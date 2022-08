FYRER AV: En russisk soldat fyrer av en «Kornet»-rakett fra et ukjent sted i Ukraina, ifølge dette bildet, som er publisert av det russiske forsvarsdepartementet.

Dette forteller Putins soldater

Russland sliter ikke bare med store tap i Ukraina. Russiske soldater og deres mødre forteller om trusler og vold – og at de som ikke vil krige mer, blir sperret inne.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

En meningsmåling fra det uavhengige Levada-senteret viser at tre av fire russere støtter krigen. Men det stiller seg annerledes når soldatene faktisk skal krige mot ukrainerne.

– Russerne støtter imperialismen, tanken om å gjøre Russland stort igjen. Men når det kommer til å kjempe i krigen, er det veldig få som faktisk ønsker det. Sånn sett er det ikke så overraskende at de rømmer fra fronten. Det er problemer med motivasjonen blant soldatene, sier professor Veli-Pekka Tynkkynen ved det velrenommerte Aleksanteri-instituttet i Finland til VG.

Bevegelsen kjent som «soldatmødrene» mottar stadig henvendelser fra slektninger til soldater. Det uavhengige russiske mediet Meduza, som i mai fikk Fritt Ord-prisen, har fått anledning til å gå gjennom disse meldingene.

Meduza har holdt navn og andre detaljer hemmelig, av hensyn både til soldatene, familiene og organisasjonene til soldatmødrene.

– De uavhengige russiske mediene er veldig viktige, fordi de holder seg til fakta og forhåpentligvis ikke propaganda. På den måten får vi viktig informasjon om hva som faktisk skjer i Russland, sier professor Tynkkynen.

Soldaten Ilja Kaminskij forteller til et annet uavhengig medium, Nastojasjtsjeje Vremja, at soldatene «fullstendig har mistet tilliten» til de høyere offiserene.

PÅ UKJENT STED: Dette bildet er fra det russiske forsvarsdepartementet og viser soldater fyre av en 2S4 Tyulpan fra et ukjent sted inne i Ukraina. Dette bildet er publisert av det russiske forsvarsdepartementet.

– Ingen tillit

– Jeg er moralsk utslitt. Det er absolutt ingen tillit til myndighetene og den høyere kommandoen, sier soldaten i telefonintervju med Nastojasjtsjeje Vremja, fra et ukjent sted i Øst-Ukraina.

På spørsmål om hvorfor, svarer han «fordi de ignorerer alt, de ignorerer alle forespørsler».

– Jeg lengter hjem. Jeg fikk en datter for tre måneder siden. Jeg har fortsatt ikke sett henne.

Kaminskij skal ha vært én av 78 soldater fra hans brigade som fra begynnelsen av juli nektet å krige mer. Ti av soldatene holdes, ifølge Kaminskij, innesperret i en garasje og mates én gang om dagen med en salgs velling.

De skal senere føres til et varetektsfengsel. En annen gruppe, åtte stykker, skal ha blitt ført til et ukjent sted, fortsatt ifølge Kaminskij.

– Det er tusenvis av soldater som ikke vil være med. De rømmer, de går til retten, de gjemmer seg ... Noen blir ført for retten som desertører, forteller Inna Sangadzhieva i den norske Helsingforskomiteen.

BEGRAVELSE: En russisk soldat, Danil Dumenko, blir båret til den siste hvile på kirkegården i Volzjskij.

– Mer opptatt av levestandard

Hun sier at Putin-regimet bruker propaganda for å gjøre inntrykk av at krigen – eller «spesialoperasjonen» som presidenten kaller det – er mer populær enn den egentlig er.

– Meningsmålinger viser også at folk er mer opptatt av at Russland i fremtiden skal være et land med høy levestandard enn at «vi skal være så store at verden er redd for oss», fortsetter Sangadzhieva.

Også Radio Free Europe melder at hundrevis, kanskje tusenvis, av russiske soldater nekter å krige og krever å dra hjem, eventuelt ikke dra til Ukraina.

– Det var i juli mange som nektet å delta i krigshandlingene, skriver Meduza i sin gjennomgang av rapportene fra Soldatmødrene, som også har fått flere og flere meldinger fra pårørende til soldater som har blitt utsatt for vold fra offiserene eller som har blitt innelåst i lang tid etter å ha levert sin oppsigelse.

Meduza konkluderer også med at det i sommer har vært et problem at den omstridte Wagner-gruppen, en paramilitær organisasjon som Kreml etter alt å dømme har kontroll over, har blandet seg inn i hva den vanlige armeen gjør. Blant annet har soldater fra Wagner-gruppen blitt satt til å vokte over soldater som har levert sin oppsigelse.

Fra en russisk militær lastebil blir det fyrt av en Tornado-G-rakett under kamp et ukjent sted i Ukraina. Bildet er publisert av det russiske forsvarsdepartementet.

En mor til en soldat fra området Karatsjajevo-Tsjerkessia klager over at sønnen ble hånet og nesten slått i hjel etter at han sa opp som soldat.

En gravid kone til en soldat fra Krasnodar-området i Sør- Russland er syk og trenger at mannen får velferdspermisjon til å stelle med de to barna de allerede har. Ifølge kvinnen ble mannen og flere andre soldater sperret inne og voktet av politiet som følge av at han søkte om permisjon. Kona til en soldat fra Tsjetsjenia melder også om at mannen har blitt holdt innesperret.

– Utlevert

En kvinne forteller at hennes mann og to andre offiserer nektet å følge en ordre – og senere skrev han sin oppsigelse. Han ble deretter tatt i håndjern til militærpolitiet i «folkerepublikken» Luhansk – og deretter utlevert til den omstridte Wagner-gruppen. Deretter har hun mistet kontakten med ham.

Meduzas rapport inneholder en rekke tilfeller av at soldater har blitt utsatt for vold av offiserer eller medsoldater.

– Soldatmødrene fant også tilfeller av etnisk vold i hæren, heter det.

Moren til en vernepliktig soldat fra Sevastopol på Krim forteller at sønnen hele tiden blir utsatt for utpressing. En annen mor – til en soldat fra St. Petersburg-området – forteller at sønnen ble tatt til fange av soldater fra Dagestan (Kaukasus) og avkrevd alkohol og mobiltelefoner.

– Hvis ikke, slår de ham til han nesten dør.

– Slår med balltre

En ung soldat skriver til moren sin at han skal skjære seg selv, fordi «det er umulig å holde ut». Han forteller om en fenrik som slår soldatene med balltre.

Det er også en rekke eksempler på hva som skjer med dem som nekter å krige videre. Kona til en soldat fra Karatsjajevo-Tsjerkessia hevder at bare seks mann overlevde av totalt 300 i bataljonen til mannen. De skulle sendes tilbake til krigssonen, men nektet.

Ifølge kona ble de av kommandantene kalt «desertører» og sperret inne i en kjeller i «folkerepublikken» Donetsk. Under press gikk de med på å dra dit de ble sendt.

Soldat skrev bok

Fallskjermjegeren Pavel Filatjev ga et løfte til seg selv mens han var under ukrainsk artilleriild: «Herregud, hvis jeg overlever, vil jeg gjøre alt for å endre dette».

Han har publisert ei slags bok på den russiske varianten av Facebook, som heter Vkontakt.

– To måneder med gjørme, sult, kulde, svette og følelsen av død. Det er synd at de ikke lar journalister komme til frontlinjen. Det er fordi russerne ikke skal se deres egne skitne, magre og bitre, skriver Filatjev i noe som minner om en dagbok.

FALLSKJERMSOLDAT: Pavel Filatjev har skrevet en hel «bok» som han har lagt ut på det sosiale mediet VK. Han søker nå asyl i Frankrike.

Han var på en øvelse på den annekterte Krim-halvøya da krigen startet. Hans bataljon ble sendt mot Kherson, som russerne inntok etter bare ei drøy ukes krig. Filatjev beskriver soldater som allerede på forhånd var så utslitte og kalde at de ikke trengte noen fiende.

– Halvparten av medsoldatene mine tok på seg ukrainske uniformer, fordi de er av bedre kvalitet og er mer behagelige å ha på seg, skriver han.

Filatjev forteller at han ikke ante at de skulle starte en krig mot Ukraina, og at han våknet opp av artilleriild, skadde og døde medsoldater den 24. februar. Han skriver også om offiserer som heller ikke ante hva som skjedde, men at de uansett skjøt på sivile. I en bil de skjøt mot, satt en mor og flere barn. Bare ett barn overlevde.

Ekssoldaten bryter de ferske lovene og «diskrediterer» de væpnede styrkene, han sprer «falsk informasjon» om Russlands sikkerhet, han begår «forræderi». Lovbruddene kunne ha gitt opptil 20 års fengsel.

Den første tiden etter at teksten var publisert, bodde han på forskjellige steder på nettene, deretter så han ingen annen utvei enn å flykte fra Russland, skriver Le Monde.

På YouTube har Filatjev lagt ut en video av at han ødelegger sitt russiske pass, og nå søker han asyl i Frankrike.

– Er sinne

– Filatjevs dagbok er interessant. Han mener at minst 20 prosent av soldatene har desertert, sier Mette Skak, lektor ved Aarhus universitet, til VG.

– Det er vanskelig å se annet enn at motstanden og frustrasjonen over krigen vil vokse når Ukraina gjennom sin ganske profesjonelle krigføring treffer flere soldater, ammunisjonslagre og forsyningslinjer, fortsetter Skak.

– Sinnet over at Putin desimerer en generasjon av unge kan være meget farlig for presidenten. Selv om det skjer i et langsomt tempo, vet vi at det begynner å bli en del sinne, til tross for at det foreløpig ikke har kommet til overflaten gjennom store demonstrasjoner, sier den danske Russland-eksperten.