SKILLER SEG UT: Da Sardan Taori avla sin stemme er hun i et mindretall av velgerne i Beit Dani. - Nesten alle stemmer på «Bibi». Jeg har stemt på Arbeiderpartiet i hele mitt liv, sier hun. Foto: Harald Henden

Valg i Israel i kveld: – Det er for eller imot Benjamin Netanyahu

TEL AVIV (VG) Noen er sterkt engasjerte og positive - andre er redde for det som kan bli utfallet. Millioner av israelere deltar i dag i det som blir betegnet som et skjebnevalg.

Når israelerne skal si sin mening gjennom stemmeseddelen, er de vanligvis mest opptatt av landets sikkerhet, stat og religion, høye levekostnader og økonomien. Dette valget er annerledes.

– Det er for eller i mot Benjamin Netanyahu. Det er det valget dreier seg om denne gang, sier barnehageassistenten Sardan Tarori (65).

Hun bærer preg av å være en av livets slitere, bor i ett av Tel Avivs mindre eksklusive strøk, Beit Dani, og har stemt på Arbeiderpartiet i hele sitt liv. Nå har hun gjort det igjen.

– Der er ikke mange som meg her, folk stemmer på «Bibi» Netanyahu. Uansett. Folk uten utdannelse, som er arbeidsløse og føler de ikke får ta del i den velstanden som mange israelere nyter, sluker statsministeren hat-retorikk og mistenkeliggjøring av arabiske israelere. De bryr seg ikke om at han er korrupt. Men jeg vet at Netanyahu ikke er bra for Israel, sier Sardan Taori.

STERKE MENINGER: - Venstresiden har sviktet orientalske jøder, derfor stemmer vi på «Bibi», sier Alon Hagean. Foto: Harald Henden

«Only Bibi»

En mann følger interessert med mens vi snakker med henne, han vil vite hvem vi er og hvorfor vi stiller alle spørsmål.

Alon Hagean (46) har en mer dyptgående forklaring på hvorfor folk stemmer på «Bibi» Netanyahu i Beit Dani. Frisøren sier han har en fortid i det israelske militæres etterretningstjeneste. Hans engelsk er upåklagelig.

Vi har allerede forstått at dette er Bibi-land. Utenlandsk presse er ikke dagligdags i denne delen av Tel Aviv. «Only Bibi», er det svaret vi får fra de fleste som haster forbi etter å ha avlagt sin stemme. Det er stort sett det de ønsker å si.

Orientalske jøder

Alon forklarer:

– Rundt 90 prosent av folk her gjør det: Stemmer på Bibi Netanyahu. De fleste fordi de hater venstresiden og det har med historie og tradisjon å gjøre. Ta meg og min familie. Vi kommer fra Iran, andre kommer fra Irak og Jemen. Det vi har felles er at Israel for 60–70 år siden hentet orientalske jøder for å dra nytte av oss som arbeidskraft og for å bruke oss som soldater til å forsvare landet, sier han og fortsetter:

– Da var det venstresiden, de europiske sionistene som Ben Gurion, Shimon Peres og Yitzak Rabin som tok avgjørelsene. Vi orientalske jøder ble behandlet som annenrangs borgere, men etterhvert klarte vi med hardt arbeid å få et noenlunde liv. Men Arbeiderpartiet og de europiske sionistene sviktet oss. Det er forklaringen at folk her stiller seg i kø for å stemme på statsminister Netanyahu. Vi forakter venstresiden.

FORANDRING: Erez Kreisler var borgermester i Misgav regionen nord i Israel. - Der bor og lever jøder og arabere i fredelig sameksistens. Det går an også i Israel, men ikke med Netanyahu som statsminister, sier han. Foto: Harald Henden

– Trenger en Benny Gantz

I motsatt ende av Tel Aviv, og i en annen økonomisk verden, møter vi velgere utenfor Goldstein-Goren-senteret, som i det store og hele stemmer progressivt. Ved dette valget vil det si på Blått/Hvitt-alliansen til den gamle forsvarssjefen Benny Gantz.

– Jeg var borgermester i Misgav-regionen, nord i Israel, i mange år. Det var et personvalg ikke basert på noen av partienes program. Misgav består av 35 landsbyer med tilsammen 35.000 innbyggere, jødiske og arabiske landsbyer, sier Eretz Kreisler (62).

Han jobber frivillig i Blått/Hvitt-organisasjonen, deler ut valgmateriell og prater med folk om hvor sårt Israel nå trenger en annen politisk retning.

– Vi lykkes med å skape ro og harmoni der. Folk med ulik bakgrunn, religion og opphav lever sammen i fred. Slik skulle det også ha vært i resten av Israel. Det får vi ikke til med en statsminister som Benjamin Netanyahu. Han står for det motsatte, derfor trenger vi nå en Benny Gantz, sier Kreisler.

FLYTTET: Terroren i Frankrike gjorde at vi bestemte oss for å flytt til Israel. - Det angrer vi ikke å, sier Eliaev og Niwa. Foto: Harald Henden

Meningsmålinger spriker

Et eldre ektepar stopper nølende opp. Eliaev (73) og Niwa (72) forlot Paris for tre år siden, to av de nærmere 15 000 som har forlatt Frankrike av frykt for muslimsk terror og hets de siste årene.

– Det ble vanskelig for oss. Nå bor vi i Tel Aviv og har et fint liv, er de to enige om. De smiler og prøve å le bort spørsmålet om hvem de har stemt på, men etter hvert innrømmer Eliaev at han ga sin stemme til Benny Gantz og Blått/Hvitt.

– Fordi jeg ikke synes Netanyahu er hard nok mot Israels fiender, sier han.

– Jeg stemte på Netanyahu fordi han er en internasjonal størrelse og har vært bra for Israel i den tiden vi har bodd her, sier Niwa.

Meningsmålingene har spriket forut for valget. Og på den siste målingen fredag, så statsminister Benjamin Netanyahu og hans Likud-parti ut til å kunne få opptil fem flere mandater enn Benny Gantz` Blått/Hvitt-alllianse.

Problemet for Netanyahu er at mange av hans mindre støttepartier ligger farlig nær sperregrensen på 3,25 prosent. Politiske analytikere anser dette valget for så vanskelig å spå utfallet av, at ingen begir seg inn på å ha en bastant mening om hvem som kommer til å styre Israel etter valget.

Publisert: 09.04.19 kl. 16:42