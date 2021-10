KNUSKTØRT: Slik så det ut i en tørrlagt båthavn i Folsom i California i mai.

Erklærer tørkekrise for hele California

Guvernør Gavin Newsom ber statens innbyggere innstendig om å spare vann.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Newsom erklærte tørkekrise for hele California tirsdag, skriver Los Angeles Times.

– Når hele det vestlige USA står foran et tredje år med fare for tørke er det helt kritisk at alle californiere gjør sitt for å spare vann på alle mulige måter.

GUVERNØR: Gavin Newsom (D), guvernør i California.

50 av statens fylker har vært i krisetilstand siden juli, men med den nye erklæringen inkluderes også de åtte fylkene som ikke har tatt del i krisetilstanden. Blant de åtte fylkene er det svært folkerike steder som Los Angeles, Orange, San Francisco og San Berndardino.

Guvernøren anbefaler alle å redusere vannforbruket med 15 prosent, og advarer mot at sterkere tiltak kan måtte iverksettes om målene ikke nås.

Det betyr at det kan bli forbudt å spyle fortau og oppkjøringer, eller å vaske bilen uten stengeventil. Californierne kuttet vannforbruket med fem prosent i august, en liten bedring fra måneden før.

– Det varmer hjertet å se at man har doblet vannsparingen fra juli til august, sier Joaquin Esquivel fra vannmyndighetene i California.

Det siste året har vært så tørt at myndighetene har regnet ut at 140 prosent av gjennomsnittlig nedbør vil være nødvendig for å oppnå gjennomsnittlig avrenning.

Ifølge myndighetene har de to siste årene vært den tørreste toårsperioden noensinne, tørrere enn rekordårene 1976-77.