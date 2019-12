SV+KRF=SANT: SV-eren Bård Vegar Solhjell skal være KrF-eren Dag Inge Ulsteins viktigste undersått når han går på som leder av Norad. Foto: Janne Møller-Hansen

Nå skal SV-Solhjell følge ordre fra KrF-Ulstein og den blåblå regjeringen

KrF-eren Dag Inge Ulstein henter inn en langt mer erfaren politiker enn han selv for å få klima inn i utviklingspolitikken. Eksstatsråd Bård Vegar Solhjell fra SV er ikke lenger opptatt av å si det han mener, og ser frem til å adlyde ordre fra de blåblå.

VG møter utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) og påtroppende Norad-sjef Bård Vegar Solhjell i den julekledde Spikersuppa midt i adventsstriden.

«Vil du ha?», spør Ulstein og byr Solhjell på noen brente mandler. Selv tåler han ikke mandler, men også Ulstein tar en bit for fotografens skyld.

Ulstein var et ubeskrevet blad i rikspolitikken da han gikk inn i Utenriksdepartementet som nyslått utviklingsminister januar i år da KrF ble en del av regjeringen.

Ulstein har vært byråd i Bergen, men det var hans tidligere karriere som sexolog som fikk mest oppmerksomhet den dagen.

I løpet av året som har gått, har han reddet Norad fra nedleggelse, og sørget for at direktoratet heller får en større del av ansvaret for bistanden.

På tampen av året har han ansatt Bård Vegar Solhjell som en av sine viktigste undersåtter til å forvalte de nær 20 milliarder bistandskroner som går gjennom Norad.

– Det viktigste er å se fattigdomsbekjempelse, klima og hele utviklingsagendaen i sammenheng. Ingen er bedre til den jobben enn Bård Vegar, sier Ulstein.

Mer merittert enn statsråden

Solhjells merittliste er betydelig lengre enn Ulsteins: Han har vært har vært utdanningsminister og miljøvernminister, SV-nestleder, stortingsrepresentant i to perioder og nylig avgått leder i WWF.

– Du er ikke redd for å bli utfordret, Ulstein?

– Nei, vet du hva. Skal man være engstelig for å ha flinke folk rundt seg, da får man det vanskelig.

– Og Solhjell, hvordan blir det for deg å være en lydig etatssjef som skal adlyde ordre fra en blåblå regjering?

– Når du er embetsmann så jobber du for Norge. Regjeringen og statsråder kommer og går. Som byråkrat skal du skape handling og sette politikk ut i livet. Jeg skal ikke uttale meg om politikk og er happy med det, sier Solhjell.

– Selv når regjeringen foreslår ting du er helt uenig i?

– Skulle jeg satt ut i live norsk oljepolitikk, ville jeg ikke vært rett person for jobben. Men norsk utviklingspolitikk er ikke veldig forskjellig om den styres av dagens statsråd, som jeg har sans for, eller andre, sier Solhjell og legger til:

– Da jeg var ung var jeg mest opptatt av å si det jeg mener. Nå er jeg mer opptatt av at det riktige blir gjort.

KrF+SV=Sant?

Da Knut Arild Hareide forsøkte å ta KrF til venstresiden og Arbeiderpartiet, var det helt klart at et samarbeid med SV var uaktuelt. Er det en ting KrF-velgere misliker mer enn Frp-ere, så er det sosialister i SV.

– Hvordan skal det gå når en SV-er skal ha ansvar en av KrFs viktigste hjertesaker, bistanden?

– Det har ingenting med hverandre å gjøre. I alle stillinger må vi finne de riktigste og dyktigste folka. Dette er ingen partiutnevnelse, sier Ulstein.

Ulstein har ifølge Vårt Land børstet støvet at en rapport om religionens rolle i bistanden, som SVs Heikki Holmås la i skuffen da han var utviklingsminister. Religion og samarbeid med religiøse aktører viktige elementene for effektiv bistand, mener KrF-statsråden.

– Hva tenker du om dette signalet, Solhjell?

– I regnskogsarbeidet har vi støttet oppom arbeidet mellom ulike trossamfunn, for i noen regnskogsområder, er det trossamfunnene som er de best fungerende institusjonene. Det er mange ting som er viktig i utviklingspolitikken, men i noen settinger tror jeg religion er viktig, sier han.

Klima først

Det er først og fremst å få klima inn i utviklingspolitikken, som blir Solhjells fremste oppgave. Ulstein mener klimatilpasning, det vil si å ruste samfunn, infrastruktur, landbruk og hjem for klimaendringer, er en av de viktigste prioriteringen.

– Mye av det gode vi gjør på helse og utdanning, står i fare for å bli revet ned hvis vi ikke tar dette på alvor.

– Klima og fattigdom henger sammen, Enten løser vi begge ellers løser vi ingen. Klima er den store utviklings-ødeleggeren. Den skaper fattigdom, sier Solhjell.

– Hvordan passer «olje for utvikling»-programmet inn i dette? Er det god bistand?

– Å hjelpe de landene som har oljeutvinning med den kunnskapen vi har bygget opp, både regulatoriske og miljøhensyn, er kjempeviktig, sier Ulstein.

KLIMA FØRST: Det blir en av Bård Vegar Solhjells viktigste oppgaver som Norad-sjef, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Oljebistand

Norge bruker 300 millioner bistandskroner i året på Olje for utvikling-programmet, hvor Norge lærer utviklingsland hvordan de kan forvalte olje- og gassressursene på en «økonomisk, sosial og miljømessig forsvarlig» måte.

– Men vi er med på å oppmuntre til mer oljeproduksjon. Med tanke på klimautfordringene, er det riktig i dag?

– Det er en del områder hvor det allerede skjer. Det er viktig at vi bistår land også med andre ressurser, som jeg tror bør bli etterspurt i mye større grad enn olje, som fisk for utvikling, sier Ulstein.

– Skal «Olje for utvikling» fortsette som før, eller endres og gå mer i retning av forvaltning av naturressurser?

– Vi merker i møte med mange av land at det er en annen samtale rundt spørsmålene. Vi blir utfordret like mye tilbake som vi kan gi råd. Vi er alle utviklingsland på den agendaen. Jeg er glad når vi blir utfordret på sånne spørsmål.

WWF er en av miljøvernorganisasjonene som nå setter spørsmålstegn ved om det å promotere økt olje- og gassutvinninger er god bistand.

– Hva tenker du, Solhjell?

– WWF har søkt og søker på ny om olje for utvikling-program. Tanken er at så lenge det blir utvunnet olje, så er det viktig at det blir gjort på en så miljøvennlig måte som overhodet mulig. Når det gjelder fremtiden er det naturlig for meg å bruke et svar jeg ikke så ofte brukte før, nemlig «ingen kommentar», sier Solhjell.

Publisert: 31.12.19 kl. 13:39

