LØSLATES: Den prisbelønte fotografen Knut Bry får slippe ut av varetekt etter rettsmøtet på Lesvos mandag.

Fotografen Knut Bry løslates – etterforskningen fortsetter

Knut Bry (75) ble av greske myndigheter siktet for spionasje med en strafferamme på ti år. Mandag ble han sluppet fri, men retten har ikke konkludert.

Den prisbelønte fotografen møtte til rettshøring mandag klokken 12 lokal tid.

Etter vel over tre timer i retten falt avgjørelsen.

Knut Bry slipper fri mot kausjon på 4000 euro, samt at han er pålagt meldeplikt et døgn før han ankommer og reiser fra Hellas.

Men undersøkelsene fortsetter. Det bekrefter Knut Bry og hans advokat til VG.

– Det er en veldig stor lettelse, sier Knut Bry til VG på telefon.

– Jeg kan godt tenke meg å ta en dusj nå.

Retten har enda ikke konkludert i spørsmålet om Knut Bry er skyldig i spionasje.

Det vil retten i Mytilene på Lesvos ta stilling til etter at politiet er ferdig med å gjøre undersøkelser, opplyser advokat Haris Petsikos.

Ti års strafferamme

Onsdag forrige uke ble Bry arrestert av den greske kystvakten. Siden har han sittet i varetekt, siktet for spionasje fordi han skal ha tatt bilder av et militært fartøy ved øya.

Strafferammen for spionasjeanklagene er mellom fem og ti år – i noen tilfeller enda høyere, ifølge advokat Petsikos.

VG har forsøkt uten hell å komme i kontakt med påtalemyndigheten i Mytilene. Tidligere har de sagt at de ikke ønsker å kommentere en pågående etterforskning.

ETTER HØRINGEN: Knut Bry sammen med sin forsvarer Haris Petsikos utenfor rettsbygningen i Mytilene.

Kan reise tilbake til Norge

Advokaten hans, Haris Petsikos, sier det aller viktigste nå er å få Bry renvasket.

– Vi forventer at han frigjøres helt etter etterforskningen, sier han til VG på telefon mandag etter at løslatelsen ble kjent.

– Selvsagt tror ingen at han er en spion.

Advokat Petsikos sa før rettsmøtet at han var sikker på at fotografen ville slippe straff fordi det «finnes ingen bevis for at Bry har gjort noe galt».

– Han tok syv til åtte bilder av to båter – et marinefartøy og en båt fra Kystvakten – som var på vei ut av havnen. Bildene ble tatt fra avstand og kunne vært tatt av hvem som helst, har advokaten tidligere fortalt VG.

Selv om etterforskningen fortsetter, står Bry fri til å reise tilbake til Norge, ifølge advokaten.

Bry om spionasjeanklagene: – Fantasi

Politiet har konfiskert fotografens Mac og telefon, ifølge Bry. Fotografen selv kaller spionasjeanklagene for «fantasi».

– Grunnen til at jeg tok bildet var at det var en sky med røyk ute i havnen her. Da tok jeg bilder av den da jeg passerte, sier han om fotograferingen av militærfartøyet som skal ha fått ham i klemmen.

– De innbiller seg at når jeg har tatt bilder av denne båten at jeg skulle selge det videre til Tyrkia, fortsetter han.

– Først og fremst har jeg ingen kontakter i Tyrkia. Så det er rett og slett fantasi.

– Nå har jeg skjønt at man tar ikke bilder av militærfartøy, legger han til.

FOTOGRAF: Knut Bry (75) er en internasjonalt anerkjent fotograf, og har mottatt en rekke priser for arbeidet sitt.

Cellen: – Ikke helt fem-stjerners

Bry sier det er en «veldig stor lettelse» å slippe ut av cellen der han har sittet siden sist onsdag, som han beskriver som «ikke helt fem stjerners, men en annerledes» opplevelse.

– Jeg er ikke vant til å sove på glattcelle med kald betong og glatte vegger, og jeg er veldig glad jeg er ute av den, sier han.

VG har tidligere skrevet om cellen fotografen har sittet fengslet i, som advokaten beskriver som «forferdelig». Advokaten har besøkt ham flere ganger i cellen og opplyste at Bry hadde det etter forholdene bra.

– Jeg var superheldig, sier Bry nå, og forteller at venner av ham fra naborestauranten kom med mat til ham på ettermiddagen.

– Jeg har hatt det så bra som jeg kunne i den situasjonen.

Stor støtte

Et stort nettverk av nordmenn har engasjert seg for å støtte fotografen. Støttegruppen på Facebook har fått over 3500 medlemmer, noe Bry selv beskriver som «helt utrolig».

– Flyktninger som kommer hit og blir arrestert, har ikke samme muligheter for å si ifra, sier han.

– Ikke glem flyktningene oppi dette, det er de som er viktig, ikke jeg.

Opprinnelig skulle rettsmøtet finne sted fredag, men den tiltalte part ba om mer tid til å forberede seg, blant annet for å skaffe dokumentasjon på hjelpearbeidet Bry har gjort. Bry sier han har jobbet med flyktninger på Lesvos i syv år, men at han aldri har hjulpet flyktninger i land på øya.

– Alle som jobber med hjelpearbeid for flyktningene kan veldig enkelt finne seg siktet av myndighetene i en sak av alvorlig karakter, har advokaten hans tidligere sagt til VG.

– Uverdig

Kirsten Thorseth Poppe er en nær venn av Knut Bry. Da hun fikk høre om pågripelsen av Knut Bry opplevde hun det som «uvirkelig og surrealistisk».

– Jeg fikk helt sjokk. Jeg visste umiddelbart at det bare var tull, sier Poppe til VG.

Vennskapet deres går tilbake til 1986, og Poppe har vært vant til å ha nesten daglig kontakt med Bry.

Mens Bry har sittet i varetekt har han ikke fått tillatelse til å ringe venner. Det har vært vanskelig, medgir Poppe.

– Vi gråter og er fortvilet over denne situasjonen. Det er uverdig å sette en kunstner som utøver sin kunst i fengsel, sier hun.

Bry er det mennesket hun «aller sist ville ha tenkt at var spion». Hun mener det er «helt urealistisk» at fotografen hadde bakenforliggende hensikter da han tok bilder ved havnen.

– Han lever og ånder for å ta bilder. Går rundt med kameraet hele døgnet, kontinuerlig, sier hun.

IKKE OBVERBEVIST: Bugge Wesseltoft kjenner Knut Bry som et godt menneske, ingen spion.

Bugge Wesseltoft har tidligere samarbeidet med Knut Bry i et solidaritetsprosjekt for flyktningene på Lesvos sammen med Knut Bry.

Han er klar på hva han mener om saken.

– Han er jo ingen spion. Han er en fotograf som prøver å dokumentere det som skjer der nede. Knut er jo et tvers igjennom godt menneske, sier han.

Flere hjelpearbeidere siktet for spionasje

Advokat Petsikos har representert flere hjelpearbeidere på Lesvos tidligere, blant annet den syriske svømmeren Sarah Mardini, som ble verdenskjent etter å a reddet flyktninger i nød på havet.

I november 2021 møtte hun og 23 andre hjelpearbeidere - 17 av dem utenlandske - i retten på Lesvos siktet blant annet for spionasje.