ADVARER: Jen Psaki på pressekonferanse i Det hvite hus mandag ettermiddag lokal tid.

USA advarer Kina mot Russland-hjelp: − Det vil få betydelige konsekvenser

DET HVITE HUS (VG) USA sier at det vil få betydelige konsekvenser hvis Kina hjelper Russland økonomisk under Ukraina-krigen. Møtet mellom stormaktene mandag varte i syv «intense timer», ifølge USA.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Hvis de gir militær eller annen støtte som bryter med sanksjoner eller støtter krigshandlinger, så vil det få betydelige konsekvenser, advarte pressetalsperson Jen Psaki da hun møtte pressen i Det hvite hus mandag ettermiddag lokal tid.

På spørsmål fra pressen avviste Psaki å utdype om USA mener at Kina allerede har gitt russerne militær, økonomisk eller annen assistanse som vil være et brudd på sanksjonene mot Russland.

Flere amerikanske medier meldte søndag basert at Russland skal ha bedt om en slik type hjelp.

Den kontante beskjeden fra Beijing mandag var at en slik påstand var «desinformasjon».

Russland har avvist at de har bedt kineserne om hjelp.

ADVART: Russlands president Vladimir Putin fikk igjen passet sitt påskrevet fra talerstolen i Det hvite hus for en «barbarisk» invasjon av Ukraina.

Advarte før toppmøte

Psaki advarte på pressekonferansen flere ganger kineserne om å gjøre ting som ville bryte med sanksjonene, men hun ville utdype hvilke konsekvenser det kunne få.

Hun sa også pressekonferansen at hun ikke kan utdype hvilken etteretning USA sitter på om kontakten mellom Russland og Kina.

President Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan advarte tidligere mandag i lignende ordelag om at det ville koste Kina dyrt om de støtter Russland i krigen.

Han møtte Kinas Yang Jiechi til et møte om Ukraina-krigen i Roma.

Ifølge Psaki varte møtet mellom Sullivan og Jiechi i «syv intense timer».

RÅDGIVER: Jake Sullivan er nasjonal sikkerhetsrådgiver for Joe Biden.

– Konsekvenser internasjonalt

I forkant av møtet mellom USA og Kina ble kineserne advart om at hjelp til Russland nå vil få konsekvenser utover forholdet til USA.

– Vår nasjonale sikkerhetsrådgiver og delegasjon tok direkte og veldig klart opp vår bekymrning knyttet til Kinas tøtte til Russland etter invasjonen, og hvilke følger en slik støtte kan ha ikke bare for forholdet til USA, men for Kinas forhold til andre deler av verden, sa USAs utenrikstalsperson Ned Price.

Psaki understreket at selv om Kina er en økonomisk stormakt, så står de bare for rundt 15 til 20 prosent av verdensøkonomien.

USA har ikke ønsket å bidra til å sende sovjetiske MIG-kampfly til Ukraina eller innføre en flyforbudssone.

Psaki understreket på pressekonferansen at USA og Nato ikke vil ha en direkte konfrontasjon med Russland.

Joe Biden har tidligere kalt et slik scenario for «tredje verdenskrig».

– Men vi har knust den russiske økonomien, støttet ukrainerne med utstyr og humanitær hjelp, sa Psaki.

Rekke fordømmelser

141 land fordømte Russlands invasjon av Ukraina under den ekstraordinære generalforsamlingen i FN for snart to uker siden.

Kina, som er nær samarbeidspartner med Russland på mange felt, var ett av 35 land som avsto fra å stemme.

Utover det har Kina uttrykt sterk bekymring for krigføringen i Ukraina, men samtidig sag at vennskapet med Russland står fjellstøtt.