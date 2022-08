ELGANTILOPE: Dette er et illustrasjonsbilde, og er ikke fra dyreparken i Öland i Sverige. Dette bildet er fra Lake Nakuru nasjonalpark i Kenya.

Ansatt i dyrepark døde etter angrep fra elgantilope

Søndag ettermiddag ble en dyrehageansatt i Öland i Sverige stanget og drept av en elgantilope.

– Mannen jobbet med å ta dyrene inn i stallen etter at parken var stengt. I forbindelse med det har det skjedd noe som gjorde at denne antilopen stanget han, sier talsperson for politiet, Robert Loeffel, til SVT.

Politiet har startet en etterforskning i forbindelse med dødsfallet.

– Vi betrakter dette som en veldig alvorlig hendelse. Det utredes som brudd på arbeidsmiljøloven, som er rutine når noe slikt skjer på en arbeidsplass. Det behøver ikke å bety ar noen er mistenkt. Dette er et rutinemessig tiltak når noe sånt skjer, sier pressetalsperson i politiet, Rickard Lundqvist.

Politi og ambulanse rykket ut til en alarm i dyreparken i 17-tiden søndag. Personen ble konstatert død på stedet. Den avdøde er en utenlandsk statsborger.

Hendelsen skjedde i Öland i Mörbylånga kommune i Sverige.