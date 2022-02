Fire svensker omkom i snøskred i Østerrike: Femtemann slo alarm på WhatsApp

Minst fem mennesker, blant dem fire svensker, døde i et snøskred i den østerrikske delstaten Tirol fredag.

Av Malene Birkeland og NTB

Ifølge politiet i landsbyen Landeck har skredet krevd livet til fire svensker, mens en svensk statsborger er skadd og fraktet til sykehus i Sveits. Den femte omkomne er en østerriksk skiguide.

Svensken som overlevde slo alarm på WhatsApp.

Det svenske utenriksdepartementet bekreftet rundt 4.30 lørdag til TT at det er fire svenske menn i 40-årene som har omkommet. De har tilhørighet i Svealand og Götaland.

Georg Plattner ved politiet Landeck sier til Dagens Nyheter at de døde svenskene var med i en større gruppe på besøk i området. Alle kjørte offpiste da skredet ble utløst ved 13-tiden fredag.

Dramatisk

Ifølge politiets pressemelding ble guiden og de fire svenskene revet med av skredet og begravd 350 meter unna. Den femte svensken ble dratt med 250 meter og ble bare delvis begravd. Ved hjelp av mobiltelefonen fikk han slått alarm til en kollega i Sverige.

Aftonbladet skriver at TV-selskapet ORF oppgir at det skjedde via en chattegruppe i WhatsApp. Kollegaen i Sverige kontaktet dermed en annen svenske som befant seg nære skistedet Landeck. Den personen varslet politiet cirka klokken 13.04.

Siden det ikke ble gitt en nøyaktig plassering søkte nødetatene grenseområdet på Tirolsk og Sveitsisk side.

Rundt klokken 13.22 kunne et helikopter oppdage en fersk skredkjegle og til slutt en ABS-ballong som stakk ut av snøen.

De andre sveitsiske og tyrolske nødetatene ble beordret til skredkjeglen og var i stand til å lokalisere og redde alle de begravde personene i løpet av kort tid ved hjelp av en skredsender, skriver politiet i pressemeldingen og legger til at guiden og fire svensker var døde. Den femte svensken er fraktet til sykehus.

Mye snø

Snøskredet skjedde i Spiss nær den østerriksk-sveitsiske grensen, og både sveitsiske og østerrikske helikoptre bidro i redningsarbeidet.

Tirol har fått mye snø de siste dagene, og det var registrert minst 31 separate snøskred fredag ettermiddag. I minst fire av skredene er det meldt om skadde eller døde.

Et annet skred, ved Sölden litt lenger øst i regionen tok også med seg fem skiløpere. Disse kom seg imidlertid ut i live. Sölden er kjent for å være vertskap for åpningsrennet i verdenscupen i alpint.