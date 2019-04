FUNNET DREPT: Lynn Seethaler og Janice Pietropola fra Pittsburgh i Pennsylvania skulle etter planen reise hjem dagen de ble funnet drept . Foto: Virginia Beach Police Department

80-åring arrestert for et 45 år gammelt dobbelt-drap

I fjor høst gjenåpnet politiet en drapssak i Virginia fra 1973. Mandag ble en 80 år gammel mann har blitt arrestert, mistenkt for drapet.

Nå nettopp







30. juni 1973 ble to 19 år gamle jenter i slutten funnet brutalt drept på et motel i ved Virginia Beach.

Mandag 8. april i år ble en 80 år gammel mann fra Queens i New York i USA arrestert, mistenkt for å ha drept jentene, forteller talsperson for advokatfirmaet Commonwealth Attorney’s Office, Macie Allen til ABC News.

Mannen er også mistenkt for å ha voldtatt den ene kvinnen.

les også DNA-jegernes store gjennombrudd

Ifølge The Pittsburgh Post-Gazette hadde Lynn Seethaler og Janice Pietropola fra Pittsburgh i Pennsylvania i USA vært på ferie og skulle etter planen reise hjem dagen de ble funnet drept for nesten 46 år siden.

Les også: Pågrepet for 26 år gammelt drap

MOTELL: De to kvinnene ble funnet drept ved et motell langs stranden i Virginia. Foto: Virginia Beach Police Department

Allen ønsker ikke å si hvordan tenåringsjente ble drept, men politiet sier til ABC New York Station WABC at den ene kvinnen hadde blitt voldtatt, kvalt og skutt gjentatte ganger. Den andre kvinnen ble funnet med kutt i halsen og flere skuddskader.

Ingen ble dømt i saken og saken ble en såkalt cold case.

Høsten 2018 gjenåpnet Virginia Beach police saken og gjorde nye undersøkelser.

Den mistenkte mannen skal ha blitt koblet til drapsgåten etter nye undersøkelser av DNA funn fra åstedet. Han har tidligere blitt arrestert for flere straffbare tilfeller, der iblant legemsfornærmelse og innbrudd.

80-åringen skal møte i retten i slutten av april.

Publisert: 11.04.19 kl. 03:35