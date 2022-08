ELGANTILOPE: Dette er et illustrasjonsbilde, og er ikke fra dyreparken i Öland i Sverige. Dette bildet er fra Lake Nakuru nasjonalpark i Kenya.

Sverige: Ansatt i dyrepark døde etter angrep fra elgantilope

Søndag ettermiddag ble en dyrehageansatt i Öland i Sverige stanget og drept av en elgantilope.

– Mannen jobbet med å ta dyrene inn i stallen etter at parken var stengt. I forbindelse med det har det skjedd noe som gjorde at denne antilopen stanget han, sier talsperson for politiet, Robert Loeffel, til SVT.

– Vi betrakter dette som en veldig alvorlig hendelse. Det utredes som brudd på arbeidsmiljøloven, som er rutine når noe slikt skjer på en arbeidsplass. Det behøver ikke å bety at noen er mistenkt. Dette er et rutinemessig tiltak når noe sånt skjer, sier pressetalsperson i politiet, Rickard Lundqvist.

Politi og ambulanse rykket ut til en alarm i dyreparken i 17-tiden søndag. Personen ble konstatert død på stedet. Den avdøde er en utenlandsk statsborger.

Hendelsen skjedde i Öland i Mörbylånga kommune i Sverige. Dyreparken har spesialisert seg på aper og rovdyr, men har også savannedyr som sebraer, eksotiske fugler og en rekke reptiler, ifølge Expressen.

En elgantilope, også kjent som en eland, er den største av alle nålevende antiloper. Kroppslengden er over tre meter, med en skulderhøyde på 180 til 200 centimeter, og vekten er 700 til 1000 kilo.