SAMTALEN: Jonas Gahr Støre, fotografert under telefonsamtalen med Vladimir Putin.

Støre til Putin: Opptil hver femte russiske soldat kan være såret eller drept

Nato anslår at 10 til 20 prosent av de russiske soldatene i Ukraina er drept eller såret. Disse tapstallene formidlet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) direkte til president Vladimir Putin i telefonen torsdag formiddag.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ifølge VGs opplysninger la Støre til at de russiske styrkene som har sine baser i Norges nærområder på Kola, har lidd ekstra store tap av liv.

Støre sa etter telefonmøtet at det er usikkerhet på vestlig side om hvor mye informasjon om død og lidelse som slippes direkte inn til den russiske presidenten. Amerikanske myndigheter har antydet at hans rådgivere kan ha unnlatt å fortelle presidenten hvor dårlig invasjonen i Ukraina har gått for de russiske styrkene:

– En del av det jeg ønsket å gjøre med denne samtalen, var å referere noe av det vi nå vet og ser, i form av sivile lidelser, i form av tapstall, også på russisk side, sa Støre.

Den nøyaktige ordlyden han brukte har ikke Støre sagt noe om, men etter det VG får opplyst skal budskapet han formidlet til Putin ha vært at opptil hver femte russiske soldat kan være såret eller drept i kampene i Ukraina.

Nato sitt anslag er at mellom 10 og 20 prosent av soldatene på russisk side har lidd en av de to skjebnene.

Statssekretær Thomas Boe Hornburg (Ap) ved Statsministerens kontor opplyste i Dagsnytt18 torsdag kveld, at det er det observert tog med kister med døde russiske soldater, på vei tilbake til russiske nordområder.

På spørsmål om hvordan Putin reagerte på anslaget over russiske tap av menneskeliv, svarte den norske statsministeren:

– Det ble lyttet til, men ikke kommentert. Han la vekt på at det i krig er tapstall.

– Han sa at når det er militær konflikt, så går det ut over menneskeliv, la Støre til.

Mariupol-marerittet

Budskapet fra Oslo til Moskva var nøye avveid med ledere fra Frankrike, Tyskland og Finland, hvor Emmanuel Macron, Olav Scholz og Sauli Niinistö har hatt flere samtaler med Putin de siste ukene.

Onsdag kveld hadde Støre dessuten snakket med Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal.

Ut fra det VG har fått vite, var den kommende telefonen med Putin tema i samtalen med Sjmyhal. Han skal ha oppfordret Støre til å ta opp beleiringen av Mariupol, direkte med den russiske presidenten.

Støres budskap til Putin skal ikke ha vært til å misforstå: 100.000–200.000 mennesker er innesperret i denne storbyen. Støre kalte det for «Mariupol-marerittet». Han appellerte til Putin om å bidra til å slippe dem ut gjennom sikre korridorer:

– Røde Kors er inne og tilbyr hjelp. Men ingen kan gjennomføre en slik evakuering hvis man skyter på mennesker som prøver å forlate området, sa Støre etterpå.

Slik reagerte Putin, ifølge statsministeren:

– Han sa at det skal legges til rette for en humanitær tilgang. Han refererte til forhandlingene i Istanbul og at det var verd å vie oppmerksomhet rundt det. Men forhandlingene kan bare måles opp mot det som skjer på bakken. Og det er de sivile som bærer byrden, sa Støre.

Les også VG på lederplass: Regimet tåler ikke kritikk Russiske myndigheter har over flere år gradvis strammet grepet om uavhengige medier.

Russlands versjon

Torsdag ettermiddag kom det russiske referatet fra samtalen, formildet på Facebook av Russlands ambassade i Oslo. Der står det at president Putin forklarte Norges statsminister i detalj hvorfor landet gjennomfører en «spesialoperasjon» i Ukraina.

«Det ble gitt spesiell oppmerksomhet til humanitære spørsmål, i hovedsak hvilke tiltak som er gjort for å sikre siviles sikkerhet og organisering av humanitære korridorer for å evakuere sivile fra områder der det pågår kamper, inkludert i Mariupol», heter det i den russiske uttalelsen.

Etter telefonmøtet med Putin, som varte i en time og ble formidlet via tolker, ga Støre denne oppsummeringen:

– Jeg opplever at han holder fast ved en russisk historiefortelling som vi kjenner igjen dra hans argumentasjon og handling rundt Ukraina fra 2014. Den fortjener å bli utfordret. Det var en del av hensikten med denne samtalen, sa den norske statsministeren.