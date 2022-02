E-sjefens nye trusselvurdering: Russland og Kina bruker alle verktøy for å påvirke

Russland, Kina og Ukraina-krisen er noe av det som bekymrer norsk etterretning mest nå, ifølge E-sjef og viseadmiral Nils A. Stensønes.

Fredag legger han fram Etterretningstjenestens årlige trusselvurdering:

«Situasjonen ved inngangen til 2022 er unektelig alvorstung. Den spente situasjonen rundt Ukraina er foruroligende», skriver Stensønes i rapportens forord.

Også i år er Russland og Kina de mest aktive landene, sett med norske øyne, ifølge e-sjefen. Sammensatte trusler er stikkordet:

– Vi beskriver hvordan landene bruker alle statens tilgjengelige virkemidler for å nå en bedre situasjon i landenes egen interesse. Det kan være alt fra diplomati, handel oppkjøp av selskaper, og opp til skjulte metoder som etterretning, påvirkning, digitale angrep og direkte og indirekte trusler om bruk av militær makt, sier Stensønes til VG.

HVITERUSSLAND NÅ: Dette bildet som det russiske forsvarsdepartementet har publisert onsdag denne uken, viser russiske kjøretøyer med S-400 bakke til luft-missiler, deployert til Hviterussland og den felles øvelsen de to landene har varslet.

Nytt våpen: Åpenhet

Denne vinteren har vestlig etterretning testet er nytt våpen – åpenhet – for å møte Russlands betydelige samling av militære styrker mot grensen til Ukraina.

– Det er riktig at man har vært mer villig til å dele informasjon på et tidligere tidspunkt, bekrefter Stensønes.

– Vi mener at vi best imøtegår skjulte virkemidler ved å gå ut og forklare hva som foregår og gjøre det synlig. For å motvirke en falsk fortelling, må du ut med den riktige fortellingen, sier han.

E-sjefen viser til at Russland forsøkte å skjule den tidlige styrkeoppbyggingen på grensen mot Ukraina i fjor høst - inntil amerikansk etterretning gikk åpent ut og fortalte om det.

– Åpenhet har har gjort det umulig for Russland å gjennomføre et overraskende angrep, og vanskeligere å skape en situasjon som kunne være et påskudd for en militær operasjon, sier Stensønes.

Vestlig etterretning har også varslet at Russland selv kunne skape et påskudd for et angrep gjennom en konstruert situasjon.

USA har senere publisert informasjon om påstått russiske planer, om å produsere video som skal vise et iscenesatt ukrainsk angrep mot Russland.

– Har åpenheten hatt noen effekt?

– Det vet vi ikke ennå, sier Stensønes.

SAMMENSATTE TRUSLER: Nils A Stensønes er sjef for Etterretningstjenesten. Fredag presenterer han en ugradert rapport om trusselbildet mot Norge.

– Stjeler hemmeligheter

Ifølge Etterretningstjenesten har både Russland og Kina satt et høyt etterretningstrykk mot Norge. Det gjelder først og fremst i det digitale rom, men også på mange andre måter:

– Russland er jo mye mer til stede militært i våre nærområder. Modernisering av styrkene har gitt Russland en langt mer anvendelig militær makt. Men begge landene jobber hardt for å påvirke internasjonal lov og rett til sin fordel. Mye er fullt lovlig og akseptabelt. Men vi har også aktivitet mot oss hvor de ønsker å stjele hemmeligheter langt utenfor de aksepterte normene, forklarer Stensønes.

Færre styrker i nord

– Det er viktig å merke seg at våpenmakt nå brukes veldig tydelig. Vi vurderer at sikkerhetssituasjonen i Europa er forverret gjennom dette, sier etterretningssjefen.

Men samtidig slår Stensønes fast at situasjonen i nordområdene, i Norges nærhet, er rolig:

– Vi vurderer at Russland ønsker å isolere konflikten rundt Ukraina, og vi ser ingen tegn til endringer i sikkerhetssituasjonen i nord. Vi har sett at Russland har sendt landgangsfartøyer og overflatefartøyer til Middelhavet og Svartehavet, og de har også flyttet landstyrker fra nord. Dermed er det færre styrker til stede der, men de er fortsatt fullt ut i stand til å overvåke sine nærområder og demonstrere misnøye, sier han.

E-tjenesten vurderer at Russland har interesse av å holde lav spenning i nord, for å utvikle den nordlige sjøruten, og videreutvikle olje og gass, ifølge e-sjefen.

«Situasjonen ved inngangen til 2022 er unektelig alvorstung. Den spente situasjonen rundt Ukraina er foruroligende. Russisk styrkeoppbygging i og rundt landet har gjennom senhøsten og vinteren vært betydelig. Russiske utspill har vært tilsvarende harde. I skrivende stund er den diplomatiske dialogen med Russland i gang, men avstanden er stor og utfallet usikkert. Eventuelle krigshandlinger, om enn i motsatt hjørne av Europa, vil også få betydning for Norge og våre nærområder», skriver Stensønes i e-tjenestens rapport.