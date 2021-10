KNUTE PÅ TRÅDEN: Sergei Lavrov, den russiske utenriksministeren, stenger sin delegasjon til NATO. Her møter han NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i New York i 2016.

Etter utvisninger: Russland bryter kontakten med NATO

Russland stenger nå midlertidig sin diplomatiske representasjon til NATO. Ifølge utenriksminister Sergei Lavrov er dette Russlands svar på at NATO utviste åtte russiske diplomater for kort tid siden.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Russland trekker samtidig tilbake akkrediteringen for det personellet som NATO har på sitt Moskva, kontor, opplyser den russiske utenriksministeren, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Dermed er de formelle diplomatiske kontaktlinjene mellom NATO og Russland satt formelt på hold.

NATO har mandag ettermiddag ikke kommentert den russiske beslutningen om å fryse kontakten.

Lavmål

NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg gjentok for 10 dager siden overfor VG at forholdet mellom NATO og Russland er på sitt laveste siden den kalde krigen.

NATO satte alt militært samarbeid med Russland på hold i 2014, etter at Russland annekterte Krim. Men de to partene har hatt diplomatisk kontakt gjennom Russlands representasjonskontor til NATO, og et tilsvarende kontor for NATO i Moskva.

Men for to uker siden valgte NATO å utvise åtte russiske diplomater fra kontoret i Brussel, og samtidig redusere antallet russiske representanter på dette kontoret fra 20 til 10.

– De deltok i aktivitet som ikke er forenlig med deres status, og derfor er deres akkreditering trukket tilbake, sa Stoltenberg til VG på en pressekonferanse dagen etter denne beslutningen.

– De var etterretningsoffiserer, la han til.

Det har nå gått mer enn to år siden samarbeidsorganet NATO Russland-rådet møttes. Stoltenberg møtte utenriksminister Lavrov i New York under FN-toppmøtet i september.

– Det var ikke mulig å bli enige om et nytt møte. Men NATO og jeg er klare så snart de er villige til å møte oss, sier Stoltenberg.

Kommer til Tromsø

Neste tirsdag har Russlands utenriksminister Sergei Lavrov meldt sin ankomst til Tromsø og et ministermøte i samarbeidsorganet Barentsrådet. Der skal han møte Norges nye utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) som er vert for møtet.