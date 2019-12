USAs president Donald Trump i et møte i Det hvite hus mandag 16. desember. Foto: Evan Vucci / AP

700 akademikere i brev: Still Trump for riksrett

Presidenten utgjør en «fare for grunnloven» mener akademikerne, og bønnfaller Representantenes hus om å stemme for å stille Trump for riksrett.

Representantenes hus skal nemlig onsdag denne uken stemme over om riksrettssaken skal sendes videre til Senatet.

– Vi oppfordrer sterkt Representantenes hus om å stille presidenten for riksrett, skriver akademikerne, som hovedsakelig består av historikere, i brevet, som er publisert av organisasjonen Protect Democracy.

De beskriver en president som mangler respekt for rettsstaten, og som er en fare for grunnloven. Dersom denne oppførselen tolereres, skriver de, kan Trump ende opp som en «folkevalgt, monark som står over loven».

Tidligere i desember signerte 500 jusprofessorer et brev hvor de stilte seg bak riksrettssaken mot presidenten, skriver Forbes.

Rapport offentliggjort

Mandag offentliggjorde Justiskomiteen i Kongressen rapporten på 658 sider som er bakgrunnen for riksrettstiltalen.

– President Trump har virkeliggjort grunnlovsfedrenes verste mareritt, konkluderer komiteen som har klart flertall av demokrater.

Fikk du med deg? Riksrettsgrunnlag gjort kjent: Trump truer sikkerhet og demokrati

De mener at den republikanske presidenten misbrukte sitt embete da han holdt tilbake bistand for å få Ukraina til å etterforske hans rival Joe Biden.

De mener også at Trump skal ha hindret etterforskningen ved å sabotere Kongressens anmodninger om dokumentinnsyn og vitnemål.

I Senatet har republikanerne flertall, med 53 plasser mot demokratenes 47. En fellende dom mot Trump krever to tredjedels flertall.

Mandag har flere demokrater offentliggjort at de kommer til å stemme for riksrett, skriver nyhetsbyrået AP.

