DREPT: En mann tar farvel med Zemari Ahmadi (43) under massebegravelsen av ham og medlemmer av familien hans. De ble drept i det amerikanske droneangrepet mandag 30. august i Kabul. Foto: MARCUS YAM/LOS ANGELES TIMES/Shu / Shutterstock

New York Times: Amerikansk droneangrep drepte hjelpearbeider – ikke terrorist

Til sammen ble ti personer drept i angrepet – syv av dem var barn. USA sier de fremdeles etterforsker angrepet.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Nå nettopp

Bare én dag før det siste amerikanske flyet forlot Kabul og Afghanistan, angrep det amerikanske forsvaret det de hevder var bilen til en IS-terrorist som skulle angripe den internasjonale Hamid Karzai-flyplassen.

Undersøkelser av videoopptak og intervjuer av en rekke vitner som den amerikanske storavisen New York Times har gjennomført, reiser imidlertid tvil rundt USAs offisielle versjonen av angrepet.

Avisen konkluderer nemlig med at droneangrepet drepte Zemari Ahmadi (43) og ni medlemmer av den utvidede familien hans.

Men for å forstå hvordan en slik tragisk feil kan ha skjedd, spoler vi først litt tilbake i tid.

Rundt to uker tidligere hadde den militante islamistgruppen Taliban tatt kontrollen over hovedstaden Kabul og sendt den afghanske regjeringen på flukt.

Amerikanske og vestlige styrker hadde samtidig evakuert til Hamid Karzai-flyplassen der de gjennomførte en storstilt evakuering av vestlige personer og afghanere som trengte beskyttelse fra Taliban. Utenfor og inne på flyplassen regjerte kaoset.

To dager før droneangrepet, midt under evakueringen, sprengte en selvmordsbomber seg selv i luften utenfor flyplassen og drepte rundt 200 personer – de fleste av dem sivile afghanere som desperat forsøkte å rømme landet.

Slik så det ut utenfor flyplassen før og etter selvmordsangrepet:

FLUKT: Slik så det ut utenfor en av inngangene ved Hamid Karzai-flyplassen i Kabul bare timer før terrorangrepet som drepte rundt 200 mennesker. Foto: AKHTER GULFAM / EPA

USA gjengjeldte angrepet og drepte det de hevder var to høytstående IS-medlemmer. IS-fraksjonen IS-K tok på seg ansvaret for terroren, som også tok livet av 13 amerikanske soldater.

Nå var frykten høy for nye terrorangrep mot flyplassen.

USAs president Joe Biden gikk lørdag 28. august ut og advarte om nærstående terrorangrep.

– Situasjonen på bakken fortsetter å være ekstremt farlig, og faren for terrorangrep mot flyplassen er fremdeles høy. Våre kommandanter informerte meg om at et angrep er høyst sannsynlig innen 24 til 36 timer, sa han da.

Og så smalt det, igjen – nær flyplassen – dagen etter Bidens advarsel.

Men det var ikke IS-terrorister som sto bak eksplosjonen denne gang. USA bekreftet at de hadde gjennomført et droneangrep. Og Pentagon hevdet de hadde eliminert en terrortrussel i Kabul.

Samtidig kom motstridende meldinger. På videoer fra treffstedet kunne man se tykk, svart røyk stige opp fra bakgården til et hus i et tettbebygd strøk.

TREFFSTED: Slektninger og naboer var samlet dagen etter i bakgården der den amerikanske dronen rammet en bil og tok livet av det som skal ha vær ti sivile. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Undersøkelsene til New York Times støtter opp om at ti familiemedlemmer drept i det amerikanske angrepet – det siste kjente angrepet USA gjennomførte i den 20 år lange krigen i Afghanistan.

USA hevdet i ettertid at bilen de angrep, inneholdt en IS-bombe som utgjorde en nært forestående trussel mot amerikanske styrker ved flyplassen.

Tjenestepersoner i det amerikanske forsvaret sa at de ikke var klar over identiteten til sjåføren da dronen ble avfyrt, men at de anså ham som mistenkelig ut fra hvordan de tolket aktivitetene hans den dagen. De sa også at sjåføren muligens hadde besøkt et tilholdssted til IS, og at han på et tidspunkt lastet opp bilen med det de trodde kunne være eksplosiver.

USIKKER: Talsperson i det amerikanske forsvarsdepartementet, John Kirby, sa under en pressekonferanse at de ville etterforske om angrepet tok sivile liv.

I intervjuene New York Times har gjort med flere enn ti medarbeidere til Zemari Ahmadi som ble drept i angrepet, kommer det frem at han i lang tid hadde vært ansatt i en amerikansk hjelpeorganisasjon.

Undersøkelsene avisen har gjort, gir beviser som antyder at bevegelsene og reisene til Ahmadi den dagen egentlig involverte å transportere kolleger til og fra jobb.

I tillegg viser analyser av videoopptak at hva det amerikanske forsvaret muligens har sett Ahmadi og kolleger gjøre, var å laste opp bilen hans med vannkanner for å forsyne familien sin med vann.

USA fremholder fremdeles at angrepet muligens drepte tre sivile, men avisens undersøkelser, og familiens vitnemål, viser at angrepet drepte ti sivile, inkludert syv barn.

Dronen traff like etter Ahmadi hadde kjørt bilen inn i bakgården til huset. Ifølge familiemedlemmer var flere barn ute i bakgården og bilens motor fremdeles i gang.

Det amerikanske forsvaret hevder også det er rimelig å konkludere med at angrepet utløste en ny eksplosjon som igjen førte til at flere sivile ble drept, noe eksperter nå avviser overfor avisen. Ekspertene mener at skadene på treffstedet tydelig viser at det kun var en rakett fra en drone som traff bilen og at en bilbrann så oppsto.

DREPT: Broren til Zemari Ahmadi, Emal, viser bilder av familiemedlemmer som ble drept i det amerikanske droneangrepet. Foto: Khwaja Tawfiq Sediqi / AP

Naboer og en afghanske helsetjenesteperson bekreftet at døde barn ble hentet bort fra bakgården. De sa også at eksplosjonen maltrakterte de fleste av ofrene – dagen etter så en reporter på stedet, blant annet fragmenter av menneskelevninger på innsiden og utsiden av bakgården.

Familien til Zemari Ahmadi har også vist frem bilder av flere svært utbrente barn.

Disse ti ble drept i angrepet, sier familien:

Zemari Ahmadi (43) og tre av barna hans:

Zamir (20), Faisal (16) og Farzad (10)

Ahmadis fetter Naser (30)

Tre av broren Romals barn: Arwin (7), Benyamin (6) og Hayat (2)

Og de to jentene Malika og Somaya, begge tre år gamle

Ifølge familien hadde Ahmadi søkt om rett til å flykte til USA, det samme hadde en annen slektning av ham som hadde jobbet for det amerikanske forsvaret.

– Alle var uskyldige. Dere sier han var IS, men han jobbet for amerikanerne, uttalte broren Emal.

Morgenen etter droneangrepet ble det utført et rakettangrep mot flyplassen i Kabul som IS hevder å stå bak. Det ble utført fra en Toyota Corolla lik den bilen Ahmadi kjørte, skriver New York Times.