SIKTET: Knut Bry (75) er en internasjonalt anerkjent fotograf, og har mottatt en rekke priser for arbeidet sitt. Nå er han i varetekt hos kystvakten på øya Lesvos.

Fotograf Knut Bry siktet for spionasje i Hellas – høring utsatt til mandag

Den kjente, norske fotografen Knut Bry (75) ble pågrepet og siktet for spionasje etter å ha tatt bilder på avstand av et gresk militærfartøy på den greske øya Lesvos. Nå er han i varetekt og venter på å få fremstilt saken sin for høring.

Etter to netter i varetekt hos den greske kystvakten skulle saken til Knut Bry fremstilles for høring hos retten i Mytilene på den greske øya Lesvos.

Nå er høringen utsatt til mandag, opplyser Brys advokat Haris Petsikos til VG.

Det er den tiltalte part som har bedt om utsettelse.

– Vi trenger mer tid til å forberede oss. Vi venter på noen dokumenter fra Norge, og vi må forberede noen argumenter, sier advokaten.

Advokaten er sammen med Knut Bry da VG snakker med ham, men de greske myndighetene gir ham ikke tillatelse til å snakke med oss på det tidspunktet, ifølge Petsikos.

Siktet for spionasje

Onsdag formiddag gikk nordmannen langs havnen i Mytilene, hovedstaden på den greske øya Lesvos, og fotograferte.

Noen av bildene han tok var rettet utover mot sjøen i havnen, og slik kom han i skade for å avbilde et militært fartøy.

Slik beskriver hans advokat samt en kollega fra hjelpeorganisasjonen «Lesvos Solidarity» hendelsesforløpet.

Det skal være bakgrunnen for at han ble pågrepet og arrestert av den greske kystvakten.

Kort tid etter ble han presentert for siktelsen – som er spionasje.

Det bekrefter advokat Haris Petsikos til VG.

Norsk UD bekrefter også at en norsk statsborger er arrestert i Hellas.

– Ambassaden i Athen har tilbudt konsulær bistand i tråd med gjeldende rammer for bistand til norske borgere i utlandet, skriver talsperson i UD Siri R. Svendsen videre.

VG har vært i kontakt med Kystvakten i Mytilene. De ønsker ikke å kommentere saken.

– Latterlig

Advokat Petsikos har mottatt siktelsen fra påtalemyndigheten og sier det ikke finnes noe bevis for at Bry har begått spionasje.

– Han tok syv til åtte bilder av to båter – et marinefartøy og en båt fra Kystvakten – som var på vei ut av havnen. Bildene ble tatt fra avstand og kunne vært tatt av hvem som helst, sier Petsikos.

– Det hele ser ganske latterlig ut, spør du meg.

HÅNDJERN: Knut Bry i varetekt torsdag.

Knut Bry skal ha deltatt som frivillig hjelpearbeider på øya Lesvos. Der jobbet han med å distribuere mat til flyktninger i mottaksleiren og i boliger, i regi av hjelpeorganisasjonen «Solidarity Lesvos».

I tillegg arbeider han med å ta bilder til et bokprosjekt i samarbeid med Metochi studiesenter (UiA), der formålet er å dokumentere kulturhistorien på øya.

Efi Latsoudi er en av hjelpeorganisasjonens ledere og var med advokat Petsikos da de møtte Bry i varetekt i en celle hos Mytilene kystvakt torsdag morgen.

KONTAKT: Efi Latsoudi er en av lederne i organisasjonen «Lesvos Solidarity» og har hatt kontakt med Knut Bry etter pågripelsen.

Hevder det kan være politisk motivert

– Knut hadde det etter forholdene bra da vi møtte ham, men han var veldig emosjonell. Han visste ikke hvor alvorlig anklagene var på det tidspunktet, forteller Latsoudi.

Hun har samarbeidet med Bry over en rekke år, da han flere ganger har reist ned og bidratt til hjelpearbeidet med mottak av flyktninger på Lesvos.

Latsoudi mer enn antyder at pågripelsen av Knut Bry kan ha vært politisk motivert.

– Jeg tror det henger sammen med kriminalisering av solidaritetsarbeid, sier hun og hevder at organisasjonen gjentatte ganger har opplevd å bli motarbeidet av de greske myndighetene.

Hun presiser at hun ikke vet om Kystvakten har gått målrettet etter Knut Bry.

– Knut er en veldig stille og rolig person. Han er en kunstner som dedikerer seg til solidaritet. Slik jeg kjenner ham så tar han bilder hele tiden, overalt hvor han går, sier Latsoudi.

Knut Bry er kjent som kunstfotograf og tidligere filmregissør. For bildene sine har han mottatt en rekke priser, blant annet «årets fotograf» i USA i 1986 og i Norge i 1989.

Han har permanente utstillinger på Henie Onstad Kunstsenter, på Preus museum i Horten og på Nordnorske kunstsamlinger.

Bry er kjent med at VG omtaler saken.