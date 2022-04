MERKET MED Z: Russiske styrker i Mariupol sentrum tirsdag.

Motstridende meldinger: 1000 soldater har overgitt seg – eller gjennomført spesialoperasjon

Det russiske forsvarsdepartementet hevder onsdag at over 1026 ukrainske soldater har overgitt seg i Mariupol. Ukraina hevder derimot at de har gjennomført et vågalt forsvar av byen.

Det er det russiske nyhetsbyrået Sputnik som melder om overgivelsene. Påstandene er ikke bekreftet av hverken Ukraina eller noen tredjepart.

Talsperson Oleksandr Matuzjanyk i det ukrainske forsvarsdepartementet sier til Reuters at han ikke har informasjon om dette. Samtidig hevder ukrainerne dessuten på sin side at de har klart å styrke forsvart av havnebyen gjennom en vågal spesialoperasjon.

Hevder de har fått forsterkninger

Den mye omtalte Azov-brigaden har nå fått hjelp av infanterisoldater fra den 36. marinebrigade, skriver president Zelenskyjs rågiver Oleksij Arestovytsj på Facebook.

Han kaller det en kompleks og svært risikabel manøver og har gjennom den klart å slutte seg til Azov-soldatene, som i lang tid har forsvart Mariupol alene.

Arestovytsj konkluderer med at Azov-soldatene har fått betydelige forsterkninger, at 36. brigade unngikk nederlag og at forsvaret av byen nå er styrket.

– Det er det som skjer når offiserer ikke mister hodet, men opprettholder kommandoen og kontrollen over troppene. La oss ikke tape. Hæren vet hva den gjør, skriver Arestovytsj.

Opplysningene er ikke bekreftet fra russisk side.

Omstridte meldinger

I et følelsesladd innlegg fra det som skulle være nettopp Ukrainas 36. marinebrigade ble det mandag hevdet at de er tomme for ammunisjon og står overfor død eller fangenskap. Ukrainske myndigheter avviser påstandene.

Eksperter var også da usikker på om innlegget er ekte. Mariupols viseordfører Sergej Orlov avviste overfor BBC at troppene er i ferd med å gå tom for ammunisjon, og sier de vil kjempe «det siste slaget».

BAGGASJE: En kvinne drar koffertene etter seg i et utbombet nabolag i Mariupol forrige uke.

Den hardt herjede havnebyen Mariupol ved Azovhavet sør i landet, har siden krigens start vært beleiret av russiske styrker. Den humanitære situasjonen i den strategisk viktige har lenge blitt beskrevet som katastrofal.

Mariuopols ordfører Vadym Bojtsjenko hevdet mandag denne uken at flere enn 10.000 sivile har mistet livet i byen. Han mener dødstallet kan passere 20.000.

