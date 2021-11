NY LEDER: Olaf Scholz.

Scholz blir ny kansler: − En atmosfære full av tillit

Tysklands finansminister Olaf Scholz følger i Angela Merkels lange fotspor.

Av Vilde Haugen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sosialdemokratene, De grønne og Fridemokratene er enige om en ny regjering i Tyskland, og onsdag ettermiddag presenterer de en ny tysk regjeringsplattform.

Nå er det også formelt avgjort at sosialdemokratenes kanslerkandidat, finansminister Olaf Scholz, overtar statsministerposten.

Sosialdemokratiske SPD ble det største partiet i det tyske valget, og har siden 26. september forhandlet med Partiet De Grønne og det markedsliberale partiet Fridemokratene (FDP) om å danne en flertallsregjering.

Forhandlingene ble ifølge Scholz gjennomført i en "vennlig, men intens atmosfære,» skrier skriver AP.

– En atmosfære full av tillit.

Scholz tar over styringen etter Angela Merkel, som har vært kansler i Tyskland siden 2005.

Selv om avgjørelsen kommer nå, har det lenge ligget i kortene at finansministeren skulle ta over spakene: Allerede før valget tilsa tyske valgprognoser at Scholz lå best an til å bli ny kansler. I september ble han også gratulert av Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, for det sterke valgresultatet.

Trafikklyskoalisjonen

Samarbeidet mellom de tre partiene er kjent som trafikklyskoalisjonen, ettersom det er snakk om et rødt, et grønt og et gult parti. Det er store politiske forskjeller særlig mellom De grønne og liberale FDP, skriver NTB.

De Grønne leder klimadepartementet og utenriksdepartementet, mens Fridemokratene skal styre finansdepartementet. Ifølge AFP vil partileder Christian Lindner for FDP trolig bli finansminister, mens Annalena Baerbock, den ene av De Grønnes to ledere, blir Tysklands første kvinnelige utenriksminister.

Hennes medleder, Robert Habeck, skal lede et nytt klimadepartement.

Skal utfase kull innen 2030

Det er klart at FDPs krav om å ikke øke skatter eller statlige utgifter har blitt møtt, mens De Grønne og SPD har fått gjennomslag for omfattende klimasatsinger. Partiene er også annet enige om at kull skal utfases innen 2030, åtte år tidligere enn opprinnelig planlagt. Tyskland er sterkt avhengig av kull, som står for rundt en tredel av landets energibehov.

I tillegg går partiene inn for å legalisere cannabis i regulerte former. Begge disse løftene regnes som seire for De grønne, som gjorde store framskritt i valget, ifølge NTB.

Koalisjonen har også blitt enige om blant annet å øke frakttransport med 25 prosent, og å få minst 15 millioner elektriske biler på veien innen 2030. Andre punkter i den nye regjeringsavtalen sier blant annet at de har som mål å bygge 400 000 nye leiligheter i året for å bekjempe boligkrisen, senke aldersgrensen for å stemme til 16, og skape et poengbasert innvandringssystem for å få inn kvalifiserte arbeidere.

Fakta om Olaf Scholz * Representerer sosialdemokratiske SPD, der han var nestleder fram til 2019 da han tapte ledervalget. * Født i Osnabrück i Niedersachsen 14. juni 1958. Vokste opp i Hamburg. * Besteforeldrene var jernbaneansatte, mens faren jobbet seg opp til en lederstilling i tekstilbransjen. * Regjeringssjef i delstaten Hamburg fra 2011–2018. * Visestatsminister og finansminister i Angela Merkels regjering (koalisjon med CDU/CSU) siden 2018. * Fra 2007 til 2009 var han arbeids- og sosialminister. * Utdannet jurist med spesialisering i arbeidsrett. * Tar over som Tysklands statsminister etter 16 år med Angela Merkel. Leder en regjeringskoalisjon med SPD, De grønne og Fridemokratene (FDP). (Kilde: ©NTB) Vis mer

FØRSTE KVINNE: Angela Merkel ble den første kvinnelige statsministeren i Tyskland. Nå gir hun over tøylene til nestemann.

Nær rekord

Scholz har vært finansminister og visestatsminister siden 2018 og er ventet å ta over for Angela Merkel 6. desember. Før den tid må koalisjonsavtalen gjennom en uravstemning blant alle De Grønnes medlemmer og godkjennes av landsmøtene i de andre to partiene.

Dersom dette skjer, vil Merkel gå glipp av rekorden som den lengstsittende statsministeren i landet, med noen få dagers margin.

Inntil videre er det Helmut Kohl som innehar rekorden. Han ledet Tyskland som statsminister fra 1982 til 1998, og sto bak Tysklands gjenforening da tidligere DDR gikk inn i forbundsrepublikken i 1990.

Tok ikke gjenvalg

Nyheten om avtalen mellom de tre partiene kom samtidig som at Merkel holdt det som trolig blir hennes siste regjeringsmøte. Scholz ga i den anledning en blomsterbukett til den avtroppende kansleren.

Regjeringsforhandlingene startet 21. oktober. Dersom Scholz formelt blir innsatt etter planen, vil de ha brukt 73 dager på å forme en ny regjering. Etter valget i 2017 tok det hele 171 dager for Merkel å forme en ny regjering, fordi ett av partiene trakk seg fra forhandlingene

Det sosialdemokratiske partiet SPD ble størst i det tyske valget, med 25,7 prosent av stemmene. Angela Merkels konservative parti gikk kraftig tilbake og havnet på andreplass med 24,1 prosent. På tredjeplass kom De grønne med 14,8 prosent. FDP endte på fjerde plass med 11,5 prosent, ifølge NTB.

Merkel tok ikke gjenvalg, og partiet prøver nå å finne en ny partileder og å gjenreise seg etter deres dårligste valgresultat noen sinne.