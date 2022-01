EKSPRESIDENT: Donald Trump har antydet at han kan forsøke vinne tilbake Det hvite hus i 2024.

Nå får Trump-lojalister mer makt: − En veldig skremmende tanke

Donald Trump og co klarte ikke endre valgresultatet med sine påstander om juks i 2020-valget, men nå mener mange at de legger grunnarbeidet for å kunne klare det i 2024 – dersom «nødvendig».

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

Fremdeles er det uvisst om Donald Trump kommer til å stille til presidentvalg igjen i 2024, men dersom han gjør det – og taper en gang til – tror de flere eksperter at han igjen vil hevde at valget har blitt stjålet fra ham.

Slik han gjorde – uten å legge frem bevis for påstandene om juks – etter valget i november 2020. Noe som to måneder senere endte med stormingen av Kongressen.

– Skulle han stille og tape i 2024 så vil han aldri innrømme det, sier Civita-rådgiver og USA-ekspert Eirik Løkke, som påpeker at han både i 2016 – da han vant – og i 2020 hevdet valget var rigget.

Da Trump tapte i 2020 forsøkte han legge press på en rekke ulike personer i håp om å snu tapet til seier.

Som da han ringte den republikanske administrasjonsministeren i Georgia, Brad Raffensperger, og ba ham «finne» 11.780 ekstra stemmer for Trump.

Men Trumps forsøk lyktes ikke. Raffensperger bøyde ikke etter for Trumps krav, men sørget for at den med flest stemmer ble erklært som vinner I Georgia.

Han, og flere andre både i Georgia og i andre vippestater der Trump hevdet juks hadde pågått, var lojale til grunnloven, demokratiet og folkets vilje. Ikke til sitt eget parti og sin egen kandidat.

For det ble de først belønnet av Trump-lojalister med utskjelling og drapstrusler. Og nå med kampanjer for å få dem fjernet fra sine posisjoner.

GODKJENTE VALGET: Brad Raffensperger, administrasjonsminister i Georiga.

– Mye større sjanse

I disse dager pågår nemlig et intenst arbeid i kulissene der Trump og hans allierte jobber med å få installert håndplukkede lojalister i de rollene ute i delstatene som har makt til å godkjenne, eller avvise, valgresultater.

Lykkes de med å få valgt inn «sine» folk i de viktige vippestatene vil det dermed være langt flere der ute som vil være villige til å gjøre det Trump ber dem om.

– Da er det grunn til å tro at Trump har mye større sjanse til å lykkes med å endre et valgresultat, sier Løkke.

USA-eksperten minner om at presidentvalget i USA i realiteten er 50 forskjellige valg – alle med egne regler. Han mener det er særlig to forhold som kan gjøre det enklere for Trump å lykkes i 2024:

USA-EKSPERT: Eirik Løkke i Civita.

– Det første forholdet er en endring av hvem som kan godkjenne stemmer avgitt i enkelte delstater. I Georiga er det nå flyttet fra de lokale valgdistriktene til en sentral kommisjon utnevnt av delstatens republikanske flertall. Det innebærer for eksempel at den kommisjonen har makt til å underkjenne stemmer i storbyen Atlanta, hvor demokratene henter mesteparten av sine stemmer, forklarer Løkke, som legger til at dette også har skjedd i andre delstater.

– Den andre forholdet er at Trump i stor grad forsøker å få lojale folk valgt i avgjørende posisjoner hva gjelder å godkjenne valgene i viktige delstater, fortsetter han.

Hadde disse personene vært i posisjon i avgjærende vippestater som Georgia, Arizona og Michigan i 2020, så kunne det blitt mye mer dramatisk enn det ble, mener Løkke.

DEMONSTRERER: I en meningsmåling fra Public Religion Research Institute sa nesten 7 av 10 republikanske velgere i november at de tror valget ble stjålet fra Donald Trump.

Støttet Trump - får hans støtte

Ifølge Washington Post har rundt en tredjedel av de 390 republikanerne som rundt i landet har vist interesse for å stille til valg til ulike delstatsposisjoner i det kommende mellomvalget offentlig støttet at partiet bør granske valgresultatet fra 2020, bagatellisert angrepet på Kongressen for et år siden, eller beint fram stilt spørsmål ved legitimiteten av Joe Bidens seier i 2020.

Dette inkluderer 10 kandidater som stiller til den viktige rollen som administrasjonsminister i delstatene, en posisjon som i mange stater har ansvaret for å godkjenne valgresultater.

Mark Finchem, for eksempel, stiller som valg til den rollen i Arizona. I en twittermelding i høst krevde han arrestasjoner og skrev at Bidens seier i hans delstat bør erklæres ugyldig.

Trump har denne gang gitt støtteerklæringer til flere som stiller til slike valg. Noe han ikke drev med før han selv tapte et valg.

Og det er en rød tråd, ifølge nettstedet Axios, for de han har støttet i en rekke vippestater: De støtter selv hans forsøk på å endre valgresultatet i 2020.

– Vi tar over valgene

Finchem er en av disse. David Perdue er en annen. Sistnevnte stiller til valg som ny guvernør i Georgia, en av statene Trump tapte med knapp margin. Til Axios sa han like før jul at han ikke ville ha skrevet under på godkjenningen av Georgias valgresultat, som altså erklærte Biden som vinner, dersom han hadde vært guvernør på det tidspunktet.

En annen som får Trumps støtte er Kristina Karamo, som forsøker bli administrasjonsminister i Michigan. Hun har støttet konspirasjonsteorien om at de som stormet Kongressen i fjor var Trump-motstandere utkledd som Trump-tilhengere.

TRUMP-ALLIERT: Steve Bannon.

Axios skriver at dette ikke bare gjelder folk som stiller til valg som guvernører og administrasjonsministre. Til valg på alle nivåer forsøker Trump og hans allierte å finne lojalister som kan utfordre de som nektet å gå med på hans udokumenterte påstander om at valget var stjålet fra ham.

Som tidligere Trump-rådgiver Steve Bannon sa til CNN i november:

– Vi tar over alle valgene (...) Det handler om å vinne valg med de rette folkene, MAGA-folk (Make America Great Again, journ.anm.). Vi kommer til å ha våre folk på alle nivåer.

«Ringer i alle alarmklokker»

Norm Eisen, fra den partiuavhengige organisasjonen States United Democracy Center, som jobber for å sikre frie og rettferdige valg, sier at også «lavere» posisjoner, som ansvaret for valglokaler og godkjenning av valg på fylkesnivå, nå fylles opp med Trump-folk.

STARS AND STRIPES: En kvinne med «Trump 2021» malt på neglene holder opp en Trump-plakat i Wasington, D.C. 6. januar i fjor.

– Gode, uavhengige valgmedarbeidere blir byttet ut med konspirasjonsteoretikere, og målet er å gjøre det enklere å underminere velgernes vilje dersom den foretrukne kandidaten til «valgkidnapperne» ikke vinner, sier Eisen til CNN.

Etter valget i 2020 forsøkte Trump å presse en gruppe valgmedarbeidere i et bestemt fylke i Michigan han hadde tapt til ikke å godkjenne valget. De lyttet ikke til ham.

Nå har dette fått konsekvenser for minst én av dem. Monica Palmer ønsket en ny periode, men jobben gikk i stedet til Robert Boyd, som til en lokalavis i Detroit har sagt at han ville gjort det Trump ønsket.

Blant andre som frykter at republikanerne nå legger grunnarbeidet for å kunne overkjøre det faktiske valgresultat der de er taperne, er kvinnen nevnte Kristina Karamo forsøker å overta jobben til; Jocelyn Benson. Hun er demokrat og nåværende administrasjonsminister i Michigan.

LOKALPOLITIKER: Jocelyn Benson i Michigan.

Til New York Times sier hun at «nå ringer det i alle alarmklokker».

– Dersom folk - ledere og vanlige borgere - ikke ser på dette som den viktigste saken i vår tid, og handler deretter, da er det ikke sikkert vi kan garantere at demokratiet overlever igjen i 2024.

Autoritær retning

Eirik Løkke er bekymret for at eventuelle forsøke på å få endret et faktisk valgresultat kan lykkes neste gang.

– Det er en veldig skremmende tanke. Institusjonene holdt i 2020, og kan tilsynelatende virke solide, men det er tross alt mennesker som utgjør institusjoner, sier USA-eksperten.

KONGRESSEN: Den amerikanske nasjonalforsamlingen i Washington, D.C. Noen timer forsinket ble Joe Biden for et år siden formelt erklært som valgvinner i dette bygget.

Han frykter de demokratiske institusjonene ikke vil holde når Trump og andre konstant går til fundamentale angrep på de politiske normene.

Ifølge Løkke hjelper det heller ikke på situasjonen at splittelsen mellom republikanske og demokratiske velgere i USA er så enormt stor som den har blitt. Han frykter det betyr at ikke nok folk vil gjøre motstand dersom ikke normene og institusjonene holder lenger.

– I så måte er det mulig å tenke seg at dersom Trump stiller og taper i 2024, så har en armé av lojalister som vil forsøke å overprøve valget, og påfølgende sørge for at det amerikanske demokratiet forvitrer og går i autoritær retning. Dette er dessverre ikke en usannsynlig utvikling, advarer eksperten.