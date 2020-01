I SYRIA: Barna til den norsk-pakistanske kvinnen på et bilde tilsendt fra IS-området i Syria. Gutten (5) er sønnen til avdøde Bastian Vasquez og jenta (3) er datteren til en annen IS-kriger Foto: PRIVAT

Norge henter hjem IS-kvinne med to barn fra leir i Syria

VG har fått bekreftet at den norske IS-kvinnen med to syke barn, som siden mars har vært internert i leiren al-Hol i Syria, er blitt overlevert til norske myndigheter for å transporteres hjem.

Da norske myndigheter i juni i fjor hentet hjem fem foreldreløse barn fra Syria, ble det klart at det lar seg gjøre å hente norske borgere ut av Syria. Men statsminister Erna Solberg slo fast at det ikke skulle gjelde for voksne IS-medlemmer.

At regjeringen nå snur skyldes etter det VG er kjent med at kvinnens eldste barn er alvorlig syk og trenger behandling på et norsk sykehus. Moren har ikke gitt tillatelse til at barna hentes hjem uten henne, derfor blir også hun nå hentet ut.

– Jeg kan bekrefte at norske myndigheter akkurat nå gjennomfører en uthenting av et antatt sykt norsk barn sammen med barnets mor og ett søsken fra Al Hol-leiren i Syria. Det gjøres på humanitært grunnlag fordi vi frykter sykdom hos barnet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

– Humanitære årsaker

Fra kilder i Nord-Syria med inngående kjennskap til forhandlingene får VG følgende bekreftet:

«En avtale om repatriering er i dag skriftlig inngått mellom en representant for norske myndigheter (VG har utelatt navnet) og Dr. Abdulkarim Omar, leder for utenriksdepartementet i selvstyremyndighetene i nordlige Syria».

«Overleveringen gjelder en kvinne, N.N. (den norske IS-kvinnens navn), og hennes to barn, en jente (3) og gutt (5). Gutten er veldig syk. Administrasjonen i Rojava (det kurdiske området i Syria) gjør dette av humanitære grunner, fordi barna er uskyldige og må få vokse opp under bedre forhold».

Etter det VG er kjent med har transporten fra Nord-Syria gått langs landeveien til det selvstyrte, kurdiske området i Nord-Irak. I regionhovedstaden Erbil i Nord-Irak vil den syke gutten få behandling ved et sykehus, før transport med fly til Norge.













I SYRIA: Den norske kvinnen (29) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Barna er medtatt

Begge de to barna er svært medtatt etter å ha levd flere år i en krigssone, fulgt av et langt opphold under tøffe forhold i den fryktede leiren al-Hol i Syria. Den tre år gamle jenta har vært mye plaget av diaré, men det er helsetilstanden til gutten som har skapt størst bekymring.

Han lider av det som trolig er den sjeldne sykdommen cystisk fibrose, og familiens advokat Nils Christian Nordhus har advart at gutten ville ha stått i fare for å dø, dersom han ble i leiren.

Det samme fortalte den norske IS-kvinnen i et eksklusivt intervju med VG i fjor høst, der hun også forklarte hvorfor hun insisterte på å bli med barna til Norge:

– Dersom sønnen min ikke får bedre behandling, så frykter jeg at han blir så tynn at han dør. Hvis han må dra uten meg, så vil han ikke klare seg, for jeg er den eneste omsorgspersonen han har hatt, sa moren til VG.

Totalt er det fem norske kvinner og seks norske barn som befinner seg i interneringsleirer i Syria, men det er bare kvinnen som nå hentes hjem som de siste månedene har hatt en aktiv søknad hos UD om bistand til retur.

Gift med beryktet IS-kriger

Barnas mor er en 29 år gammel kvinne med norsk-pakistansk bakgrunn, som dro til Syria i slutten av 2012. Hun hadde da vært med i et radikalt, islamistisk miljø på Østlandet. Hun har selv forklart at hun dro til Tyrkia for å gifte seg, og ikke visste at hun ville bli tatt med til Syria. Hun hevder også at hun aldri har sverget troskap til Den islamske staten (IS).

Etter flere år i terrorkalifatet klarte hun å unnslippe sammen med de to barna da IS ble beseiret i fjor vinter. IS-kvinnens far i Norge har fortalt VG om hvordan han i årevis jobbet for å få datteren og barnebarna ut, og til slutt lyktes med å få henne ut av IS-området ved å kjøpe henne fri med løsepenger.

FØR SYRIA-FERDEN: Dette bildet er tatt av kvinnen i Norge, før hun ble del av et radikalt, islamsk miljø. Foto: PRIVAT

Faren til den syke gutten var Bastian Vasquez, en av de mest profilerte norske statsborgerne som dro for å kjempe i Syria. Han ble med i terrorhæren IS og fikk en fremtredende posisjon frem til han mistet livet i IS-området i 2015.

Så lenge Vasquez var i live var det ikke mulig for kvinnen å forlate Syria, men etter hans død skal kvinnens nye ektemann, en IS-kriger fra Nord-Afrika, ha gitt henne tillatelse til å forsøke å forlate området. VG har tidligere skrevet om hvordan kvinnen i 2015 hadde kontakt med norske myndigheter for å rømme fra IS, noe hun den gangen ikke lyktes med.

Faren til den lille jenta som nå hentes hjem var den nordafrikanske IS-krigeren, som også er antatt drept. Jenta kan få norsk statsborgerskap via sin norske mor, dersom slektskap bevises ved DNA-test.

Stadig sykere

Under oppholdet i al-Hol leiren er den fem år gamle gutten blitt stadig sykere. På et tidspunkt i fjor høst viste legejournaler som VG fikk innsyn i at han kun veide 11 kilo, omtrent det samme som en gjennomsnittlig norsk ettåring.

VG har tidligere omtalt den knallharde indre justisen i al-Hol leiren, der de mest radikale kvinnene har fått mye makt og straffer kvinner de mener har brutt med IS’ ekstreme tolkning av Sharialovene.

Samtidig er den humanitære og sanitære situasjonen i leiren blitt gradvis verre. I oktober fortalte den norske IS-kvinnen om at det var mangel på rent drikkevann, mat og medisiner i leiren.

Dette ble bekreftet av flere norske og internasjonale hjelpeorganisasjoner, og den norske Etterretningstjenesten gikk ut i VG og advarte om at situasjonen var så alvorlig at det kunne føre til rømninger fra leiren.

– Det er ikke som en flyktningleir, for der har man mulighet til å gå ut. Det er mer som et fengselslignende opplegg. Vi har ikke noen dusj, men vi henter vann i en tank. Vannet er ikke rent, så når man drikker det får man diaré, beskrev kvinnen om forholdene i leiren.

SØSKEN: De to norske barna på et bilde fra leiren i Syria. Foto: Privat

Konflikt med UD

Barnas mor har tidligere vært i konflikt med UD rundt et behandlingsopplegg for gutten. En ansatt i UD ba kvinnen overgi barna til lokale myndigheter for en operasjon, etter å ha lagt til grunn en ny diagnose, men denne diagnosen ble tilbakevist ved Røde Kors’ feltsykehus i leiren.

Saken er politisk omstridt i Norge, og innad i regjeringen: Mens KrF og Venstre har tatt til orde for at både barn og deres mødre bør hentes hjem, har Frp ettertrykkelig sagt nei til å hjelpe IS-kvinner.

Stortinget avviste i oktober et forslag fra MDG om å hente hjem moren med den syke gutten og hans lillesøster, men senere snudde Arbeiderpartiet og flere andre partier, og mente at regjeringen likevel kunne hente hjem IS-kvinner, dersom det var den eneste måten å hente hjem sårbare barn på.

Det ble stilt ett tydelig krav: IS-kvinner som hentes til Norge må straffeforfølges. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har siktet moren som nå hentes hjem for deltagelse i en terrororganisasjon. Til VG har kvinnen tidligere sagt at hun er villig til å samarbeide fullt ut med PST, også hvis det betyr at hun blir fengslet.

– Jeg vil bare følge barna mine tilbake til et trygt sted, etterpå kan de fengsle meg og straffeforfølge meg, har hun sagt til VG.

TYNN: Den norske gutten på fire år i leiren i Syria veide i fjor høst bare 11 kilo, ifølge hans legejournal. Foto: Privat

