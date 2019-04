arrow-left

arrow-right expand-left STOR SPENNING: De ti siste årene har Benjamin Netanyahu ( styrt Israel sammenhengende. Tre generaler med Benny Gantz i spissen utfordrer nå statsministeren.

En av dem skal styre Israel. Nå vasker de skittentøy for åpen scene

TEL AVIV/JERUSALEM (VG) Statsminister Benjamin Netanyahu påstår at utfordreren Benny Gantz er mentalt ustabil. Gantz slår tilbake og hevder at statsministerens retorikk kan føre til «borgerkrig» i Israel.

En dypt splittet land går til valg tirsdag, og for å vinne går ikke de politiske hovedpersonene av veien for skitne triks og påstander. Med et utall av ulike fraksjoner, partier og skiftende allianser skal 120 plasser i parlamentet besettes og en ny statsminister velges. Eller den nåværende gjenvelges.

Store velgergrupper blant over seks millioner sitter fremdeles på gjerdet, sterkt i villrede over hvem av de to hovedkandidatene - Benjamin Netanyahu og Benny Gantz - som skal få deres stemme.

Valget i Israel blir av mange karakterisert som det viktigste siden den jødiske staten ble opprettet 14. mai i 1948.

STOR SPENNING: De ti siste årene har Benjamin Netanyahu (t.v) styrt Israel sammenhengende. Tre generaler med Benny Gantz i spissen utfordrer nå statsministeren. Foto: JACK GUEZ / AFP

– Det som er fraværende i denne valgkampen er diskusjonen om Israel har en fremtid som en demokratisk stat. Flere og flere gir opp, og er villige til å ofre demokratiet på bekostning av jødisk identitet. Slik jeg ser det er kan man ikke lenger ta det for gitt at Israel vil fortsette å være et demokrati, slik vi kjenner det, sier Akiva Eldar, en av Israels mest markante politiske analytikere, til VG.

Han ser tendenser til at Israel under Benjamin Netanyahu beveger seg i retning såkalte demokrati av typen vi ser i Ungarn, Polen og Romania. Partier på den israelske høyresiden ønsker å vingeklippe Høyesterett fordi den tar avgjørelser som er for liberale.

– Skremmende

– Det er en slik retning den amerikanske presidenten Donald Trump ønsker å ta USA. Og «Bibi» Netanyahu står nære Trump, både politisk og personlig, sier Eldar.

Han sier til VG at det mest skremmende med det som skjer i Israel ved dette valget er at om Netanyahu, som Akiva Eldar tror han gjør, vinner og blir gjenvalgt, så kan statsministeren risikere å å sitte i rettsalen halve dagen, mens han styrer landet resten av døgnet.

For noen uker siden det kjent at Israels statsminister er tiltalt for flere forhold av korrupsjon.

– Lovverket her i Israel er slik at en statsråd ikke kan fortsette dersom han eller hun blir satt under tiltale for å ha brutt loven. Men det kan en statsminister gjøre. Slik det ser ut i dag, hvor Netanyahus parti og støttepartiene på høyresiden har en liten ledelse, kan vi få en situasjon der statsministeren må forsvare seg i en rettssak hvor han står tiltalt for korrupsjon, sier Akiva Eldar.

VENNER: Statsminister Benjamin Netanyahu (t.v.) sammen med General Benny Gantz og tidligere stats- og forsvarsminister Ehud Barak. I dag er ikke tone like hjertelig mellom Netanyahu og Gantz. En av dem vil 9. april blir valgt til å lede Israel. Foto: NIR ELIAS / X90070

13 år med Netanyahu

Skittkastingen mellom de to hovedfigurene i det israelske parlamentsvalget, fremstår som ekstra pikant all den tid Netanyahu og Benny Gantz var nære allierte og venner for noen år siden. Gantz var statsministerens stabssjef og Israels forsvarssjef.

Etter hvert surnet forholdet og da den pensjonerte generalen Benny Gantz bestemte seg for å utfordre Benjamin Netanyahu, var det mange israelere som så slutten på den ti år lange perioden med «Bibi» som sammenhengende statsminister. Han ledet også landet fra 1996 til 1999.

MAKTGLAD: Benjamin Netanyahu har søkt og fått makt i Israel. I 13 år har han ledet landet og de ti siste årene har han sittet sammenhengende. Men nå kan det være slutt. Foto: GALI TIBBON / AFP

Netanyahu følte seg politisk truet, og da Gantz fikk med seg to andre generaler i sentrumspartiet Blått & Hvitt, beveget valget 9. april seg i retning av å bli en valgthriller.

Et splittet israelsk samfunn, der folk både elsker og hater «Bibi» Netanyahu, står nå overfor et reelt alternativ. De tre pensjonerte generalene, Benny Gantz, Moshe Yaalon og Gabi Ashkenazi i et parti som bære navnet etter fargene på det israelske flagget, vil gi Netanyahu og høyresiden kamp til siste stemme er avlagt.

– De har en sjanse. Generaler er et sterkt varemerke i Israel hvor neste alle, kvinner som menn, gjør sin verneplikt i to eller tre år. For israelere er det viktigste hvem av kandidatene som kan garantere landets sikkerhet, sier Jonathan Rynold, professor i statsvitenskap på Bar Ilan-universitetet utenfor Tel Aviv.

GENERALEN: Benny Gantz er vant til å ha kommando. Nå utforderer han statsminister Benjamin Netanyahu, og vil ta kontrollen over styringen av Israel. Foto: AMIR COHEN / X02077

På meningsmålingene får Blått & Hvitt litt over 30 plasser, og Netanyahus Likud litt i underkant av 30 plasser av de 120 setene som utgjør parlamentet i Israel, Knesset.

Samtidig viser flere målinger at Netanyahu kan ha den største sjansen til å sette sammen en regjering etter valget. Dette fordi partiet, Det nye Høyre, hvor lederne sitter i Netanyahus nåværende regjering, Naftali Bennett som utdanningsminister og Ayelet Shaked som justisminister. Begge vil ta partiet inn i en ny regjering med Netanyahu.

I partiprogrammet til Det nye Høyre lover ledelsen å «tømme Gaza for raketter», og å fortsette den israelske utbyggingen av den okkuperte Vestbredden. De er også de ivrigste forkjemperne av å vingeklippe dommerne i Israels Høyesterett, som også de mener er for liberale.

BEKYMRET: Vebjørn Selbekk, sjefsredaktør i avisen dagen, har tro på det israelske demokratiet, men bekymrer seg for høyredreining og populisme i Israel. Foto: Lynau, Jan Petter

Høyredreining bekymrer

Med disse på laget, i tillegg til støtte fra ultraortodokse og andre religiøse partier, kan statsminister Netanyahu sikre seg en ny periode som regjeringssjef.

– Den sterke høyredreiningen i det israelske samfunnet er svært bekymringsfull, sier Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i den norske kristne avisen, Dagen. Han har i en årrekke fulgt israelske politikk på nært hold.

– Selv om Benny Gantz er en seriøs utfordrer føler jeg likevel at statsminister Netanyahu vil dra seieren i land også denne gang. Dermed blir han den statsministeren som har sittet lengst med makten i Israels 71-årige historie, sier Selbekk.

Han er ikke pessimistisk på vegne av den jødiske statens demokratiske utvikling.

– Tvert imot lar jeg meg imponere over den israelske demokratiet som politisk består av et mangfold av politiske partier og hvor meningsbrytningene er mange og høylytte.

Og så må vi ikke glemme at rettssystemet er velfungerende. Det ble vist da tidligere president Moshe Katzav ble dømt til syv års fengsel for voldtekt, og da tidligere statsminister Ehud Olmert ble dømt til fengselsstraff for korrupsjon. Men når det er sagt så er populismebølgen som skyller de israelske politiske landskapet en stor utfordring, sier Vebjørn Selbekk.

Midtøsten-kjenner og professor i statsvitenskap, Nils A. Butenschøn mener at det lett kan bli mer av det samme, enten Netanyahu beholder makten eller om Benny Gantz blir ny statsminister i Israel.

– Det er ikke noe drastisk sprang mellom de to fløyene. Likevel kan den tidligere generalen internasjonalt bli oppfattet som en politiker det er lettere å forholde seg til.

Spørsmålet er om de jødiske bosetterne på Vestbredden får like stor innflytelse på regjeringens politikk under en Gantz-regjering, sier Butenschøn.

Han ser også med bekymring på angrepene på israelsk Høyesterett og tendensen til å forsøke å begrense rettsstaten, slik han mener skje i europeiske land som Polen og Ungarn.

To millioner palestinere i Israel

– Her tror jeg Benny Gantz og hans partis politikk vil være en mer modererende faktor sammenlignet med Benjamin Netanyahus Likud og de andre høyrepartiene, sier den norske Midtøsten-kjenneren.

De to arabiske partiene som stiller til valg henvender seg først og fremst til de rundt to millioner palestinere som utgjør over 20 prosent av befolkningen i Israel. Palestinere med israelsk statsborgerskap. Benny Gantz vil ikke samarbeide med dem, men trenger deres støtte.

Akiva Eldar ser med stor bekymring på utviklingen i Israel, landet hans foreldre kom til for å bidra til å skape en fremtid for europeiske jøder.

– Det er med skam jeg innser at det demokratiet mine foreldre overlot til sine barn, er i dårligere forfatning enn det jeg tror våre barnebarn skal vokse opp i, sier 73-åringen Akiva Eldar, samfunnsanalytikeren som regnes som et liberalt fyrtårn i israelsk journalistikk. Han har mottatt en rekke internasjonale priser for sitt arbeid

PARTIENE Hovedmotstanderne: Likud, det nasjonalistiske konservative partiet har dominert israelsk politikk siden 1977. Partiet er imot en palestinsk stat og for en fortsatt etablering av bosetninger på den okkuperte palestinske Vestbredden. Ledes av statsminister Benjamin Netanyahu. Blått & Hvitt, et nytt sentrumsparti anført av tre tidligere militære ledere. Etablert som en motvekt til Likud og for å vekk den korrupsjonstiltalte statsministeren, Benjamin Netanyahu. Partilederen er den tidligere forsvarssjefen Benny Gantz. Støttepartier høyresiden: Nye Høyre, vil kjøre en knallhard politikk overfor palestinerne. Ledes av Naftali Bennett og Ayelet Shaked Jødisk hjem-Jødisk makt, to religiøse høyreekstreme partier som er slått sammen. Israelsk Høyesterett forbød lederen å stille til valg på grunn av rasistiske holdninger Israel vårt hjem, Ikke religiøst parti som består og støttes av innvandrere fra Sovjetunionen og Russland. Ledes av tidligere utenriks- og forsvarsminister Avigdor Lieberman Zehut (identitet) Et utradisjonelt parti. Vil legalisere cannabis, for en ultraliberal økonomi, for annektering og vil bygge en synagoge på Tempelhøyden. Kan bli valgets overraskelse. Ledes av Moshe Feiglin Støttepartier for venstre-sentrum: Arbeiderpartiet, styrte Israel de første 30 årene. Nå politisk med brukket rygg. Leder: Avi Gabbay Arabiske partier: Hadash-Tal, en allianse av et kommunistisk/progressivt parti og et nasjonalistisk parti. Støtte en palestinsk stat. Balad-Ra`am, allianse av et islamistisk og et tradisjonelt parti som kjemper for palestinske rettigheter Vis mer vg-expand-down

Publisert: 06.04.19 kl. 23:57