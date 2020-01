BLE IGJEN: Marte Chaffey (27) og sønnen Tyler (3) valgte sammen med den nærmeste familien ikke å evakuere fra brannene som herjer i Australia. Foto: Privat

Gravide Marte (27) var omringet av flammene: – Vi er trygge nå

SYDNEY (VG) To ganger på én måned har Marte Chaffey, som venter sitt andre barn i mars, blitt omringet av flammene fra de mange skogbrannene som herjer i Australia.

Det er 3. desember. Skogbrannene i Australia har løpt løpsk i nærmere to måneder. Spesielt delstaten New South Wales har vært hardt rammet.

Med høye temperaturer og sterk vind forflytter brannene seg raskt og uforutsigbart. Plutselig sto flammene omtrent 20 meter fra hjemmet der Marte Chaffey fra Kolbotn bor sammen med ektemannen Mitch og sønnen Tyler. Svigerforeldrene Steve og Rose er også der.

– Flammene slikket opp etter veggen. Naboens hage tok fyr, forteller Chaffey til VG.

FARLIG NÆRT: Så nær huset til familien var brannene i starten av desember. Foto: Privat

Historien som nesten kan virke som et eventyr startet for fem år siden. Da var Marte 22 år gammel og på ferie i Thailand. Der møtte hun en australsk mann – Mitch Chaffey. Det ble full klaff, og tre måneder senere flyttet hun til Australia.

De giftet seg, og fikk sønnen Tyler. Deretter pusset de opp drømmehuset i den lille, idylliske kystbyen Bawley Point. En by med snaut 1000 innbyggere, lange hvite strender og flott natur drøyt tre timer sør for millionbyen Sydney. I mars venter paret en liten jente, men den siste tiden har vært alt annet enn et eventyr for den norsk-australske familien.

Da flammene tok overhånd i nabolaget 3. desember løp ektemannen og svigerfar Steve ut for å hjelpe naboene med hageslange, bøtter og alt som kunne bidra til å holde flammene under kontroll.

– Journalister kastet fra seg kameraer og mikrofoner for å hjelpe til, sier Marte til VG.

Selv fikk hun beskjed av ektemannen om å ta med seg sønnen Tyler og svigermor Rose å evakuere.

– Det er trolig det skumleste jeg har opplevd. Vi hadde ingen mulighet til å vite hva som foregikk. Alt vi så var store flammer og røyk fra området vi bor. I tillegg var jeg redd for Mitch og Steve, som vi ikke hadde kontakt med.

Til slutt kom redningen fra oven.

– Det kom tre brannhelikoptre og to brannfly. De kom i siste liten. De reddet husene våre, sier hun.









HERJET: Brannen som herjet i nabolaget til Marte Chaffey 3. desember. Her mellom byene Kiola og Bawley Point.

– Det blir mørkere og mørkere

Men dramatikken var ikke over. Torsdag kveld måtte de nok en gang forberede seg på det verste. Skyhøye temperaturer, sterk vind og tørr luft gjorde at det ble sendt ut evakueringsvarsel for området lørdag. Brannvesenet fryktet en katastrofedag – den verste så langt denne brannsesongen.

Titusenvis evakuerte fra de mest utsatte områdene i delstatene New South Wales og Victoria. Men Marte og familien ble igjen. De ville beskytte drømmehuset. De brukte dagene fra varselet kom til å forberede seg. Båten sto klar, dersom de må rømme til sjøs, alt brennbart rundt huset var fjernet, mens bøtter og søppeldunker med vann sto klart.

– Det blir mørkere og mørkere her nå. Det kjørte akkurat tre brannbiler forbi med sirener, sa Chaffey til VG lørdag like før klokken 16 lokal tid.

KLARE FOR Å EVAKUERE: Svigemor Rose, sønnen Tyler og Marte Chaffey lørdag. Foto: Privat

– Det var klart vær for en time siden. Nå er vi omringet av røykskyer. Vi har to branner rundt oss akkurat nå, fortsatte hun.

Det tok ikke lang tid før de mistet strømmen. Heldigvis hadde svigerforeldrene, som hadde evakuert til familien, med seg en strømgenerator.

Uten strøm er det umulig å ha kontroll på hva som skjer rundt dem, hvor brannene befinner seg, og hvor de er på vei. Myndighetene er gode varslingssystemer, men man må ha mobildekning eller internett.

– Vi satt og fulgte med på truslene rundt oss, og prøvde og være så oppdaterte som mulig. Vi fulgte med på skannere, apper og radio.

– Snødde aske

Heldigvis gikk det bra for familien – også denne gangen. De var heldige. Ifølge brannvesenet ble flere hundre hjem ødelagt denne lørdagen. Siden oktober har flammene ødelagt mer enn 1300 hjem, og skadet enda flere. I tillegg har over 20 mennesker mistet livet som følge av brannene.

– Vi er trygge nå. Men hva som skjer de neste dagene og ukene vet vi ikke. Heldigvis er det meldt lavere temperaturer noen dager, før det blir en ny bølge med varme og sterk vind onsdag, sier 27-åringen til VG søndag.

Men hun forteller at det ikke har vært mye søvn det siste døgnet.

– Vi så røyken rundt oss, himmelen var rød og det så ut som det snødde aske. Vi så de skumle tordenstormene, som brannene lager. Vi kunne høre flammene i det fjerne, men vi ble heldigvis aldri ordentlig truet denne gangen.

DEKKET AV ASKE: Båten som lørdag formiddag var ren og hvit ble dekket av aske lørdag kveld. Foto: PRIVAT

Men selv om det så langt har gått bra for Marte og familien, står fortsatt utfordringene i kø.

– Det er lite mat igjen i butikkene som fortsatt er åpne. Det er lite drivstoff og gass på bensinstasjonene i området, forklarer hun.

Sist brannene herjet i nærområdet var innfartsveiene til byen stengt i ti dager.

– Forhåpentligvis får vi hjelp, slik at mat, melk og lignende blir fraktet inn med båt eller redningsmannskaper.

Som om ikke det er nok er hun gravid i syvende måned.

– Det er varmt, dårlig luft med all røyken og veisperringer. Det er ingen måte å komme seg til sykehus eller lege om noe skulle skje, forklarer hun.

SNART FIRE: Mitch og Marte Chaffey sammen med sønnen Tyler. I mars blir de en familie på fire. Foto: Privat

Tross tøffe forhold er Chaffey takknemlig for mye.

– Alle i lokalsamfunnet sjekker opp om hverandre hele tiden. Hjelper hverandre med det man kan. Brannvesenet, både de frivillige og de som får betalt, uten dem hadde ikke Bawley Point og mange andre steder eksistert i dag.

Selv gjør hun det hun kan for dyrestanden i området.

– Jeg hjelper til med mat- og vannstasjoner for dyrene. Det utrolig å se alle donasjonene til dette og til de som er berørte av brannene. Australia har virkelig kommet sammen, avslutter hun.

Publisert: 05.01.20 kl. 16:57

