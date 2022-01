Nato: En fransk marinesoldat deltar på en Nato-øvelse i Svartehavet sammen med det rumenske og italienske forsvaret 20. desember 2021.

Romania og Bulgaria avviser Russlands NATO-krav: − Uakseptabelt

Russland krever at Nato trekker sine styrker tilbake fra Bulgaria og Romania. Begge land avviser kravet, mens den rumenske presidenten ønsker flere Nato-styrker velkommen.

Russland vil ha en tilbaketrekning av Nato-styrker i land som ikke var medlem i Nato før 1997, skriver Russlands utenriksdepartement i en uttalelse fredag.

Uttalelsen kom i forkant av Antony Blinken og Sergej Lavrovs møte i Genéve fredag.

Både Bulgaria og Romania var snar til å rykke ut med forsikringer om at de ikke ville etterkomme kravene fra russisk side.

– Vi alene bestemmer hvordan vi organiserer forsvaret vårt, i samråd med våre partnere, kvitterer Bulgarias statsminister Kiril Petkov fredag.

– Ikke gjenstand for forhandling

Spenningene mellom Russland og Nato er høyere enn på lenge som følge av at Russland har utplassert flere enn 100.000 soldater samt tungt artilleri ved den russisk-ukrainske grensen.

For å trekke tilbake sine styrker ved grensen, krever Russland en rekke sikkerhetsgarantier fra Nato.

Et av dem er at Nato skal trekke tilbake sine styrker i det Russland anser som sin ’interessesfære’.

Uttalelsen fra det russiske utenriksdepartementet fredag spesifiserte at det gjelder land som ikke var medlem i Nato før 1997.

– Et slikt krav er uakseptabelt og kan ikke være gjenstand for forhandling, svarer det rumenske utenriksdepartementet i en uttalelse fredag.

Ønsker flere Nato-styrker velkommen

Videre i uttalelsen hevder Romanias utenriksdepartement at Natos tilstedeværelse i allierte land er en «utelukkende defensiv reaksjon på Russlands stadig mer aggressive fremferd i de østlige områdene».

Per nå har Romania om lag 1000 amerikanske styrker utplassert på sitt territorium, ifølge Reuters.

ØNSKER FLERE: Romanias president, Klaus Iohannis, ønsker flere Nato-styrker velkommen til landet.

Den rumenske presidenten Klaus Iohannis ønsket torsdag flere Nato-styrker velkommen etter at Frankrikes president Emmanuel Macron uttalte at han er villig til øke sitt militære bidrag til Nato, særskilt til Romania.

– Jeg ønsker varmt velkommen president Emmanuel Macron uttalelse om Frankrikes vilje til å bidra i Natos militære tilstedeværelse i Romania fremover, skrev Iohannis på Twitter.

– Et suverent land

Bulgaria har for øyeblikket 2500 Nato-styrker i landet og har vært vertskap for NATO-øvelser tidligere.

Statsminister Kiril Petkov kommenterte Russlands krav med at Nato ikke sorterer medlemsland i laverestående kategorier hvor det kollektive forsvaret gjelder i begrenset forstand.

Og avviste blankt Russlands krav.

– Bulgaria er et suverent land som har tatt sin avgjørelse om å bli Nato-medlem for lenge siden. Vi alene bestemmer hvordan vi organiserer forsvaret vårt, i samråd med våre partnere, sa Petkov i nasjonalforsamlingen fredag.

UENIG: Bulgarias statsminister Kiril Petkov avviser Russlands krav om at Nato-styrker skal trekke seg tilbake fra Bulgaria.

– Provokasjon mot Nato

Både Bulgaria og Romania var nære allierte av Sovjetunionen under den kalde krigen. I 2004 gikk begge land med i Atlanterhavsalliansen.

Kiran Rose Auerbach er postdoktor i sammenlignende politikk og har blant annet Sentral- og Øst-Europa som forskningsfelt.

Hun peker på at både Bulgaria og Romania har gjennomgått en vestlig orientering de siste tiårene.

– De er allerede medlemmer av EU, noe de har tjent mye på. De har sterke økonomiske incentiver for å bli på vestlig side, sier hun.

UREALISTISK: Kiran Rose Auerbach, postdoktor i sammenlignende politikk, mener Russlands krav om at Nato skal trekke tilbake sine styrker i Bulgaria og Romania er fullstendig urealistisk.

Auerbach mener kravet som kom fra det russiske utenriksdepartementet fredag er med på å skyve Bulgaria og Romania lenger unna, noe som svekker Russlands innflytelse i det de anser som sin interessesfære.

– Jeg tror det er fullstendig urealistisk at Nato vil etterkomme kravet om å trekke tilbake styrkene i disse landene, sier Auerbach.

Hvilket Russland er fullt klar over, mener hun. Hun foreslår at Moskva kan ha andre motiver for å fremme dette kravet.

– Det er en direkte provokasjon mot Nato. De bruker Bulgaria og Romania for å skape konflikt med Vesten, sier hun.