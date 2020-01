Video kan vise at det ukrainske passasjerflyet ble skutt ned over Iran

En video publisert i sosiale medier torsdag kveld, kan vise at passasjerflyet som styrtet i Iran med 176 mennesker om bord onsdag morgen, ble skutt ned.

Canadas statsminister Justin Trudeau sier etterretning tyder på at et iransk luftvernsystem skjøt ned det ukrainske passasjerflyet, som styrtet utenfor Teheran onsdag morgen norsk tid. Tidligere torsdag kveld siterte en rekke amerikanske medier anonyme kilder på de samme opplysningene.

Flyet hadde 176 passasjerer om bord og tok av fra Imam Khomeini lufthavn, bare få timer etter Irans hevnangrep mot de amerikanske militærbasene i Irak.

Flyet, av typen Boeing 737–800, styrtet etter få minutter. Ingen om bord overlevde.

MOTOR: En av motorene fra Boeing 737–800 flyet som styrtet utenfor Teheran onsdag morgen norsk tid. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA

Ny video

Torsdag kveld ble en video som på sosiale medier, som straks fanget interessen til mediehus og interesserte verden rundt.

VG har analysert videoen, som viser et lysende objekt i stor fart over horisonten mot høyre i bildet, før en tilsynelatende kraftig eksplosjon lyser opp nattehimmelen.

Rundt elleve sekunder senere på videoen høres et kraftig drønn.

Foto: VIDEOEN: Bilder fra videoen viser et lysende objekt i full fart mot høyre i bildet, som tilsynelatende eksploderer. Deretter er det to lysende objekter på himmelen som beveger seg vekk fra hverandre før begge slukker.

Lydens hastighet er 343 meter i sekundet. Det angir avstanden fra personen som spilte inn videoen og den mulige eksplosjonen til å være rundt 3800 meter.

Etter den tilsynelatende eksplosjonen på nattehimmelen, er det nå to lysende objekter, som beveger seg i motsatt retning av hverandre, før begge slukker.

New York Times: - Missil traff flyet

Den amerikanske storavisen New York Times mener at videoen viser øyeblikket da det ukrainske passasjerflyet blir skutt ned og beskriver videoen slik:

«En liten eksplosjon inntraff da et missil traff flyet, men flyet eksploderte ikke. Jetflyet fortsatte å fly i flere minutter og snudde tilbake mot flyplassen (...) før det styrtet og krasjet raskt, viser andre videoer som The Times har bekreftet.»

VG kan ikke verifisere at videoen faktisk viser at flyet blir skutt ned, men det er flere ting som tyder på det:

Informasjon VG har innhentet fra Flightradar24.com viser at radiokontakten med flyet brutt nordvest for byen Parand. Byen er den eneste bebyggelsen innenfor fem kilometers avstand til stedet der flyet mistet radiosignalet.

I videoen ser man flere avlange bygninger på rundt seks etasjer. De passer med bygninger i Parand som ligger sørvest i byen, rundt 3800 meter fra der flyet mistet kontakt med omverdenen ifølge Flightradar24.com.

Flyet hadde steget raskt på de få minuttene det var i lufta, til rundt 8000 fot som tilsvarer 2438 meter.

Granskingsgruppen Bellingcat har også undersøkt videoen, sammenholdt den med annet materiale og konkludert med at den er autentisk. Også Bellincat anslår at videoen er filmet fra en tomt sørvest i Parand.

Har våpnene

Iranske myndigheter avviser at et missil på avveie kan være årsaken til flystyrten. Ali Abedzadeh, som leder landets luftfartsmyndighet, kaller det «ulogiske rykter».

Orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høyskole sier til VG at Iran har våpen som er i stand til å skyte ned passasjerfly.

– Om passasjerflyet bare har nådd 8000 fot, så åpner det for at mange av Irans våpensystemer kan ha truffet flyet. Iran har både S-300 og luftvernartilleri som kan nå opp såpass høyt, sier Slensvik til VG.

Russisk våpen

S-300 er russiskprodusert. Iran kjøpte våpensystemet i 2016.

– Hvordan kan det være mulig å skyte ned et sivilt fly?

– Man kan tro man er under angrep. Eller det kan være en ren operatør-feil. Det er umulig å vite hva som har skjedd, sier Slensvik.

I juli 2014 ble et passasjerfly skutt ned over separatist-kontrollert område i Øst-Ukraina med et russisk bakke-til-luft våpensystem kalt BUK.

– I Øst-Ukraina er det sannsynlig at man med vilje skjøt ned flyet, men at man ikke forsto at det var sivilt fly man hadde i sikte. Det er for tidlig å si det er likhetstrekk, sier Slensvik.

