KRIGENS OFRE: Antonia Pomazanko (76) viser hvor hun prøvde å gravlegge datteren i sin egen hage i den tidligere russiskbeleirede forstaden Butsja i Kyiv, Ukraina. Plankestykker som dekket liket er midlertidig fjernet fordi lokale myndighetspersoner har vært innom for å undersøke og registrere den drepte.

Sorgen herjer i befridde Butsja: Begravde datteren i hagen

Skrekkfunnene av lik strødd i gatene etter russernes tilbaketrekning har sjokkert en hel verden. Da hjelpesendinger endelig ankom i helgen, slapp innbyggerne i Kyiv-forstaden Butsja gleden løs. Nå forteller de om krigens pris.

Søndag ettermiddag sier ukrainske myndigheter at det så langt er blitt funnet 410 døde personer i området, skriver Reuters.

For første gang på omtrent en måned viste bilder som ble publisert i helgen hva Russlands styrker har forlatt i forstedene rundt Kyiv.

Nå som invasjonsmakten har trukket seg tilbake, forteller sivilbefolkningen om grufulle hendelser.

Da russiske tanks rullet inn i Butsja i starten av invasjonen, trodde Tetiana Pomazanko (56) at styrkene var ukrainske. Derfor gikk hun ut i hagen for å se.

Provisorisk plastgrav

– Hun trodde de var våre, forteller moren Antonia Pomazanko (76) til The New York Times.

I stedet åpnet troppene ild da de inntok forstaden 27. februar, forteller hun. Kulene rev opp treporten og hagegjerdet og drepte Tetiana Pomazanko på stedet. Mens kuleregnet knuste vinduene i husets øverste etasje, krøp Antonia sammen og søkte dekning i første.

Siden begravde hun datteren i ly av natten, mens artilleriangrepene kom så hyppig at hun ikke visste hvordan hun skulle løse oppgaven.

The New York Times skildrer hun hvordan datterens føtter stikker ut av en provisorisk grav i hagen, der moren har delvis pakket henne inn i en plastsekk og dekket til med treplanker.

Plankestykker som dekket liket er midlertidig fjernet fordi lokale myndighetspersoner har vært innom for å undersøke og registrere den drepte.

Deres historie er bare en av mange skrekkberetninger til de overlevende.

DØDE LANGS VEIEN: Fire omkomne personer ble lørdag funnet og dekket til på siden av hovedveien mellom Zjytomyr og Kyiv. Kroppene er delvis dekket av sot og bærer preg av å ha ligget ute.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba ber i en uttalelse Den internasjonale straffedomstolen og internasjonale organisasjoner om å sende personell til Butsja og andre frigjorte forsteder i Kyiv.

Han oppfordrer til at disse, i samarbeid med ukrainsk politi, samler bevis for russiske krigsforbrytelser. I et intervju med amerikanske CBS omtaler Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj det som har skjedd som et folkemord.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har fordømte russernes herjinger i Butsja:

– Grusomt og uakseptabelt, uttalte Stoltenberg.

Torturert til døde

Stående nær hjemmet sitt, slipper enken Tanya Nedashkivska sorgen løs. Gråtende forteller hun om ektemannen Vasyl Ivanovych som tjenestegjorde i marinen og ble arrestert av russiske soldater.

Nedashkivska lette etter ham i flere dager før hun fant ham i en kjellerbygning. Der lå det to døde kropper. Hun gjenkjente mannen sin på jobbeskoene hans, skriver Reuters.

– Han så lemlestet ut, kroppen hans var blitt kald. De snudde ham litt. Han hadde blitt skutt i hodet, lemlestet, torturert, forteller den sønderknuste enken.

SØRGER: Enken Tanya Nedashkivska i Butsja lette i flere døgn før hun fant ektemannen skutt, lemlestet og torturert.

Siden Russlands president Vladimir Putin beordret invasjonen av Ukraina, har hans regjering avvist påstander om at russiske tropper har begått krigsforbrytelser der.

Russerne har avvist både bombingen av en fødeavdeling og et teater i Mariupol.

I stedet kaller Kreml anklagene for «falske nyheter» og provokasjoner, ifølge russiske styresmakter designet av den ukrainske regjeringen for å appellere til Vesten om å støtte deres krigsinnsats.

Hevder bildene er falske

The New York Times viser til en russisk uttalelse om at sivilbefolkningen i Ukraina «kunne bevege seg fritt rundt i byen» og kunne bruke mobiltelefoner. Det blir også hevdet at utfartsårene fra Butsja ikke var blokkerte og at innbyggerne kunne reise når de ville.

Russland har bedt om møte med FNs sikkerhetsråd om Ukrainas «provokasjon» i Butsja, noe de begrunner med å hevde at bildene av de døde i byen er arrangerte.

FN uttalte tidligere på søndag at funn av massegraver i Butsja reiser alvorlige spørsmål om krigsforbrytelser, og har bedt om at bevis blir tatt vare på.

– Det vi vet hittil, reiser alvorlige og bekymringsfulle spørsmål om mulige krigsforbrytelser og grove brudd på folkeretten, sier FNs kontor for menneskerettigheter søndag.

Beskylder Russland for massakre

Oleksiy Arestovych, som jobber som rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, sier til nyhetsbyrået AP at likfunnene i Butsja og Kyiv-forstedene Irpin og Hostomel minner om en «scene fra en skrekkfilm».

Aps journalister ble tidligere vitne til hvordan ukrainske soldater forsiktig fjernet minst seks lik fra en gate i Butsja ved hjelp av kabler – i tilfelle russerne hadde lagt igjen miner på de døde før tilbaketrekningen.

Lokale innbyggere forteller nyhetsbyrået at de seks omkomne var sivile som ble drept uten provokasjon, en påstand AP ikke har kunnet verifisere.

Charles Michel, president for Det europeiske råd, tvitrer at han er sjokkert over de «hjemsøkende bildene av grusomheter begått av den russiske hæren» i hovedstadsregionen.

EU og ikke-statlige organisasjoner hjelper til i arbeidet med å bevare bevis for krigsforbrytelser, ifølge Michel, som har lovet «ytterligere EU-sanksjoner» mot Russland.

Utenriksministrene i Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia har fordømt det som blir beskrevet av internasjonale medier og tatt til orde for at Russland må holdes ansvarlig.

– Vi vil ikke tillate Russland å dekke opp sitt engasjement i disse grusomhetene gjennom kynisk desinformasjon og vil sikre at realitetene av Russlands handlinger blir brakt frem i lyset, uttalte den britiske utenriksministeren Liz Truss.

Jubler for hjelp

Men også gleden slippes løs i Butsja. Søndag ankom hjelpesendinger med en militær- og humanitær konvoi. Bilder av ukrainske, eldre kvinner som er overlykkelige over forsyninger og hjelp, taler sitt tydelige språk.

