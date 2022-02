VENTER: Det er rolig i skyttergravene langs frontlinjen i Øst-Ukraina, men det fryktes at Russland trapper opp og angriper i løpet av få dager.

Forsker om Russland: Dette avgjør om det blir krig

Hjemlig motstand kan bidra til at Vladimir Putin lar være å eskalere konflikten med Ukraina og invaderer landet, sier forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt.

– På et eller annet tidspunkt vil Kreml gjøre seg opp en mening om hvorvidt de har fått gjennomslag for nok, sier forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt til VG.

De siste årene har han forsket på utviklingen av det russiske og ukrainske militæret. Nå følger han Russlands flytting av tropper til grenseområdene mellom de to landene og forhandlingen med omverdenen.

Tor Bukkvoll, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.

– Styrkeoppbyggingen rundt Ukraina handler om å skremme Vesten til å gi mer enn de har så langt. Det er ikke en motsetning mellom styrkeoppbygging og forhandlinger, det er en del av forhandlingene fra russisk side, som skal sørge for et best mulig resultat for dem.

130.000 russiske soldater står ved Ukrainas grenser i nord, øst og sør. Mandag kveld melder CBS News at russiske langtrekkende artilleri har tatt oppstilling i angrepsposisjon mot ukrainsk territorium.

I HVITERUSSLAND: Russland holder store militærøvelser med nabolandet.

Mandag kveld kommer flere motstridende meldinger: Ukrainas president sier i en uttalelse på sin Facebook-side at et russisk angrep er ventet onsdag denne uken.

Like etter meldte CNN-reporter Kylie Atwood at talspersoner for regjeringen sier kommentaren med en konkret dato var ment «ironisk».

USA flytter uansett sin ambassade vestover i landet til byen Lviv. Men pressetalsmann for Pentagon, John Kirby, sier samtidig at de ikke tror at Putin fattet en endelig avgjørelse om å angripe.

– Han fortsetter å bygge opp sin evne til å invadere. Skulle han velge å invadere, gjør han alle ting som sørger for at han er klar for det, sier Kirby.

Europa og USA frykter at Russland vil invadere nabolandet, etter annekteringen av Krim-halvøya i 2014 og flere års militære bidrag til konfliktene øst i landet. Konfliktene har ifølge FN kostet over 13.000 mennesker livet.

Mens Ukraina ber om å få møte Russland innen de neste 48 timene, har den russiske utenriksministeren Sergeij Lavrov oppfordret Putin til å fortsette diplomatiske samtaler. Samtidig sier forsvarsministeren at militærøvelser går mot slutten.

FORSVARSMINISTER: Sergei Shoigu har fortalt Vladimir Putin i et møte at flere av landets militærøvelser er avsluttet og at flere er i ferd med å gå mot slutten.

– Vi er ikke over i noen krigstilstand, sier Bukkvoll etter utspillene fra de russiske lederne.

Russland har krevd en stor omlegging av hele den europeiske sikkerhetsarkitekturen. Nylig gikk også landets ambassadør i Sverige ut og krevde at landet skulle avstå fra å bli medlem i forsvarsalliansen NATO, som allerede består av 30 medlemsland.

UTENRIKSMINISTER: Russlands Sergeij Lavrov anbefaler videre forhandlinger.

– Lavrovs utsagn om at det er mulig å forhandle er ikke overraskende. Russerne sier også de skal svare skriftlig på spørsmål fra USA og NATO.

Tre innrømmelser

Han peker på at USA allerede har gitt tre innrømmelser overfor Russland:

– USA har gått med på forhandlinger om en ny avtale om langdistanseraketter i Europa, gjøre mer for å forsikre Russland om at rakettforsvaret ikke ødelegger russisk evne til gjengjeldelse og at de ikke skal ha amerikanske militærbaser i Ukraina.

– Jeg tror ikke dette koster USA så mye å innfri. Det man ikke kan leve med er at Russland skal få vetorett over hvilke land som kan bli NATO-medlemmer.

– Er innrømmelsene fra USA en gang i nærheten av det Russland kan ønske seg?

– Det er det avgjørende og aller viktigste spørsmålet for om det blir krig eller ikke. Vi vet ikke hvor den røde linjen for Putin går, sier Bukkvoll.

På tross av at den russiske opposisjonen undertrykkes og valgene kritiseres kraftig av internasjonale observatører, kan det avgjørende likevel vise seg å bli opinionen.

– Meningsmålinger peker mot at det som det store flertallet tror situasjonen er vesten sin skyld og at Russland har rett. Men folk er likevel ikke villige til å ofre sønner, døtre og levestandard for å sikre at Ukraina forblir en del av Russlands innflytelsessfære, sier Bukkvoll.

De to landene har en lang og sammenvevd historie. Ukraina ble innlemmet i Sovjetunionen på 1920-tallet og styrt fra Moskva fram til oppløsningen i 1991. Siden den gang har en stor del av landets befolkning og politiske lederskap ønsket tettere bånd til Europa.

– Er det for mange russere og ukrainere som kjenner hverandre til at fiendebildet blir sterkt nok til en krig?

– Det er både mye slektskap og vennskap på tvers av grensene mellom de to landene. Sist uke gikk flere russiske eks-militære ut offentlig ut mot Putin og planene om krig i Ukraina. De støtter hans overordnede agenda, men mente de russiske styrkene ville lide store tap ved en krig og at man ville tape Ukraina for bestandig.

I tillegg til en omlegging av Europas sikkerhetspolitikk, ønsker Russland å forhindre at Ukraina blir NATO-medlem.

Russland annekterte den ukrainske halvøya Krim i 2014 og bidro med våpen og soldater til opprør i de østukrainske fylkene Luhansk og Donetsk. I dag styres deler av fylkene av de selverklærte opprørerne.

– Opprørerne styres i hovedsak fra Moskva, sier Bukkvoll.

Vil blokkere NATO-medlemskap

Siden konflikten begynte har det foregått forhandlinger i Hviterusslands hovedstad Minsk.

– Russland har to spor for å unngå ukrainsk NATO-medlemskap. Det ene er de pågående forhandlingene. Det andre er å skremme Vesten til å tvinge Ukraina til å gjennomføre Minsk-avtalen, slik Russland mener det skal gjøres. I så fall vil de områdene i øst i landet som Ukraina ikke kontrollerer nå få en slags vetorett over ukrainsk utenrikspolitikk, sier Bukkvoll.