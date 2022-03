TALER: På videolink snakket Volodymyr Zelenskyj til tyske parlamentarikere torsdag morgen.

Zelenskyj ber om tysk hjelp til å rive «muren» Russland setter opp i Europa

Riv muren «mellom frihet og trelldom» i Europa, ber Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en tale til den tyske nasjonalforsamlingen torsdag morgen.

Av Stella Bugge og NTB

Her ble han møtt med en stående applaus av de tyske politikerne som han snakket til via en videolink.

– Dette er ikke en Berlinmur – det er en mur i Sentral-Europa mellom frihet og trelldom, og den muren blir høyere for hver bombe som slippes over Ukraina, sa Volodymyr Zelenskyj til de tyske folkevalgte.

Zelenskyj fortsetter dermed sin videobaserte «tour» til verdens nasjonalforsamlinger med bønn om hjelp til sitt utbombede land.

– Det er hva jeg sier til deg, kjære forbundskansler Scholz; ødelegg denne muren, sa han ifølge Reuters og la til:

– Gi Tyskland lederrollen som landet har fått, slik at dine etterkommere er stolte av deg. Støtt frihet, støtt Ukraina, stopp denne krigen, hjelp oss med å stoppe denne krigen.

I Bundestag bønnfalt han nok en gang verden om å innføre en flyforbudssone over Ukraina.

I alle sine taler retter Zelenskyj seg klart og tydelig til det publikumet han har foran seg. Da han forrige uke snakket til britene brukte han noe av tidligere statsminister Winston Churchills berømte ord under andre verdenskrig. Og da han onsdag talte til den amerikanske kongressen trakk han paralleller til angrepet på Pearl Harbor i 1941 og 11. september 2001.

Han viste også en video av grusomheter fra krigen – se den her:

I Tyskland viser han altså til Berlinmurens fall i 1989 som endte med et gjenforent Tyskland og bruker formuleringen som den tidligere amerikanske presidenten Ronald Reagens brukte overfor Sovjetunionens siste leder, Mikhail Gorbatsjov, da han ba Gorbatsjov rive muren.

Det var ikke den eneste historiske referansen i Zelenskyjs følelsesladde tale til de tyske politikerne. Han kom også med en tydelig referanse til holocaust og andre verdenskrig.

– Hvert år sier politikere «aldri mer». Nå ser jeg at de ordene er null verdt. Et folk er i ferd med å ødelegges i Europa, sa den ukrainske presidenten.

Flere av temaene den ukrainske presidenten tok opp i Bundestag er de samme som da han talte til det britiske parlamentet og da han onsdag snakket til den amerikanske kongressen hvor han også viste en rystende video. Zelenskyj har tidligere også holdt en følelsesladd appell til EU-parlamentet.

Men han kom også med kritikk av Tysklands for å sette økonomi før sikkerhet i tiden før Russlands invasjon. Zelenskyj kritiserte landets støtte til gassledningen Nord Stream 2, som skulle føre gass fra Russland til Europa, med ilandføring i nettopp Tyskland. Ukraina var ett av flere land som var imot prosjektet og mente det truet sikkerheten.

De tyske parlamentarikerne også høre at han mente Europas sanksjoner kom for sent.

