KRITISK: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier han ikke vil ha Sverige og Finland i Nato.

Erdogan sier han ikke vil godkjenne Sverige og Finland i Nato

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier mandag at Tyrkia ikke vil godkjenne et svensk og finsk medlemskap i Nato.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Meldingen kommer like etter at svensk UD opplyste at utenriksministrene fra Sverige og Finland om kort tid reiser til Tyrkia for å diskutere landenes Nato-søknader.

– De trenger ikke ta seg bryet med å komme hit for å overbevise Tyrkia om å godkjenne søknadene, sier Erdogan på en pressekonferanse om de finske og svenske delegasjonene.

Mandag ble det klart at Sverige vil søke om Nato-medlemskap etter at Finland gjorde det samme søndag. Søknaden vil bli levert inn senest onsdag, ifølge Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

Alle de 30 medlemslandene i Nato må godkjenne nye medlemsland. Tidligere skapte det uro da Tyrkia uttalte seg kritisk til at landene skulle bli med i forsvarsalliansen.

Senere har det kommet meldinger om at Tyrkia ikke har til hensikt å blokkere dem fra å bli medlemmer, ifølge Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Men nå sier Erdogan altså at han ikke vil godkjenne Sverige og Finlands medlemskap likevel.

Erdogans innsigelser mot svensk og finsk Nato-medlemskap er et forhandlingsutspill, har Tyrkia-eksperter uttalt til VG tidligere.

Tyrkia har tidligere uttalt at Sverige skal være en frihavn for det de anser som «terrorister», altså medlemmer av den prokurdiske militante gruppen PKK og tilhengere av Fethullah Gülen, som Ankara har anklaget for å stå bak kuppforsøket i 2016.

På pressekonferansen mandag gjentar Erdogan sine anklager. Han sier at Sverige og Finland ikke «har en krystallklar posisjon mot terrororganisasjonen» og viser trolig til PKK.

Tidligere mandag sa statsminister Jonas Gahr Støre at Norges sikkerhet styrkes av at nabolandene blir med i Nato. Stortingspresident Masud Gharahkhani lover at Norges støtte til medlemskap til nabolandene, som endelig besluttes av Stortinget, vil gå raskt.