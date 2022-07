VELKJENT SVEIS: Boris Johnsons kaotiske hårsveis vil ikke lenger kunne observeres utenfor 10 Downing Street en periode. Torsdag ble det klart at han trekker seg fra posten som britenes statsminister.

Et skred av skandaler: Boris Johnson er ferdig som statsminister

Boris Johnson har varslet sin avgang som statsminister i Storbritannia. Han er kjent ikke bare for brexit, men for sine mange skandaler og pussige opptrinn.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Johnson har vært en kontroversiell figur hele sitt liv i offentligheten. Fra saftige uttalelser til politiske manøvere: Sjelden har han klart å holde seg unna å få oppmerksomhet rundt egen person.

Her er noen av skandalene som bidro til å felle ham:

Sexskandaler

Kort tid før han ble statsminister ble detaljer rundt en pikant krangel med sin nåværende kone, Carrie Johnson, skrevet om i tabloidene i Storbritannia. Saken vakte stor oppsikt.

Politiet måtte rykke ut til husbråk etter at naboer hadde hørt henne rope til Johnson at han måtte komme seg av henne og komme seg ut av huset. Hun skal også ha ropt at Johnson var bortskjemt og ikke brydde seg om noen ting.

KJEMPET TIL SISTE SLUTT: Johnson fikk til slutt gjennom brexit som han lovet da han tiltrådte som statsminister.

Under Johnsons statsministerperiode var det flere skandaler: Anklager om å ha satt dronningens navn i vanry som følge av en brexitmanøver, anklager om korrupsjon for å ha spurt om donasjoner til leilighetsoppussing, og han skal ha kastet partikollega Owen Paterson, som var anklaget for brudd på lobbyregelverk, under bussen etter først å ha forsøkt å omgjøre regelverket for å redde ham.

I tillegg har minst to konservative parlamentsmedlemmer blitt anklaget for varierende grad av upassende oppførsel mens Johnson var partileder. Den mest alvorlige er den tidligere sjefsinnpiskeren Imran Ahmad Khan, som i april ble funnet skyldig i seksuelt overgrep mot en 15 år gammel gutt, ifølge BBC.

En annen konservativ politiker, Neil Parish, trakk seg i april etter å ha blitt tatt i å se på pornografi i den britiske nasjonalforsamlingen.

Partygate

I flere måneder siden slutten av 2021 har Johnson og hans stab blitt anklaget for en rekke fester mens det var inngripende coronaregler i landet. I april kom en rapport som følge av granskingen ledet av Sue Gray.

Gray beskrev en kultur som tillot en rekke fester som brøt reglene. Til og med på kvelden før prins Philips begravelse var det fest, på et tidspunkt der til og med dronning Elizabeth måtte si farvel til sin avdøde mann alene.

Først nektet Statsministerens kontor for at det hadde vært noen samlinger. Deretter nektet Johnson for at han visste de hadde funnet sted. Da det ble hevet over tvil at Johnson selv var til stede, hevdet han at han var der fordi han trodde det var jobbtilstelninger, skriver CNN.

Johnson ble ilagt en bot for brudd på sine egne regler, men overlevde et mistillitsforslag med et nødskrik.

Chris Pincher

I kjølvannet av festskandalen anklaget Johnson Labour-leder Keir Starmer for å ha vært ansvarlig for at den beryktede TV-profilen og overgriperen Jimmy Savile ikke ble rettsforfulgt. Starmer var riksadvokat da en rapport om Savile ble sluppet i 2013.

Starmer ble truet på livet etter anklagene og ble angrepet av høyreekstreme demonstranter utenfor parlamentet.

Uttalelsen, som Johnson senere trakk tilbake, vakte stort sinne både i opposisjonen og i hans eget parti, og flere av Johnsons ansatte gikk av.

Skandalen som ser ut til å ha fått begeret til å renne over for Johnsons nærmeste, skjedde for en ukes tid siden.

Det høytstående parlamentsmedlemmet Chris Pincher har blitt anklaget for å ha tafset på to menn i fylla. Han ble raskt suspendert fra partiet, men siden ble det kjent at Johnson var klar over lignende anklager mot Pincher allerede i 2019. Pincher fikk likevel fortsette i partiet, og han fikk en sentral post.

Som følge av Johnsons håndtering av Pincher-skandalen trakk finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid seg fra sine stillinger 5. juli. Det utløste et skred oppsigelser fra politikere i og rundt den britiske regjeringen. Til sammen trakk 59 personer seg fra stillingene sine, før Johnson selv varslet sin avgang torsdag.

HAR TAKLET MYE: Boris Johnson har møtt har motstand mange ganger, men har hver gang funnet en måte å sno seg unna.

Skandaler tilbake i tid

Men allerede før han ble politiker begynte skandalene å forfølge Johnson.

Som journalist ble han tatt i å ha funnet opp et sitat. Den 23 år gamle Johnson nektet først, men innrømte senere at han hadde «pusset litt» på sitatet tilkjent hans gudfar, historikeren Colin Lucas.

Han ble sparket av The Times i 1988 som følge av saken.

Som Spectator-redaktør i 2004 anklaget Johnson Liverpool-fansen for å ha skyld for Hillsborough-tragedien. 97 personer mistet livet da en tribune kollapset i 1989. Johnson måtte senere beklage artikkelen.

Gjennom årene har han hatt en rekke kontroversielle uttalelser som i varierende grad er blitt oppfattet som ufølsomme overfor kvinner, minoriteter og homofile.

Han har kalt homofile for «bumboys» (løst oversatt til «rumpegutter» på norsk), sammenlignet muslimske kvinner i burka med postbokser med brevluker, og omtalt afrikanere med det nedlatende begrepet «piccaninnies» og sagt at de har «vannmelonsmil», ifølge Insider.

OVER STREKEN: Dragkampen om Boris Johnsons politiske karriere har nådd sitt foreløpige endepunkt. Hva som skjer videre, er foreløpig ikke kjent, men det er nok ikke det siste offentligheten har sett av Johnson.

Ordførerskandaler

Som ordfører var han involvert i flere økonomiske skandaler, deriblant planene om et «flytende paradis» på elven Thames som skulle koste skattebetalere 43 millioner pund, ifølge Daily Mirror.

Han brukte også rundt 300.000 britiske pund, tilsvarende rundt tre millioner norske kroner, på vannkanoner etter opptøyer i London i 2014. Innkjøpet var ikke bare dyrt og overdådig, men det viste seg også å være ulovlig.

De ble solgt for en brøkdel av prisen i 2018 etter å ha ligget og rustet på et lager i flere år.

Her meldte Boris Johnson sin avgang som statsminister i Storbritannia: