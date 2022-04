TUNGT BEVÆPNET: En soldat tilhørende russiskstøttede separatiststyrker i Donetsk utenfor en bygning skadet i krigføringen i Mariupol tidligere denne uken.

Eksperter: Krigen i Øst-Ukraina kan bli en blodig hengemyr

Russland retter oppmerksomheten mot Øst-Ukraina og det pågår allerede kamper. En ny by er allerede under russisk kontroll.

I slutten av mars erklærte russiske myndigheter at de ville trekke seg ut av Kyiv og andre områder nord i Ukraina for å konsentrere seg om Donbas-regionen.

Russland har flyttet en del av styrkene mot Øst-Ukraina allerede og er klar for en mindre offensiv, sier Tom Røseth, som er hovedlærer i etterretning og førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole, til VG.

Men en større offensiv har hittil latt vente på seg. Det meldes likevel om kamper og russiske styrker skal blant annet ha tatt kontroll på byen Kreminna i Luhansk oblast mandag formiddag.

– Nå er kontrollen over byen tapt, og det er gatekamper, skriver guvernør Serhiy Haidai på Telegram.

Han presiserer at ingen steder i regionen er trygge og ber innbyggerne evakuere.

En av grunnene til at den store offensiven lar vente på seg kan være været.

– De angriper jo, men de anvender ikke de fulle styrkene ennå. Om det er været som har forsinket dem eller om de venter på ytterligere forsterkninger, vet jeg ikke, sier Røseth.

Men når det først skjer, blir det alt annet enn raskt og effektivt, tror Røseth.

– Slik som krigen har utartet så langt, blir det mest sannsynlig en hengemyr for russerne, sier han.

Også The New York Times har snakket med eksperter som sier at krigen i Øst-Ukraina trolig vil bli lang og svært blodig.

UKRAINA-EKSPERT: Tom Røseth.

Ikke kampklare

Russland sender nå helikoptre til Ukrainas østlige grenser og soldater og artilleri inn i området for å gjøre seg klare. Men det kan ta Russland flere uker å konsolidere styrkene som trengs for å sette inn støtet i Øst-Ukraina, skriver The New York Times.

Oberstløytnant Palle Ydstebø sier til VG at selv om styrkene i området begynner å få en anselig størrelse, er det usikkert hva slags tilstand disse styrkene er i.

– Det som er krevende, er å få integrert disse styrkene inn i en skikkelig kamporganisasjon. At russiske styrker har kjempet separat over hele Ukraina, har vært deres hovedproblem hele veien, sier Ydstebø.

Ifølge oberstløytnanten har de russiske styrkene i stor grad operert med dårlig koordinering og logistikk. Han sier at det er bemerkelsesverdig at russerne fortsetter å utføre fragmenterte angrep mot Ukraina flere steder i landet.

– Logistikk er ikke en ærefull tjeneste, men den er kritisk. I Luhansk virker det som om de prøver å omringe de ukrainske sidene, men i beste fall er det marginal fremgang. De trenger å erobre kritisk infrastruktur for å kunne utvikle dette til en større operasjon, sier han.

– Og i stedet for å bygge opp en større enhet i Donbas gjør de flere småangrep og sender soldater rett i kamp i stedet.

Vil isolere ukrainske styrker

Russland vil trolig avvente en konklusjon i Mariupol før de setter inn en ny storoffensiv, tror Røseth og Ydstebø. Byen, som ukrainske styrker har forsvart i snart to måneder, er siste skanse for at Russland skal kunne lage en landbro i Ukraina fra fastlandet til Krim-halvøya.

Da vil de trolig forsøke en avskjæring mellom Izium og Mariupol og foreta en såkalt knipetangsmanøver for å isolere de store styrkene som Ukraina har i Donetsk-området.

En knipetangmanøver er en militær taktikk hvor en styrke under fremrykning angripes på begge sider så de blir omringet og ikke kan få støtte fra andre styrker.

ØDELAGT: En bro i nærheten av den russiskbeleirede byen Izium i Donbas-regionen er ødelagt. Ifølge det ukrainske forsvarsdepartementet sto ukrainske spesialstyrker bak.

Godt forberedt

Men også Ukraina bygger opp styrkene i øst og får tilsendt nye våpen fra Nato-land. Samtidig har USA fortsatt å øke mengden våpen som blir sendt til Ukraina, noe som har ført til advarsler fra Russland.

Nylig annonserte president Joe Biden en våpenpakke på 800 millioner dollar som inkluderer langdistanseartilleri, droner og pansrede kjøretøyer.

I deler av områdene som Russland kommer til å prøve overta, har ukrainske styrker allerede veletablerte, sterke forsvarsposisjoner, ifølge New York Times.

Mange styrker i dette området er også mer erfarne og hardføre som følge av krigingen mot russiskstøttede separatister i Donbas-regionen de siste åtte årene. Samtidig har ikke russerne lykkes med å rekruttere så mange nye vernepliktige som de har ønsket.

STRID: En prorussisk soldat laster ammunisjon inn i en stridsvogn i Mariupol tidligere denne uken.

– Russerne hevder å ha ødelagt mange ukrainske drivstofflagre, så det er en mulig begrensning. De har sikkert også slitasje på mye materiell, men så har de mye mer motivert personell, sier Røseth om ukrainske styrker.

Forsyningskjeder og lav moral

Dersom Russland skal lykkes i Øst-Ukraina, må de løse problemer de har hatt med forsyningskjeder, lederskap og lav moral blant russiske soldater, skriver New York Times.

– Vi skal være forsiktige med å si at alt er dårlig, men de sliter jo med moralen. Det er en etablert faktor, sier Røseth.

TROPPEFORFLYTNINGER: Russiske styrker på vei til Mariupol fredag.

Motivasjonen varierer veldig innad i den russiske hæren, forklarer Røseth. Blant vernepliktige og kontraktsoldater nok moralen dårligere enn hos mer kapable, trente avdelinger. Også store deler av styrkene i Luhansk og Donetsk er mer motiverte.

Den beryktede russiske generalen Aleksandr Dvornikov (60), som er omtalt som «Slakteren fra Syria», har nylig tatt over kommandoen for den russiske krigsoperasjonen i Ukraina. Det kan hjelpe med å styrke russisk side, men det er fortsatt ikke optimalt, ifølge Røseth.

– Nå som de har en mer enhetlig kommando, mer mål og mening og får mer informasjon, kan det hende at russiske styrker blir noe mer motivert.

– Samtidig har de allerede fått motstand nord for Kyiv og måtte reposisjonere. Det er nok mange russiske soldater som lurer på hvordan kamphandlingene egentlig går når de stadig er med på å troppeforflytte og omorganisere, sier Røseth.

VEINETT: En lokal beboer i Mariupol går nedover en øde gate fredag.

Kan gå mer brutalt til verks

Et minimum for Russland er å vinne de administrative sentrene i Luhansk og Donetsk, samt en landbro til Krim, ifølge Røseth.

– Hvis det ikke er oppnådd innen 9. mai, så er det en nedtur for Russland. Den datoen er viktig for russerne, sier Røseth.

Det er datoen da Russland hvert år feirer seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig. Vestlig etterretning har informasjon som tilsier at Russlands president Vladimir Putin har et mål om å oppnå seier i Ukraina før den datoen.

Men det kan være en mulig utfordring når den politiske tidslinjen styrer krigshandlingen heller enn krigen.

– Det er absolutt mulig at Russland ikke oppnår disse målene innen den tid og at ukrainerne fortsetter å stå imot, sier han.

Røseth er da bekymret for at Russland kan gå mer brutalt til verks.

– Ukrainerne har ytt sterk motstand, som øker frustrasjonen for Russland. Så det kan godt tenkes at de da vil bli mindre diskriminerende med tanke på våpenbruk, slik at tap av sivile potensielt blir større.