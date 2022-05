ADVARER NORGE: – Til det norske folket vil jeg si at dere må forstå hva slags land dere har med å gjøre. Det er en land som bedriver statsterrorisme, og med en president som er Putins venn, sier den svenske politikeren Amineh Kakabaveh.

Svensk politiker om Tyrkia-utlevering: − Trodde det var en spøk

Riksdagsmedlem Amineh Kakabaveh går hardt ut etter at Tyrkias ambassadør først sa han ville ha henne utlevert til Tyrkia – før han senere avviste at dette var tilfellet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fredag anklaget Tyrkias ambassadør til Sverige, Hakki Emre Yunt, flere svenske politikere for å ha tilknytning til det kurdiske arbeiderpartiet PKK, som er kategorisert som en terrorgruppe i Tyrkia, EU og USA.

Han rettet spesielt pekefingeren mot riksdagsmedlem Amineh Kakabaveh, og sa at han ønsket å få henne utlevert til Tyrkia.

– Da jeg hørte om det trodde jeg det var en spøk. Men det sier mye om hva slags land Tyrkia er, og hvordan regimet er. Det har gått altfor langt, sier Amineh Kakabaveh til VG fredag kveld.

Men noen timer senere kom kontrabeskjeden:

Den tyrkiske ambassadøren avviste i etterkant at han ønsket utlevering. Han sa at det hele var en misforståelse – og at den svenske politikeren ikke står på listen over personer Tyrkia krever utlevert.

Kakabaveh tror imidlertid ikke at dette er sannheten.

– Tyrkia vet at de har hele verdens øyne på seg, og at de dummer seg ut. Jeg tror ikke det var misforståelse, men at noen har bedt han trekke det tilbake, sier hun.

Krever «terrorister» utlevert

Bakgrunnen er at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har midlertidig blokkert svensk og finsk medlemskap i Nato, fordi han hevder at landene er «frihavner for terrorister».

Alle 30 Nato-land må godkjenne nye medlemmer til forsvarsalliansen, og nå jobber diplomatiet på høygir for å finne en løsning.

Tyrkia har rettet en rekke krav til Sverige og Finland. De krever blant annet å få utlevert 33 personer som skal ha kobling til PKK og Gülen-bevegelsen.

Tyrkia og PKK har kriget siden 1984. I skyggen av Ukraina-krigen har Tyrkia denne våren lansert en storstilt militæroffensiv mot gruppen.

– Ingen tilknytning til PKK

Kakabaveh er svensk statsborger og har bodd i Sverige siden nittitallet, men er født i iransk Kurdistan. Hun nekter for å ha noen tilknytning til PKK.

– Jeg har ingenting med Tyrkia og PKK å gjøre. Jeg jobber for kurdernes rettigheter, kvinners rettigheter. Det spiller ingen roller hvor de er.

Kakabaveh er partiløs, men avla den siste stemmen for Magdalena Andersson som statsminister i november, etter at hun hadde fått en avtale med Socialdemokraterna. Avtalen innebar et samarbeid med PYD, det største politiske partiet til de syriske kurderne.

En væpnet gren av PYD, ved navn YPG, var Vestens allierte i kampen mot IS i Syria. Tyrkia sidestiller YPG med PKK – som altså er klassifisert som en terrororganisasjon.

Den svenske politikeren hevder at den tyrkiske presidenten bedriver systematisk rasisme mot kurdere.

– Hele verden ved at Erdogan har sittet ved samme forhandlingsbord som PKK. Tyrkia omtaler alle andre røster for et demokratisk Tyrkia og for kurdernes rettigheter for terrorister.

– Erdogan jager mennesker på grunn av deres etniske bakgrunn. Det denne despoten driver med er rasisme mot en hel folkegruppe.

Bakgrunn: Dette er kurdernes kamp

Advarer Norge

Kakabaveh sier videre at det er urovekkende at Nato-landene og EU ikke viser en tydeligere motstand mot Erdogans krav.

– Så lenge det ikke skjer kommer han til å fortsette, hevder hun.

– Til det norske folket vil jeg si at dere må forstå hva slags land dere har med å gjøre. Det er et regime som bedriver statsterrorisme, med en president som er Putins venn.

– Frykter du at Sverige vil gi etter for Tyrkias krav for å få innpass i Nato, og at livet for kurdere i Sverige dermed kan bli mer krevende?

– Det håper jeg virkelig ikke. Det ville vært skandaløst dersom Sverige tillater Erdogans krav. Det er et totalt overtramp.

– Men livet er allerede vanskeligere for kurdere i Sverige. Mange ringer meg og er urolige.