HENTES HJEM: Dette barnet er nå hentet ut fra Syria i en hemmelig operasjon, og er på vei mot Norge.

Barnet fra IS-leiren: Gjenkjent av Redd Barna

Kjennetegn gitt av slektninger, gjorde det mulig for Redd Barna å identifisere det norske barnet som nå hentes til Norge fra en IS-leir i Syria.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

VG kunne mandag fortelle at Norge henter hjem et lite, foreldreløst barn, som har krav på norsk statsborgerskap gjennom sin norske far. VG kjenner barnets alder, kjønn og identitet, men dette omtales ikke av hensyn til barnet.

Barnet er født i Syria, og er ikke i skolealder. VG har fått bekreftet fra kilder i både Syria og Norge at begge barnets foreldre er antatt omkomne.

Barnet skal ha bodd i et senter for foreldreløse barn, inne i den enorme al-Hol leiren i Nord-Syria. Barnet ble gjenkjent grunnet en etterlysning fra slektninger, formidlet via norske myndigheter til Redd Barna.

LITE BARN: Barnet er under skolealder og født i Syria, men har krav på norsk statsborgerskap gjennom faren. Foran i bildet står de kurdiske selvstyremyndighetenes utenrikspolitiske talsmann, Dr. Abdulkarim Omar.

– Dette barnet som nå er på vei til Norge, har bodd den siste tiden i vårt senter i al-Hol. Vi fant barnet ved hjelp av kjennetegn, og så ble det utført en DNA-prøve for å bevise slektskap, forklarer direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes til VG.

– Dette ble gjort i samarbeid mellom Redd Barna og norske myndigheter, utdyper hun.

Det var lokalt ansatte som først gjenkjente barnet, som opprinnelig var i et annet senter for foreldreløse barn, og som relativt nylig ble overført til Redd Barnas senter.

– Vi jobber kontinuerlig med å finne slektninger til de foreldreløse barna, det er helt fantastisk når det skjer. Vi har tidligere klart å finne engelske og kanadiske barn, sier Fylkesnes i Redd Barna.

REDD BARNA: Direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes.

Utenriksdepartementet kunne tidligere mandag bekrefte VGs opplysninger, og forklarte at både Forsvaret og E-tjenesten har bistått med hjemhentingen.

– Jeg er glad for å bekrefte at norske myndigheter er i ferd med å hente et foreldreløst barn som har oppholdt seg i en leir i Syria. Barnet hadde norsk far. Far-barn-relasjonen er etablert gjennom DNA og barnet vurderes derfor som norsk statsborger, har utenriksminister Anniken Huitfeldt uttalt til VG.

Redd Barna ikke kjent med andre norske, foreldreløse barn i syriske leirer.

UD har opplyst til VG at de heller ikke vet om andre foreldreløse, norske barn, men dersom det skulle dukke opp noen, så vil de bli hentet hjem, har utenriksministeren lovet.

Huitfeldt har derimot sagt at barna til norske IS-kvinner ikke vil bli hentet hjem sammen med sine mødre.

Det reagerer Fylkesnes på.

– Denne saken viser hvor utrolig raskt man kan gjennomføre en repatriering, dersom det er politisk vilje til det. Det er helt uholdbart at barn som har mødre i live skal straffes hver dag for det mødrene har gjort.

PS: I juni 2019 ble fem foreldreløse, barn av en norsk IS-kvinne hentet hjem ved hjelp av Forsvaret, mens i januar 2020 ble en norsk IS-kvinne med to barn hentet hjem, etter flere måneder med hemmelig planlegging.