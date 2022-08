PARKEN: Her i Ölands dyrepark omkom en dyrepasser søndag.

Ansatt i dyrepark døde - struts og elgantilope involvert

Søndag ettermiddag ble en dyrehageansatt i Öland i Sverige stanget og drept. En struts og en elgantilope skal ha vært involvert i dødsulykken.



– Mannen jobbet med å ta dyrene inn i stallen etter at parken var stengt. I forbindelse med det har det skjedd noe som gjorde at denne antilopen stanget ham, sier talsperson for politiet, Robert Loeffel, til SVT.

Administrerende direktør i Ölands Djurpark, Richard Berglund, ble selv vitne til hendelsen, og forteller sterkt beveget om hva han så:







– Det var han og jeg som skulle ta inn dyrene på kvelden, sier Berglund til Aftonbladet.

VITNE: Richard Berglund ble selv vitne til hendelsen.

– Det har skjedd på en savanne, et stort område, der det går strutser, elgantiloper og zebraer. Når vi tar inn zebraene går alt rolig for seg. Jeg står på utsiden og han på innsiden.

Struts og elgantilope

En struts og en antilope skal ha vært innblandet i ulykken.

– Antageligvis har strutsen viglet opp på en måte. På nåværende tidspunkt vil jeg ikke gå nærmere inn på det. Det får politiets etterforskning vise, sier parkeieren.

Dyrepasseren omkom av skadene.

ELGANTILOPE: Dette er et illustrasjonsbilde, og er ikke fra dyreparken i Sverige. Dette er fra Lake Nakuru nasjonalpark i Kenya i 2005.

– Det er en stor sorg for parken. Det er en godt likt dyrepasser og venn som har vært hos oss i mange år, sier Berglund.

På dyreparkens hjemmeside står det at det har vært avholdt krisemøte og at personalet har fått støtte.

«Berørt personale har hatt stor kompetanse og mange års erfaring med berørt dyreart.» står det.

Det vites så langt ikke hva som kommer til å skje med elgantilopen, eller om den vil bli flyttet.

– Antilopen kan jo ikke noe for det ... antilopen er her fremdeles og den kommer ikke til å bli avlivet, sier Berglund til Aftonbladet med tårer i øynene.

Har startet etterforskning

Politiet har startet en etterforskning i forbindelse med dødsfallet.

– Vi betrakter dette som en veldig alvorlig hendelse. Det utredes som brudd på arbeidsmiljøloven, som er rutine når noe slikt skjer på en arbeidsplass. Det behøver ikke å bety at noen er mistenkt. Dette er et rutinemessig tiltak når noe sånt skjer, sier pressetalsperson i politiet, Rickard Lundqvist.

Politi og ambulanse rykket ut til en alarm fra dyreparken i 17.20-tiden søndag. Personen ble konstatert død på stedet. Den avdøde er en utenlandsk statsborger som har jobbet i Sverige i mange år.

Hendelsen skjedde i Öland i Mörbylånga kommune i Sverige. Parken er ifølge hjemmesiden en kombinert dyrepark, fornøyelsespark og badeland. Dyreparken har spesialisert seg på aper og rovdyr, men har også savannedyr som sebraer, eksotiske fugler og en rekke reptiler, ifølge Expressen.

Dyreparken er stengt for sesongen.

En elgantilope, også kjent som en eland, er den største av alle nålevende antiloper, ifølge Store norske leksikon. Kroppslengden er over tre meter, med en skulderhøyde på 180 til 200 centimeter, og vekten er 700 til 1000 kilo.