskapene var klar over at kobolten de bruker er linket til barnearbeid som utføres i et helseskadelig miljø, og at de dermed er medansvarlige.

I en pressemelding fra april i år, skriver menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty at gruvearbeidere som utvinner kobolt, risikerer livene sine. De har dokumentert at barn helt ned til 14 år arbeider i smale, mørke tunneler opp til 70 meter under bakken. De har også dokumentert at barn helt ned i 7-årsalderen er i jobb ved gruvene.

De skriver at de siden 2017 har jobbet med å informere flere ulike teknologiselskaper om hvor kobolten i produktene deres kommer fra.

– Tar ansvaret svært alvorlig

En talsperson for Microsoft sier til avisen The Telegraph at selskapet har forpliktet seg til ansvarlige og etiske leveranser.

– Vi tar dette ansvaret svært alvorlig og tar betydelige skritt for å håndheve våre retningslinjer, og for at menneskerettigheter, arbeid, helse, sikkerhet, miljøhensyn og forretningsetikk ivaretas gjennom hele vår leverandørkjede, sier talspersonen.

Selskapet sier de vil ta affære dersom en av deres leverandører ikke opererer i tråd med dette.

Flere av de omtalte barna skal ha jobbet i gruveselskapet Glencore, som eies av Storbritannia. Ifølge søksmålet selges kobolten så videre til det Brussel-baserte selskapet Umicore, som igjen selger til teknologiselskapene. Også gruveselskapet Zhejiang Huayou er nevnt i søksmålet.

En talsperson for Glencore sier til The Telegraph at de er klar over anklagene i søksmålet, og at de opprettholder menneskerettighetene i tråd med menneskerettighetskonvensjonen.

– Vår produksjon av kobolt i Den demokratiske republikken Kongo er et biprodukt av vår industrielle kobber-produksjon, sier talspersonen og fortsetter:

– Glencore tolerer ingen form for barne- eller tvangsarbeid.

Hverken Apple, Dell, Tesla, Google eller Zhejiang Huayou Cobalt har foreløpig kommentert saken.

Publisert: 17.12.19 kl. 20:18

