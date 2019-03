STRAMMER INN: Etter terrorhandlingen i New Zealand vil sosiale medier-giganten stoppe spredning av hvit nasjonalisme. Foto: OLI SCARFF / AFP

Facebook og Instagram vil bannlyse hvit nasjonalist-støtte

Facebook har vært kritisert etter at en soloterrorist livestreamet terrorangrepet på New Zealand. Nå gjør de endringer.

Facebook har ifølge BBC sagt at de vil blokkere støtteerklæringer, hyllest og representasjon av hvit nasjonalisme og separatisme på Facebook og Instagram fra og med neste uke.

Skiller ikke fra hatgrupper

De jobber også for å bedre mulighetene for å identifisere og blokkere terror-materiale, og folk som søker på «støtende» tematikk vil bli omdirigert til sider som kjemper mot høyreekstremisme.

Facebook har stått i ilden etter at en soloterrorist livestreamet massakren i moské-angrepene i Christchurc på New Zealand.

Tidligere har man godkjent hvit nasjonalisme som aksepterte ytringer på lik linje med amerikansk stolthet og baskisk separatisme, som er en viktig del av manges identitet.

I et blogginnlegg fra Facebook newsroom kommer det imidlertid frem at de mener hvit nasjonalisme ikke lenger kan atskilles fra hvit makt og organiserte hatgrupper.

Ifølge Wired har uttrykk for hvit nasjonalisme vært godkjent siden i mai i fjor, fordi det ikke nødvendigvis alltid kan assosieres med rasisme. Dette ble kritisert av borgerrettighetsgrupper, som nå altså har fått gjennom sitt syn.

– Balansegang

Seniorrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter, Erlend Andreas Methi, synes de nye reglene til Facebook reiser noen spørsmål:

– Vern av privatlivet og vern mot diskriminering er menneskerettigheter, men disse må balanseres mot ytringsfriheten. Det kan være en krevende balansekunst i noen tilfeller, og slike vilkår kan gjøre det vanskelig å si hva som er innenfor og utenfor, sier han til VG.

USIKKER: Erlend Andreas Methi ser både positive og negative sider ved Facebooks nye retningslinjer. Foto: Pressefoto

Han minner om at Facebook tidligere har blitt kritisert for å sensurere innhold. De sensurerte blant andre statsminister Erna Solberg da hun la ut bildet av en naken jente som løper fra napalmbomber under Vietnamkrigen.

– De vil, som en privat aktør, ikke kunne krenke noens ytringsfrihet, det er det kun stater som kan. Facebook bestemmer selv hvilke vilkår som gjelder for dem som ønsker å benytte seg av deres tjenester, det samme gjelder muligheten for å ytre seg.

Methi sier videre at det er et dilemma at store private aktører tar over ansvaret for ytringsfriheten og vern av privatlivet fra statene.

Seniorrådgiveren minner om at blant andre Facebook ikke er spesielt åpne om vilkårene de setter og hvordan de håndhever disse.

Publisert: 29.03.19 kl. 19:59