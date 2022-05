MISTET DATTEREN: Angel Garza mistet sin ti år gamle datter, Amerie Jo Garza, etter skyting på barneskolen hennes. Bildet er brukt i en innsamlingsaksjon for å dekke begravelseskostnadene hennes.

– Hvordan kan noen skyte barnet mitt?

Amerie (10) ble drept under skolemassakren i Texas tirsdag. Faren hennes var på åstedet som helsepersonell da han fikk beskjeden – av datterens bestevenn.

Av Ingrid Bjørndal Farestvedt

I et CNN-intervju forteller en preget Angel Garza om datteren som ble drept under skoleskytingen i Texas.

– Jeg vil at alle skal vite at hun døde mens hun forsøkte å redde klassekameratene sine. Hun ville bare redde alle sammen, sier han, tydelig berørt.

Amerie Jo Garza fylte ti år for to uker siden. På tirsdag ble hun skutt og drept på skolen, mens hun forsøkte å ringe politiet fra mobiltelefonen hun fikk i bursdagsgave.

Til sammen 19 elever og to voksne lærere ble drept i massakren på Robb Elementary School i Uvalde, Texas. Alle barna var i alderen syv til ti år.

Rykket ut til åstedet på jobb

Det var den anerkjente CNN-journalisten Anderson Cooper som intervjuet Garza onsdag, i en episode av nyhetsprogrammet «Andersen Cooper 360».

Garza jobber som helsepersonell, og rykket ut til åstedet på jobb. Han forteller til Cooper at han prøvde å hjelpe en liten jente som var dekket i blod fra topp til tå:

– Hun var hysterisk, og sa at noen hadde skutt hennes beste venn, at hennes beste venn var drept. At hun ikke pustet, og hadde prøvd å ringe politiet. Jeg spurte hva jentas navn var ... og hun sa det var Amerie, sier Garza og bryter ut i gråt.

– Var det sånn du fikk vite det, spør Cooper, som også virker preget av hendelsen.

Garza nikker, og fortsetter:

– Hun var den skjønneste lille jenta, og gjorde ingenting galt. Hun hørte på sin mor og far, hun pusset alltid tennene, hun var kreativ, hun havnet aldri i trøbbel på skolen. Hva gjorde hun for å bli et offer? spør han hulkende.

OFRENE: Denne plakaten, med alle de dreptes navn, ble holdt frem under en vake i Uvalde onsdag.

– Bokstavelig talt hennes verste frykt

Tirsdagens skoleskyting er den verste på en barneskole i USA siden Sandy Hook-massakren i Connecticut i 2012. Den gang mistet 26 personer livet – og det yngste offeret var bare seks år.

Ifølge fersk forskning er skuddskader nå den vanligste dødsårsaken blant amerikanske barn og tenåringer – og passerer dermed både trafikkulykker og rusmisbruk.

Garza forteller at datteren var redd for fremmede, og pleide å låse bildøren selv når faren skulle ut for å fylle bensin.

– Hun var så redd for sånt som dette. Dette var bokstavelig talt hennes verste frykt, forteller Garza.

Uveldes lokalsamfunn er rystet etter hendelsen. Den lille byen har omtrent 16 000 innbyggere, og ligger rundt 135 kilometer vest for San Antonio, helt sør i Texas.

Feiret bursdag for to uker siden

Garza har også en tre år gammel sønn, Zane, og forteller at Amerie elsket å være storesøster.

– Zane spør etter søsteren hver morgen. Vi har fortalt han at hun er hos Gud, at hun ikke er med oss lenger. Og så klart bare gråter han, han er jo bare tre år.

10. mai – for drøye to uker siden – fylte Amerie ti år. Familien var samlet for å feire.

– Hun hadde ønsket seg en mobiltelefon så lenge, og endelig skaffet vi henne en. Og nå prøvde hun bare å ringe politiet, sier Garza.

Ifølge ham har to elever bekreftet at Amerie forsøkte å ringe politiet før hun ble beskutt.

– Hvordan ser man på denne jenta og skyter, sier Garzia og gråter.

TI ÅR OG TO UKER: Amerie Jo Garza feiret tiårsdagen sin for drøye to uker siden.

Døde «av sorg» etter at kona ble skutt

Læreren Irma Garcia (48) ble drept mens hun prøvde å beskytte elevene sine. Kun to dager senere døde ektemannen hennes, Joe Garcia, etter et hjerteinfarkt.

Det melder flere medier.

Irmas nevø, John Martinez, skriver på Twitter at Joe «døde av sorg» etter at konen ble myrdet.

Irma og Joe Garcia var gift i 24 år og etterlater seg fire barn. Eva Mireles (44) var den andre læreren som ble drept under massakren.

Garcia og Mireles har undervist sammen i fem år, og hadde til sammen mer enn 40 års erfaring, ifølge BBC.

DREPT: Tirsdag døde Irma Garcia mens hun forsøkte å beskytte elevene sine. Torsdag døde ektemannen hennes av et hjerteinfarkt.