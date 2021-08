OPPFORDRER: Sentrale republikanere som senator Lindsey Graham (midten) og senatets mindretallsleder Mitch McConnell (til venstre) oppfordrer amerikanere til å ta coronavaksine. Til høyre står senator James Lankford. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Republikanere med nye oppfordringer til amerikanere i møte med deltaviruset: − Litt for lite, litt for sent, mener USA-ekspert

USA opplever for tiden en økende smittetrend som følge av deltavarianten av coronaviruset. Flere sentrale republikanere forsøker nå å oppfordre amerikanere til å la seg vaksinere for å få opp tempoet på vaksineringen i landet.

Av Kristoffer Solberg

«President Trump har tatt vaksinen. Jeg har tatt vaksinen. Hvis du er uvaksinert vil jeg oppfordre deg til å også ta vaksinen», skrev den republikanske senatoren Lindsey Graham på Twitter nylig. I et intervju med nyhetsbyrået AP torsdag gjorde Graham det klart at han har bedt Donald Trump om å anbefale amerikanere å vaksinere seg. Graham selv fikk påvist coronavirus mandag.

USAs tidligere president Donald Trump har tidligere anbefalt vaksinen.

Graham er ikke alene om å oppfordre til vaksinering. Senatets mindretallsleder Mitch McConnell har også vært aktiv i sin anbefaling av vaksinen. I møte med en økende smittetrend i landet forsterker nå en rekke republikanske politikere sin innsats for å få amerikanere vaksinert.

«Trump-vaksine»

I juli viste en undersøkelse gjennomført av The Economist og YouGov at 30 prosent av velgerne som identifiserer seg som republikanere fastholdt at de ikke ville la seg vaksinere.

– Det er omtrent 100 republikanere i Representantenes hus som ikke vil si om de er vaksinerte, sier Eirik Løkke i tankesmien Civita til VG.

Løkke tror likevel de siste ukers smitteoppblomstring i landet har fått en del republikanske politiker til å revurdere sine standpunkter til vaksine og smitteverntiltak.

– De siste par ukene har deltavarianten eksplodert i landet. Flere republikanere anbefaler nå å si ja til vaksine, sier han og peker på at Trumps tidligere pressesekretær, Sarah Huckabee Sanders, har anbefalt vaksinering og kalt vaksinen for «Trump-vaksine».

– Huckabee prøver å kalle vaksinen for «Trump-vaksine» for å få republikanerne til å ta den, sier Løkke.

TETT PÅ TRUMP: Donald Trumps tidligere pressesekretær Sarah Huckabee Sanders kaller vaksinene for Trump-vaksine. Foto: Jeff Roberson / TT NYHETSBYRÅN

VG har tidligere skrevet om den skjeve vaksine-statistikken i USA. I I mange delstater hvor Republikanerne er i flertall, er døds- og smittetallene høyere. Mandag satte den republikanske delstaten Florida ny nasjonal rekord i antall sykehusinnlagte med viruset.

Guvernøren i delstaten, Ron DeSantis, har tidligere vært svært kritisk til å innføre coronatiltak i delstaten. I slutten av juli uttalte han likevel at «Disse vaksinene redder liv» ifølge ABC News. Løkke er usikker på om de nye taktene vil hjelpe på smittetallene.

– Man kan si det er litt for lite, litt for sent. Det er usikkert om oppfordringen kommer til å fungere. Det er mange «anti-establishment»-republikanere som kan tenke at de nå tvinges til å ta vaksinen, sier Løkke.

USIKKER: Civita-rådgiver og USA-ekspert Eirik Løkke er usikker på om de mest innbitte vaksinemotstanderne i USA vil lytte til oppfordringer fra sentrale republikanere. Foto: CF-WESENBERG

«Et politisk spill»

USA var lenge et av foregangslandene i vaksinerings-kappløpet, men gjennom våren og sommeren har det rasende vaksinerings-tempoet stagnert. I skrivende stund er 49,3 prosent av den voksne befolkningen i USA fullvaksinert ifølge tall fra VGs oversikt.

– Det er ekstremt viktig at amerikanerne får opp tallene så mye som mulig. Problemet er ikke mangel på vaksiner, men mangel på vilje sier Løkke og peker på den økende smittetrenden i landet.

Løkke mener republikanernes motstand mot Biden-administrasjonens coronahåndtering har vært preget av opportunisme. I beste fall kan samme opportunisme føre til økt vaksineringsgrad, påpeker han.

– Det republikanske partiet posisjonerer seg politisk. Det har vært mye opportunisme rundt Trump, men anbefalingene som kommer nå er også del av et politisk spill, sier han og trekker frem Arkansas-guvernør Asa Hutchinson.

STAGNERER: De siste månedene har vaksineringsfremgangen i USA stagnert – samtidig øker smitten i flere delstater drastisk. Foto: Thomas Nilsson / VG

Tirsdag ble det kjent at Hutchinson har sagt at han angrer på at fikk vedtatt en lov som gjorde det ulovlig med påbud om munnbind i delstaten. En av Hutchinsons motkandidater til Guvernørvalget er nevnte Sarah Huckabee Sanders. Løkke mener begge nå prøver å nå større velgergrupper enn Trumps kjernevelgere.

Han understreker at republikanere i Kongressen og Representantenes hus enklere kan fremstå som vaksineskeptikere.

– Sånn som «Ko-Ko» Marjorie Taylor Greene, sier Løkke med referanse til det kontroversielle kongressmedlemmet som ble suspendert fra Twitter tidligere i sommer for å ha spredt falsk informasjon om coronaviruset. Den republikanske senatoren Ron Johnson fra Wisconsin forfekter også vaksineskepsis, skriver FiveThirtyEight.

Rettelse: I en tidligere utgave av denne saken skrev VG en bildetekst til et bilde av senator Lindsey Graham og senatets mindretallsleder Mitch McConnell med følgende ordlyd: «SNUR: Sentrale republikanere som senator Lindsey Graham (midten) og senatets mindretallsleder Mitch McConnell (til venstre) snur nå og oppfordrer amerikanere til å ta coronavaksine. Til høyre står senator James Lankford.»

Det stemmer ikke at McConnell eller Graham har snudd i spørsmålet om coronavaksine. Tvert imot har de begge oppfordret til å ta vaksinen over lengre tid. Bildeteksten og saken er nå oppdatert for å reflektere dette. Dette ble endret 8.08.2021 klokken 19.52.