Ukrainske myndigheter: Bussjåfører og hjelpearbeidere tatt til fange

Folk lever uten mat, vann og medisiner i den bombede byen Mariupol. Busser på vei for å hjelpe ut sivile er tatt av russerne, ifølge ukrainske myndigheter.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Den ukrainske presidenten Volodmyr Zelenskyj ga en oppdatering på situasjonen i hardt bombede og beleirede byen Mariupol i en tale natt til onsdag.

-- Per i dag er det 100.000 mennesker i byen. De lever under grusomme forhold, totalt blokkert. Uten mat, vann eller medisiner. Under konstant bombing, konstant artilleriild, sier han ifølge Guardian.

Før krigen bodde det rundt 440.000 i Mariupol.

Han sier det fortsatt er forsøk på å organisere humanitære korridorer for å få folk ut av byen, men det byr på store problemer.

-- Dessverre blir alle våre forsøk sabotert av de russiske okkupantene gjennom artilleriild eller terror med overlegg. I dag ble en av kolonnene stoppet på en rute i nærheten av Mangush, sier presidenten.

Han sier også at nødetater og bussjåfører har blitt tatt til fange.

CNN skriver at 11 tomme busser på vei til Mariupol har blitt tatt av russiske styrker. De siterer kilder i den ukrainske regjeringen.

Russerne har ifølge myndighetene kjørt bussene, med bussjåfører og hjelpemannskap til et ikke kjent sted.

Visestatsminister Iryna Vereschuk melder det samme som Zelenskyj, at bussene ble stoppet ved et kontrollpunkt ved Mangush, 15 kilometer vest for Mariupol.

Tross alle hindrene sier Zelenskyj at 7.026 personer har blitt reddet ut av byen.

Byen er strategisk viktig for Ukraina å kjempe for fordi den blokkerer muligheten for russerne til å etablere en landverts forbindelse med Krim, sa den norske oberstløytnanten Palle Ydstebø i går.

Russland har ønsket å ta Mariupol for å etablere en landforbindelse mellom den annekterte Krim-halvøya og de opprørskontrollerte områdene øst i Ukraina og til Russland, skriver NTB.

EVAKUERER: Sivile forsøker å flykte fra den beleirede byen i Øst-Ukraina.

Den russiske statlige kanalen Ria Novosti ignorerer alle verdens mediers rapportering fra byen, og den vanskelige situasjonen med å få sivile ut.

– Russlands militære fortsetter å sikre en trygg utreise for flyktninger fra Mariupol, skriver de, og refererer til en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

Her går fortellingen på at den prekære humanitære situasjonen skyldes «ukrainske nasjonalister som ikke vil legge ned våpnene for å sikre utreisen for de tusener av sivile».