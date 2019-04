KRIG: Hver dag er disse to i tottene på hverandre. Frukt- og grønnsaksselgeren og den rasende kunden hans. Foto: Harald Henden

VG i Bibi-land: Feirer valgseieren med fruktkrangel

TEL AVIV (VG) Etter et svært jevnt valg har Benjamin Netanyahu erklært seg som vinner av valget i Israel. - Vi elsker Bibi og han elsker oss. Slik er det bare, sier bakeren Yaron Mizrahi (50).

Er det ett område i den israelske storbyen hvor Benjamin «Bibi» Netanyahus mest ihuga tilhengere holder til, så er det rundt Shouk Hatikva i Tel Aviv.

Da VG besøkte markedet dagen etter valget, står en fruktselger og kunden hans og hyler og skriker skjellsord til hverandre. En eldre dame tar parti for den godt voksne kunden,

– Gud vil straffe deg for alt det stygge du sier, roper hun til fruktselgeren, som blotter en ikke-eksisterende tanngard.

Da kunden tar en sitron for å kyle den i hodet på selgeren løper han unna. Han kommer tilbake væpnet med en potet. Det er stillingskrig.

Noen smiler og går forbi, andre stopper opp og ser på underholdningen.

FÅR STØTTE: En eldre kvinne tar parti for kunden og skjeller ut selgeren. «Gud vil straffe deg», roper hun. Foto: Harald Henden

– Ikke bry dere. Dette er et daglig ritual. De to har vært i tottene på hverandre i årevis, sier bakeren Yaron Mizrahi.

– Dreier det seg om politikk?

– Selvfølgelig, men om alt annet også. De er rykende uenige om det meste, men de er alltid enige om at Bibi Netanyahu er mannen Israel trenger. Det mener vi alle.

– I forrige uke var statsministeren her. Han stikker ofte innom frukt- og grønnsaksmarkedet i Hatikva. Bibi synes det er stas å prate med oss. Da holder også de to kranglefantene seg i ro en stakket stund, sier Mizrahi.

Natt til onsdag erklærte Netanyahu valgseier etter et svært jevnt løp mot generalen Benny Gantz. Han er ventet å kunne forme en koalisjonsregjering med hjelp fra nasjonalistiske og ultraortodokse allierte som samlet gir ham mellom 65 og 67 av 120 seter i det israelske parlamentet.

RUSLER HJEM: Den daglige krangelen er over. Den endte uavgjort igjen, men kunden måtte ydmykende forlate scenen til latter fra selgeren og hans kolleger. Foto: Harald Henden

Populær på markedet

Bakeren forteller at området er mest kjent for to ting, kvaliteten på varene – frukt, grønnsaker, krydder og bakervarer. Og at det er ingen andre politikere enn Netanyahu som teller.

– Jeg kjenner ikke til noen som ikke stemmer på Bibi, og hadde jeg det, ville ikke han være en av oss, slår Mizrahi fast før han trekker oss inn i familiebakeriet som faren startet for 30 år siden.

FAMILIE-BAKERI: Bakeren Yaron og brødrene Dany (t.v.) og Yaniv (t.h.) viser oss bakervarer og forteller om det spesielle forholdet mellom statsminister Netanyahu og folk på markedet i Hatikva. Foto: Harald Henden

Her fyker det ut pitabrød på løpende bånd og lenger inne i bakeriet elter, snurrer og sukrer Yaron Mizrahi og brødrene Dany (58) og Yaniv (35), deigen før den går inn i ovnen og blir til velsmakende bollevarianter.

Lenger oppe i gaten møter vi den godt voksne kvinnen Berta. Hun fnyser når vi spør om hvem hun ga sin stemme til på tirsdag.

– Bibi, spytter hun ut og gjør v-tegnet så kraftig at hun holder på å miste sigaretten.

BIBI: Berta ble nesten forbannet da vi spurte om hvem hun stemte på. Det var ingen tvil. Hun nærmest skrek ut Netanyahus kjælenavn, Bibi. Foto: Harald Henden

Trailersjåføren Eli Cohen (50) stopper opp og rister på hodet over det lille opptrinnet. Han gir et kort svar da vi spør om hvordan det har seg at det virker som om det er full oppslutning om Israels statsminister her på markedet.

– Folk er smarte her, sier han.

Korrupsjonsanklager

Bakeren Yaron har en mer utfyllende forklaring. Han tar opp telefonen og viser en video med en rekke klipp av Bibi Netanyahu på besøk i utlandet. I FN, i USA, i Moskva, Paris, London og på møter og konferanser over hele verden.

– Forstår dere. Hele verden liker Bibi, men det er en del jøder som ikke liker ham. Og så dere nordmenn, da. Ikke skjønner jeg hvorfor. Se dere rundt. Vi er i Midtøsten. Det er krig over alt. Syria, Libanon, Tyrkia, Iran, Irak. Uro og konflikter. I Israel blomstrer økonomien. Dette er et paradis på jord. Vi er et mini-USA. Alt dette på grunn av Bibi.

SMART: Trailersjåføren Eli Cohen hadde latt jobben stå hjemme da han var innom markedet. - Folk her er smarte, derfor stemmer vi på Benjamin Netanyahu, sier han. Foto: Harald Henden

– Men er det likevel ikke spesielt at dere alle støtter statsministeren? Han har jo til fulle vist sine svakheter og korrupte sider?

– Hva så? Han er et menneske. Og folk er enkle her. Vi ønsker ikke så veldig mye ut av livet. Vi vil arbeide og leve, sier bakeren Yaron.

Israelsk politi har i tre år etterforsket Netanyahu og kona hans for korrupsjon i millionklassen og har anbefalt landets riksadvokat om å ta ut tiltale i tre separate saker. Selv har Netanyahu avfeiet korrupsjonsetterforskningen som en «heksejakt».

BIBI-LAND: På markedet i Hatikva skal Israels statsminister ha vært flere ganger. Foto: Harald Henden

