KAOS: Det er mye som skjer rundt statsminister Boris Johnson for tiden. I forrige uke vedtok Underhuset å granske hvorvidt han har løyet om «Partygate».

Raser mot «mannssjåvinistisk oppgulp» fra egne partifeller

Labour-partiets nestleder Angela Rayner ble beskyldt for å «spre bena» i en omstridt avisartikkel. Nå varsler statsministeren at han vil slipp løs sin vrede mot dem som står bak påstandene.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

Avisen the Mail on Sunday publiserte lørdag en rekke påstander fra anonyme kilder i Boris Johnsons parti, der Rayner ble anklaget for å bruke forføreriske metoder mot statsministeren.

I artikkelen blir Angela Rayner beskyldt for å «spre bena» når Johnson taler i det britiske Underhuset, som ifølge de konservative politikerne er et forsøk på å «vippe han av pinnen».

– Hun vet at hun ikke kan konkurrere mot Boris’ debatterfaring fra Oxford, men hun har andre ferdigheter som han ikke har, sier en av Tory-politikerne til avisen.

The Mail on Sunday som er tilknyttet the Daily Mail, drar også sammenligningen med en viss scene i filmen «Basic Instinct» fra 1992, der en seriemorder spilt av Sharon Stone forfører en politibetjent.

Artikkelen er blitt møtt med unison fordømmelse fra politikere på hver sin fløy i det britiske Underhuset. Nå har også statsministeren kommet på banen.

– Jeg synes det er noe med kvinnefiendtlig, mannssjåvinistisk oppgulp, sier Johnson i en uttalelse mandag, ifølge The Guardian.

1 / 2 PÅSTANDER: Flere anonyme Toryer påstår at Labour-nestlederen Angela Rayner bruker forføreriske metoder mot Boris Johnson, ifølge the Mail on Sunday. SAMMENLIGNES: Avisen sammenligner Angela Rayner med morderen som spilles av Sharon Stone i den ikoniske filmen «Basic Instinct» fra 1992. forrige neste fullskjerm PÅSTANDER: Flere anonyme Toryer påstår at Labour-nestlederen Angela Rayner bruker forføreriske metoder mot Boris Johnson, ifølge the Mail on Sunday.

Johnson sier også at han vil slippe løs «the terrors of the earth», eller «jordens redsler», dersom han finner ut hvem i partiet hans som står bak, i en allusjon til Shakespeare.

Ifølge the Telegraph skal statsministeren ha tatt direkte kontakt med Labour-nestlederen søndag kveld, og hevdet at det ikke var han selv som er opphavet til påstandene.

Det er i tillegg varslet at Johnson har kalt inn redaktøren i the Mail on Sunday på teppet til et møte, skriver The Guardian.

I ettertid har artikkelen blitt klaget inn til den britiske presseorganisasjonen Ipso mer enn 5.000 ganger, ifølge avisen.

– Rett og slett avskyelig

– Kvinner i politikken blir utsatt for sexisme og mannssjåvinisme hver dag – og det er heller ikke annerledes for meg.

Dette skriver hovedpersonen selv, Angela Rayner, på Twitter lørdag.

I artikkelen til the Mail on Sunday blir hun blant annet beskrevet som en «sosialistisk bestemor». Det blir også trukket frem at hun ble gravid som 16-åring, og at hun ikke har fullført høyere utdanning.

– Jeg håper at denne erfaringen ikke avskrekker en eneste person som meg, og som har en bakgrunn som meg, fra å delta i offentligheten, skriver Rayner.

Labour-nestlederen får også støtte fra den høytstående partifellen Rachel Reeves:

– Hun trenger ikke å bruke kjønnet sitt til å vinne en diskusjon eller «vippe ham av pinnen», sier hun under et intervju med radioprogrammet BBC Breakfast.

– Hun gjør det ved å presentere et sterkt argument. Det å foreslå noe annet er rett og slett avskyelig, og det er ikke rettferdig overfor de strålende kvinnene vi har i parlamentet fra alle sider, sier Reeves.

Mener de prøver å redde Johnson

Angela Rayner kommer også med et stikk mot statsministeren, som for tiden er i hardt vær i forbindelse med den såkalte «Partygate»-skandalen:

– Boris Johnsons heiagjeng har tydd til en desperat, pervers svertekampanje som et av deres fortapte forsøk på å redde skinnet hans, skriver hun.

Presset mot Johnson har økt helt siden november i fjor, da mediene begynte å skrive om flere angivelige fester på statsministerens adresse da landet var stengt ned i 2020 og 2021.

Tidligere i april ble det kjent at 57 personer, inkludert Johnson og kona hans, er blitt ilagt bøter for å ha deltatt på fester i strid med coronareglene.

– Det er statsministeren som drar Det konservative partiet ned i kloakken, og de anonyme Tory-politikerne som jobber for han er medskyldige, skriver Rayner.

Johnson ble også grillet kraftig i det britiske Underhuset forrige tirsdag, da politikerne møttes for første gang siden festbøtene ble delt ut.

Keir Starmer, lederen av opposisjonen og Labour-partiet, kalte blant annet Johnsons unnskyldninger etter festingen for «en vits».

Noen få dager senere vedtok Underhuset et forslag om å granske statsministeren for å ha løyet til dem om «Partygate»-skandalen. Britiske regjeringsmedlemmer er forpliktet til å gå av dersom de bevisst lyver til andre folkevalgte.