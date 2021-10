SULTER: Et barn som skal lide av alvorlig underernæring får behandling på et sykehus i Tigray-provinsen i Etiopia. Bildet er delt anonymt med nyhetsbyrået AP.

Eriksen Søreide om Etiopia: − Uakseptabelt

Samtidig som FN advarer mot en enorm hungersnød i landet har Etiopia utvist FN-toppene som forsøker å avverge sultkatastrofen. Nå blir det lukket møte i Sikkerhetsrådet.

Av Jostein Matre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Handlingen har skapt sjokkbølger i det internasjonale samfunnet. USA, EU og Storbritannia er blant dem som har fordømt at Etiopia vil utvise syv FN-topper, blant dem sjefene for Unicef og FNs nødhjelpskontor.

Det samme gjør Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H):

– Etiopias utvisning av syv representanter fra FN – organisasjoner er uakseptabel, og vi støtter fullt opp om FNs generalsekretærs klare uttalelse og bestrebelser for at de FN-ansatte kan fortsette sitt viktige arbeid. Etiopia må umiddelbart trekke utvisningene tilbake, sier statsråden i en uttalelse.

Hun røper også at det fredag ettermiddag pågår samtaler «på høyt nivå» for å reversere beslutningen.

UTENRIKSMINISTER: Ine Eriksen Søreide (H).

FNs generalsekretær raser mot den etiopiske avgjørelsen:

– Jeg er sjokkert over opplysningene om at regjeringen i Etiopia har erklært syv FN-ansatte, blant dem høytstående humanitære FN-ansatte, for persona non grata, sa António Guterres torsdag.

USA har allerede truet med sanksjoner, og flere land – inkludert Norge – har bedt FNs sikkerhetsråd ta umiddelbare grep.

– Det å hindre humanitære operasjoner og å frata egne borgere det de trenger for å overleve, er uakseptabelt, sa president Joe Bidens pressesekretær Jen Psaki torsdag.

Den norske utenriksministeren opplyser til VG at Sikkerhetsrådet er på saken.

– Det blir et lukket møte senere i dag.

VEIES: Et underernært i Tigray barn veies.

Skal ha ødelagt matlagre

De skarpe reaksjonene kommer fordi FN er i landet i et forsøk på å bekjempe det som hjelpeorganisasjoner har omtalt som en kommende sultkatastrofe i Tigray-regionen. FN har selv lenge advart mot situasjonen i landet.

Regjeringen, som er ledet av statsminister Abiy Ahmed – som for mindre enn to år siden mottok Nobels fredspris i Oslo -, er beskyldt for å ha gjort flere grep for å hindre humanitær hjelp til regionen, som har vært preget av borgerkrig det siste året.

Blant annet skal de ha blokkert forsyninger med mat, medisinsk utstyr og drivstoff. De er også beskyldt for å ha ødelagt og plyndret matlagre.

FREDSPRISVINNER: Etiopias statsminister Abiy Ahmed mottok hyllest fra balkongen på Grand Hotell i Oslo den 10. desember 2019.

Regjeringen hevder på sin side at hjelpearbeidere har støttet soldatene i Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF), som kjemper mot regjeringsstyrkene. Organisasjonene har avvist dette.

Det siste fremstøtet fra regjeringen, som kommer etter at de hevdet at FN har blandet seg inn i landets indre anliggender, blir sett på som det så langt mest dramatiske for de 6 millionene som bor der.

6 millioner mennesker som har desperat behov for hjelp, men som nå risikerer at de som skulle koordinere hjelpearbeidet forsvinner.

REGJERINGSHÆREN: Etiopiske soldater fra regjeringshæren i byen Dansha.

Udemokratisk og undertrykkende

Ine Eriksen Søreide påpeker at FN ikke er en part i den etiopiske konflikten. Hun fremhever at FN jobber for landets innbyggere, og har tilstedeværelse for å gi beskyttelse i hele landet. Hun mener utvisningene rammer de aller svakeste.

– Barn, flyktninger og mennesker på randen av hungersnød. Det gjør det også meget vanskelig å etterforske omfattende og grove brudd på menneskerettighetene.

Statsråden frykter for konsekvensene dersom den etiopiske regjeringen nå begrenser dialog og samarbeid med det internasjonale samfunn.

– At den på denne måten prøver å isolere seg fra kritikk, har store konsekvenser for FNs mulighet til å bistå landet. Det bringer landet inn i en lite attraktiv klubb av udemokratiske og undertrykkende land, sier Eriksen Søreide.

TOMT: Et matvareleger drevet av Verdens matvareprogram står tomt og skadet i en flyktningleir i Tigray.

– Folk vil begynne å dø

På 80-tallet døde rundt 1 million mennesker da hungersnød rammet landet. Det er det mange som husker godt. Blant dem FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths. Han er forferdet over situasjonen og sa i et intervju med nyhetsbyrået AP tidligere denne uken at han er svært bekymret for hva som er i vente.

– Krisen i Etiopia er en skamplett på vår samvittighet, sa Griffiths.

Han forteller at bare 10 prosent av nødhjelpen har nådd frem til Tigray de siste ukene.

– Mangelen på mat betyr at folk vil begynne å dø.

FN-TOPP: FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths.

Ifølge AP skal sultdøden allerede ha inntruffet flere steder.

FNs nødhjelpssjef i landet har nylig fortalt at lagrene med nødhjelp, kontanter og drivstoff enten er tomme, eller i ferd med å tømmes. Matlagrene har stått tomme i over en måned allerede.

– Nå spises det røtter, blomster og planter i stedet for normal mat, fortalte Griffiths.

– Menneskeskapt hungersnød

Ifølge AP har et lokalt universitet i Tigray, Mekele-universitetet, i et brev til FN og EU advart om en kommende katastrofe, som de mener regjeringen har forsøkt holdt skjult for verden blant annet ved å kutte tilgang til telefon, internett og banktjenester.

HER KJEMPES DET: I den etiopiske regionen Tigray, som grenser mot Eritrea og Sudan, raser en blodig borgerkrig.

– Tigray opplever en menneskeskapt hungersnød som vil få sultkatastrofen i 1984 til å blekne i sammenligning.

En fersk FN-rapport forteller allerede om feil- og underernæring blant barn, gravide og ammende kvinner man ikke har sett maken til.

Andelen underernærte i Tigray er nå over 22 prosent, omtrent det samme som i Somalia i 2011 på begynnelsen av hungersnøden der. En kvart million mennesker mistet den gang livet.

Bekymret

Landsjefen for Kirkens nødhjelp i Etiopia, Evind Aalborg, forteller til VG at de er bekymret over at hjelpearbeidere blir bedt om å reise.

– Dette er et uttrykk for den alvorlige krisen landet er i. Det er ikke akseptabelt at FN og andre humanitære aktører ikke har tilgang til et land hvor behovene for nødhjelp og bistand er store og økende, sier han.

Aalborg forklarer at det er vanskelig å nå frem i Tigray på grunn av sikkerhetssituasjonen, men at de har et fokus på å hjelpe interne flyktninger som kommer fra regionen.

– Men vi har fokus på å hjelpe mennesker som er fordrevne fra Tigray, hvor det også er store behov nå.

– Vi ber alle stridende parter om å sikre tilgang for humanitære aktører og at humanitære prinsipper overholdes og beskyttes, legger han til.