DEN GANG DA: I dette bildet fra 2017 gir Donald Trump en penn til kongressrepresentant Liz Cheney. Nå gir han sin støtte til kandidaten som håper å felle henne.

Hun ville felle presidenten – slik skal Trump ta hevn

I mai mistet hun sin lederstilling i Det republikanske partiet. Nå gir Trump sin støtte til kandidaten som vil dytte Liz Cheney ut av kongressen.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

– Jeg støtter på det sterkeste Harriet Hageman, som stiller til valg mot den illojale krigshisseren Liz Cheney, heter det i en uttalelse fra tidligere president i USA, Donald Trump, torsdag.

Han vil altså ikke at sittende representant Liz Cheney skal nomineres som Republikanernes kandidat i mellomvalget 8. november neste år. Valget avgjør hvem som blir representant for delstaten Wyoming.

Republikanerne har vunnet delstaten i hvert eneste mellomvalg siden 1984.

– Hageman har min fulle støtte for å få byttet ut Cheney, som er Demokratenes største kilde til lydklipp og sitater, erklærer Trump.

Selv svarer Cheney bråkjekt på Twitter:

– Her er et sitat til dere: kom med det.

Cheney har markert seg som en av de sterkeste Trump-kritikerne i Det republikanske partiet:

Hun var én av kun ti republikanere som stemte for å stille den daværende presidenten for riksrett . Cheney mente han oppildnet tilhengerne sine i forkant av stormingen av Kongressen 6. januar i år.

Hun har kalt Trumps udokumenterte påstander om valgjuks for usanne.

I mai i år tordnet hun mot Trump , og lovet at hun ville gjør alt i sin makt for å «holde Trump unna Det Ovale kontor».

Partiet svarte med å i en avstemming frata henne ledervervet hun hadde i partiet: Frem til 12. mai hadde hun hatt partiets tredje mektigste posisjon.

– Forrådte landet

Kandidaten Trump nå støtter, Harriet Hageman, er utdannet advokat, har tidligere stilt til valg som guvernør (uten å lykkes) og har det siste året sittet i Republikanernes landsstyre.

Selv har Hageman tidligere vært en nær støttespiller av Liz Cheney, som hun nå stiller imot.

Nå har ikke Hageman like mange varme ord å komme med om Cheney – og stempler henne som landsforræder:

– Som mange andre fra Wyoming, støttet jeg Liz Cheney da hun stilte til valg som kongressrepresentant. Men så forrådte hun delstaten, hun forrådte landet og hun forrådte meg, raser utfordreren i en uttalelse, ifølge CNN.

UTFORDRER: En smørblid Harriet Hageman fotografert under en debatt da hun stilte som guvernørkandidat i 2018.

Onsdag sendte Hageman dessuten et brev til Republikanernes landsstyre for å formelt trekke seg fra vervet sitt der. Også der la hun frem noe frem sin kritikk av Liz Cheney:

– Vi forventer at våre folkevalgte respekterer synspunktene og verdiene hos folket som valgte dem inn. Ansvarlighet er et nøkkelord, og jeg er glad partiet vårt krever dette, skrev Hageman i brevet, ifølge Politico.

Kritikken innebærer et tydelig toneskifte for Hageman. Tidligere var hun del av ledelsen for Cheneys kampanje for å bli senator for Wyoming i 2014.

Hun har også skrytt uhemmet av sin nye motstander i et Facebook-innlegg i 2018, og hadde frem til og med tirsdag et bilde av seg selv og Cheney på sin personlige nettside. Bildet er nå tatt ned.

Full støtte fra Trump

Med støtteerklæringen fra Trump denne uken, ser det ut til at den avgåtte presidenten endelig ønsker å få sin hevn over Cheney, ved å få sine tilhengere til å stemme på Hageman.

Han stempler også Cheney som en «Republican in Name Only» (RINO) – med andre ord kun en republikaner på papiret. Harriet Hageman er derimot ekte vare, mener Trump:

– Harriet er all-in når det gjelder å sette Amerika først, erklærer han.

AVGÅTT, MEN IKKE STILLE: Donald Trump avbildet på et valgmøte i Wellington i Ohio i juni i år.

Det kan føre til at Cheney blir presset ut av Representantenes hus, hvor hun er folkevalgt for delstaten Wyoming.

I sin støtteerklæring, omtaler Trump Hageman som «en fjerdegenerasjons datter av Wyoming» og «en veldig fremgangsrik advokat».

– Hun elsker staten Wyoming, er sterk når det kommer til kriminalitet- og grensepolitikk, og elsker vårt militær og våre veteraner, lister Trump opp, blant flere andre eksempler på hvorfor han mener Hageman er en bedre kandidat.