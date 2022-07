Flere høringer mot Trump

Tidligere president Donald Trump satt i spisestuen i Det hvite hus og fulgte dramatikken på tv, samtidig som rådgivere, ansatte og familiemedlemmer tryglet ham om å gjøre noe da sinte Trump-supportere stormet Kongressen i 2021.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Slik beskriver 6. januar-komiteen tiden fra da USAs tidligere president holdt sin tale utenfor Kongressen til da han først tre timer senere ba demonstrantene dra hjem, med ordene «Vi elsker dere, dere er veldig spesielle» og «dra hjem, dra hjem i fred».

Det var ventet at høringen natt til fredag (norsk tid) var den siste i rekken fra komiteen som gransker hva som skjedde 6. januar i 2021, men republikaner Liz Cheney åpnet høringen med å fortelle at det blir flere.

– Selv om vi nå er inne i vår niende høring, så har vi mer å gjøre. Vi har fått flere bevis å dele og nye vitner har stått frem. Vi vil bruke august til å samle dette for så å komme tilbake med flere høringer i september, sa hun.

Høringen natt til fredag hadde som mål å kartlegge hva Trump gjorde, eller ikke gjorde, i løpet av den tiden stormingen pågikk.

AVLA ED: Tidligere Trump-medarbeiderne Sarah Matthews og Matthew Pottinger vitner mot sin tidligere sjef.

Kunne nådd ut på 60 sekunder

Tidligere Trump-medarbeidere Sarah Matthews og Matthew Pottinger var tilstede som vitner. Begge to trakk seg fra sitt arbeid fra presidenten kort tid etter kongresstormingen.

I ettertid har Matthews kritisert Trump offentlig og uttrykt forferdelse over hva som skjedde 6. januar.

Matthews, som var Trumps presserådgiver, forteller at flere uttrykket et ønske om at presidenten måtte handle, da demonstrantene brøt seg inn i Kongressen. Hun forklarer at spisestuen der Trump oppholdt seg var like ved presserommet i Det hvite hus.

– Han kunne ha vært foran kamera og nådd ut til folket op 60 sekunder, sier hun.

I et vitneintervju ble rådgiver Pat Cipollone spurt om medarbeiderne i Det hvite hus fikk med seg mobbens slagord om å henge visepresident Mike Pence. Han bekrefter at dette var noe han selv var vitne til på tv, og at det var snakket om medarbeiderne imellom, men ville ikke si mer om eventuelle samtaler med Trump om dette eller om diskusjoner rundt sikkerheten til visepresidenten.

– Det var opprørende. At folk roper at de skal henge den amerikanske visepresidenten er forferdelig og galt. Det ga jeg tydelig uttrykk for, sier han.

Også han bekrefter at han presset på for å få presidenten til å uttale seg.

– Han handlet ikke

Demokraten Elaine Luria og republikaneren Adam Kinzinger leder nattens høring. De har uttalt at komiteen vil gå gjennom hva som skjedde minutt for minutt:

– Han (Trump, red.anm.) handlet ikke. Han hadde et ansvar for å handle. Derfor vil vi gå gjennom det i detalj, og derfra vil vi bygge på den informasjonen vi har gitt i de forrige høringene, sa Luria søndag.

Info Kongressens granskningskomité Representantenes hus i Kongressen opprettet i juli 2021 en granskningskomité for å undersøke hva som ledet til stormingen av kongressbygningen i Washington 6. januar samme år.

Komiteen skal forsøke å fastslå omstendighetene rundt stormingen og hvilken rolle daværende president Donald Trump og hans medarbeidere spilte.

Komiteen har ni medlemmer og ledes av borgerrettsforkjemperen og demokraten Bennie G. Thompson. To republikanere er med i komiteen, Liz Cheney og Adam Kinzinger, som begge er fordømt av eget parti for sin deltagelse.

Komiteen har intervjuet over 1000 personer og har gjennomgått over 125.000 dokumenter og store mengder video- og lydopptak fra de dramatiske hendelsene som kostet fem personer livet.

Komiteen skal etter planen legge fram sin endelig rapport i september. Kilde: NTB Vis mer

Granskningskomiteen ønsker et størst mulig publikum, og som tidligere vil også nattens høring sendes direkte på kveldstid. Den første høringen ble sett av minst 20 millioner mennesker.

Høringen natt til fredag er planlagt som åttende og siste i rekken. Likevel kan det bli flere høringer utover sommeren, ifølge flere internasjonale medier.

– Det er ingen grunn til å tro at dette blir den siste høringen, sa en assistent til komiteen onsdag, ifølge The Guardian.

6. januar 2021 var dagen da Joe Biden formelt ble godkjent som USAs nye president. I dagene og ukene før la daværende president kraftig press på blant andre sin visepresident Mike Pence for å avvise valgresultatet.

Denne prosessen anses vanlig som en ren formalitet. Trump klarte derimot å skape såpass mye splid rundt valgresultatet at flere republikanere planla å forkaste godkjenningen av Biden som ny president.