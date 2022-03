MULIG ENIGHET: Tyrkia hevder at Russland og Ukraina nærmer seg enighet om fire punkter.

Tyrkia sier Russland og Ukraina nærmer seg en avtale

Russland og Ukraina gjør fremskritt i forhandlingene og nærmer seg en avtale om fire viktige punkter, ifølge Tyrkias utenriksminister.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Nå nettopp

Tyrkia har påtatt seg rollen som mekler mellom de to landene, og utenriksministeren i Tyrkia, Mevlut Cavusoglu, besøkte denne uken både Russland og Ukraina.

Ifølge Cavusoglu nærmer de to landene seg en enighet om fire viktige punkter, skriver Financial Times.

Et av punktene skal være at Ukraina erklærer seg som nøytrale og ikke lenger jakte et Nato-medlemskap. En eventuell enighet krever at Russland erklærer våpenhvile og trekke styrkene sine fra Ukraina.

Et annet krav skal være det russerne kaller «de-nazifisering» av Ukraina. Russlands president Vladimir Putin har gjentatte ganger kommet med påstander om at Russland kjemper mot «nynazister» i Ukraina.

Søndag gikk Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hardt ut mot Putins påstander.

– Både lett og vanskelig

I forrige uke var utenriksministrene til både Russland og Ukraina i Ankara for møter.

– Denne samtalen var både lett og vanskelig. Enkel fordi Lavrov fortsatte sitt narrativ om Ukraina, vanskelig fordi jeg forsøkte å finne en løsning på den humanitære krisen, sa Dmytro Kuleba på en pressekonferanse etter møtet.

Cavusoglu sier at Tyrkia har vært i kontakt med de to forhandlingsdelegasjonene og at partene nærmer seg en avtale, men han vil ikke gå nærmere inn på detaljene om hva avtalen går ut på.

Tyrkia har også tilbudt seg å være vertskap for et møte mellom Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin.