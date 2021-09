ÅSTEDET: Drapet skjedde på sykehusområdet i Forsby 4.

Tre tenåringsgutter dømt for drap i Finland

Guttene ble fredag dømt til åtte, ni og ti års fengsel for å ha mishandlet en tidligere kamerat til døde i desember i fjor.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Nå nettopp

De tre domfelte er alle født 2004. Politiinspektør Marko Forss beskriver drapet som både spesielt brutalt og grusomt overfor BBC.

– Offeret ble utsatt for alvorlig og langvarig vold påført forskjellige deler av kroppen, sa Forss til kanalen.

Tingretten mener at de dømte må ha forstått at offeret deres vil dø som følge av deres handlinger.

De har handlet og deltatt på en måte som får tingretten til å mene at de har begått handlingen sammen, skriver den svenske utgaven av avisen Yle.

De dømte nektet straffskyld for drap, men to av dem erkjente grov kroppsskade med døden til følge. Den tredje har kun erkjent straffskyld for mishandlingen.

Pågripelsen av de tre nå dømte guttene ble gjort etter moren til en av de tre kontaktet politiet, skriver BBC.

Avisen beskriver at mishandlingen av gutten skal ha pågått i tre timer. De dømte skal ha gitt gutten sprit, og de skal ha slått og sparket. En av de dømte skal også ha slått med jernstang, og de skal ha tisset på offeret.

Drapet skjedde på sykehusområdet i Forsby 4. desember 2020. De dømte og offeret hadde samlet seg for å feire den yngste av de dømtes bursdag. I kommunikasjonen mellom de domfelte ser det ut til at de planla overfallet på forhånd, skriver avisen.

Mishandlingen skal også ha blitt filmet av guttene, som skal ha sendt klippene til hverandre gjennom sosiale medier.

MANGE ER PÅVIRKET: Tidligere i år ble det arrangert minnestund for offeret. Mange tente lys.

Den yngste av de dømte kom tilbake til stedet senere på kvelden. Ifølge aktor skal han da ha forstått at offeret enten var død, eller i ferd med å dø.

Dødsårsaken sies å være ribbeinsbrudd og skade på hjernen. Ifølge undersøkelsen av dødsårsaken døde offeret flere timer etter at mishandlingen ble avsluttet, står det i rettsdokumenter som avisen Yle har lest.

I dommen kommer det frem at offeret trolig ville overlevd dersom han hadde fått helsehjelp.

Liket ble ikke funnet før tre dager senere, av en bygningsarbeider. Nøyaktig når offeret døde er uklart.

MINNES: Folk har satt lys og blomster ved funnstedet.

I Finland kan personer under 18 år ikke dømmes til livsvarig fengsel. Men selv om de mistenkte ble dømt for drap, dømmes de i praksis maksimalt fire års fengsel, skriver Yle i en annen artikkel.

– Mindreårige dømt for drap kan dømmes til to til 12 års fengsel. Men 15 til 20-åringer tilbringer bare en tredjedel av denne tiden i fengsel, sa Matti Tolvanen, professor i strafferett og prosessrett ved Universitetet i Øst-Finland til nyhetsbyrået STT før rettsavgjørelsen.

Professoren forteller at landets lovgivere mener at livstidsdom er urimelig for en ung person fordi unge mennesker fortsatt utvikler seg. De er ennå ikke myndige og anses derfor ikke ved lov for å være modne nok til å kunne tenke gjennom handlingene sine.

– Ifølge studier forårsaker fengselsstraff betydelig mer skade på unge mennesker enn på voksne. Ifølge de som har skrevet lovene våre, må vi gi unge mennesker en sjanse til å komme tilbake til et såkalt normalt liv raskere enn en livstidsdom tillater, sier han.

Tolvanen understreker til nyhetsbyrået at straffen i seg selv ikke ender ved fengselsporten. Etter at de dømte er løslatt fra fengsel, fortsetter en betinget løslatelse. Dette betyr at unge mennesker fortsetter å bli overvåket.