DREPT I BILEN: Familiemedlemmer gråter etter at den avdøde obersten Hassan Sayah Khodayari, som satt i en iranskprodusert Kia Pride da han ble skutt og drept i fullt dagslys.

Iran-topp drept utenfor huset

En oberst for den iranske Revolusjonsgarden ble søndag drept i Teheran – rett utenfor sitt eget hjem.

Av Vilde Haugen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Hassan Sayad Khodayari satt i førersetet på bilen sin da han ble drept i fullt dagslys.

Khodayari var et høytstående medlem av den iranske Revolusjonsgarden (IRGC). Søndag ble han skutt fem ganger av to væpnede menn på motorsykkel, ifølge det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA.

Drapet skjedde utenfor Khodayaris eget hjem, nær parlamentet i Teheran.

Den anerkjente obersten blir beskrevet som en «forsvarer av helligdommen», en referanse til iranere som kjempet mot IS i Syria og Irak under en elitestyrke kjent som Quds. Iran har vært en sentral militær støttespiller for det syriske regimet.

Obersten har holdt en svært lav profil, og det finnes lite informasjon om ham.

Men generelt har Quds-offiserer en tendens til å være skyggefigurer som utfører hemmelige militære oppdrag, blant annet for den libanesiske militantgruppen Hezbollah, skriver AP.

Det er ukjent hvem som står bak attentatet, men Revolusjonsgarden peker i en uttalelse på «elementer tilknyttet global arroganse». Betegnelsen er en typisk referanse til USA, Israel, og deres allierte, skriver AP.

Sikkerhetsstyrker jakter nå på den eller de som står bak.

Drapet på oberst Khodayari er er det mest høyprofilerte attentatet iranske myndigheter har opplyst om siden 2020. Den gang ble Israel anklaget for å ha drept Mohsen Fakhrizadeh, som ble beskrevet som en av hovedarkitektene bak Irans atomprogram.

Han ble drept i et attentat utenfor Tehran da væpnede menn angrep bilen hans.

ATTENTAT: Den iranske forskeren Mohsen Fakhrizadeh ble utsatt for et attentat i 2020.

Omtrent samtidig som den iranske obersten ble drept søndag, meldte iranske medier at Revolusjonsgardens sikkerhetsstyrker hadde avdekket og arrestert medlemmer av et israelsk etterretningsnettverk som opererer i landet. De utdypet ikke om dette hadde noen forbindelse til drapet på Khodayari.

Ifølge den israelske avisen Haaretz var obersten mistenkt for å stå bak planer om å angripe israelske forretningsfolk og diplomater i utlandet.

Quds-styrken til Revolusjonsgarden overser utenlandske operasjoner, og har vært utsatt for gjentatte israelske luftangrep i Syria. I mars ble to soldater drept nær Damaskus av israelske styrker. Til gjengjeld skjøt Iran raketter inn i Nord-Irak, skriver Al Jazeera.

I januar 2020 ble også general Quds-generalen Qasem Soleimani drept under et amerikansk luftangrep i Irak. Det hvite hus og Pentagon bekreftet drapet på Soleimani, og sa at angrepet ble utført for å avverge fremtidige iranske angrep.

GENERAL: Quds-kommantøren Qasem Soleimani døde under et luftangrep på flyplassen i Baghdad i 2020. Her er han under et møte i Irans hovedstad i oktober 2019.

Angrep på forskere

Minst seks iranske forskere og akademikere har blitt drept eller angrepet siden 2010, flere av dem ved å bli skutt av forbipasserende på motorsykkel, skriver Al Jazeera.

Drapene antas å være motivert av Irans atomprogram, som ifølge Vesten har som mål å produsere en bombe. Iranske myndigheter benekter at dette er tilfellet, og sier at atomprogrammet har fredelige formål. De har fordømt drapene på sine forskere som terrorhandlinger «utført av vestlige og israelske etterretningsbyråer»».

– Dette er ikke første gang et attentat har funnet sted i Teheran. Det har vært eksempler tidligere. Og mesteparten av tiden har israelerne og amerikanerne hatt feil, sa Abas Aslani, seniorforsker ved Senter for strategiske studier i Midtøsten, til Al Jazeera.

Israel har ikke ønsket å kommentere anklagene.