MØTE MED FORSVARSMINISTEREN: President Vladimir Putin og forsvarsminister Sergej Sjojgu i møte torsdag. En video fra seansen er offentliggjort av Kreml.

Rykter om Putin-helse etter dette bildet

Det dukker opp spekulasjoner om presidentens helse etter at Vladimir Putin (69) holdt intenst tak i det lille bordet da han torsdag hadde møte med forsvarsminister Sergej Sjojgu (66).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den britiske avisen Telegraph skriver at «video av Vladimir Putin som griper bordet vekker bekymring for svekket helse», og amerikanske Newsweek følger opp med «Det stilles spørsmål ved Putins helse etter video der han griper bordet».

Den svenske økonomiprofessoren Anders Åslund, som tidligere har vært rådgiver til makthaverne både i Russland og Ukraina, skriver på Twitter:

– Putins møte med Sjojgu i dag viser at begge er deprimerte og tilsynelatende har dårlig helse.

TIDLIGERE DENNE UKEN: Armenias statsminister Nikol Pashinyan møtte president Vladimir Putin tirsdag.

Professoren gjentar ryktene om at forsvarsministeren skal ha hatt hjerteinfarkt. Spekulasjonene ble avvist fra Kreml 24. mars, etter at Sjojgu ikke hadde vist seg offentlig på nesten to uker.

Det er imidlertid Putins hånd som griper om bordet og hans helse som har blitt diskutert mest det siste halve døgnet. Kremls egen video fra møtet viser at Putin nesten gjennom samtlige 12 minutter holder én eller to hender i bordet mellom dem.

Putin avblåste torsdag planene om å storme stålverket i Mariupol, der et lite antall ukrainske soldater har forskanset seg. Han ga i stedet ordre om å blokkere området slik at «ikke en gang en flue» skulle kunne passere uten å bli oppdaget.

Den engelske bloggeren, tidligere politikeren, Louise Mensch, minner på Twitter om at hun for halvannen måned siden skrev en artikkel om at Putin har Parkinsons sykdom. Kilden var britisk etterretning.

– Jeg skrev at Vladimir Putin har Parkinson’s sykdom og her ser dere at han griper bordet så hans skjelvende hender ikke er synlige - men han kan ikke hindre beinet fra å bevege seg, skriver hun nå.

Forfatteren og journalisten Timothy Phillips reagerer også på hvordan Putin sitter på møtet med Sjojgu:

– Putin så ikke bra ut i det hele tatt i dag.

– Putin holder i hjørnet på bordet som om det sto om livet, skriver sjefredaktøren i Mezha.Media, Taras Mishchenko, på Twitter.

Illia Ponomarenko, som skriver for Kyiv Independent, mener å se en «drastisk» forandring på Putin siden krigen startet i slutten av februar:

Frida Ghitis, som blant annet jobber for CNN og Washington Post, spør også om helsen til Putin i en post på Twitter:

VG har ikke funnet noen russiske media som stiller spørsmål ved Putins helse. Derimot beskriver hans talsmann Dmitrij Peskov at Putin er øverstkommanderende for det de kaller den militære spesialoperasjonen i Ukraina, melder Moskovskij Komsomolets.

Også tidligere denne uken er det blitt publisert bilder av den russiske presidenten. Putin møtte Armenias statsminister Nikol Pashinyan tirsdag. På bildene fra dette møtet griper ikke presidenten møblene på samme måte som sammen med Sjojgu.